Das große Sterben

Noch nie starben so viele Menschen „plötzlich und unerwartet“. Sind es die „Nebenwirkungen“ der Flüssigkeit, die sie „Impfung“ nennen? Oder ist es die Umsetzung der Pläne zur geplanten Bevölkerungsreduktion? Was denken Sie? Vorsicht: Diese Videodokumentation enthält zum Teil belastende Bilder – aber ohne einen Schock können wir vermutlich niemanden mehr aus seiner Hypnose wecken.

von Wolfgang Jeschke (laufpass)

In allen Ländern der Welt verzeichnen die Statistiker einen rasanten Anstieg der Sterbefälle. Die Übersterblichkeit steht nicht in einem Zusammenhang mit der Corona-Plandemie – auch die WELT schrieb: „Corona kann nicht unmittelbar der Grund für diese Sterbewelle sein.“ Gleichzeitig geht die Geburtenrate weltweit zurück. Fehlgeburten und Frühgeburten nehmen zu. Genetisch veränderte Frauen leiden unter einer gestörten oder ausbleibenden Menstruation.

Wir stehen erst am Anfang des großen Sterbens. Denn die plötzlichen Todesfälle aufgrund von Myokardinfarkten sind nur die Spitze des Eisberges. Die Zerstörung des Immunsystems und damit ein Anstieg aller Erkrankungen, bei denen das körpereigene Abwehrsystem die Menschen schützen würde, werden die Entvölkerung der Erde vorantreiben. Dies wird ein langer und trauriger Prozess des weltweiten Sterbens sein. Dessen Anfängen wohnen wir heute schon bei.

Die offiziellen Datenbanken für Impfnebenwirkungen und Impfschäden quellen über. Dabei liegt die Meldequote bei nur 2-5%. Ein weiterer Umstand sorgt dafür, dass Nebenwirkungen und Erkrankungen nicht den Pseudoimpfungen zugeordnet werden: In den meisten Fällen wird die Kausalität der Injektionen für eine Erkrankung nicht erkannt. Die Zerstörung des Immunsystems durch die Injektionen führt zu einem Anstieg unzähliger Erkrankungen, aber eben auch zum Wiederaufflammen überwundener Krankheiten.

HINWEIS: Der hier verlinkte Video-Beitrag enthält zum Teil schockierende Bilder.

Todesfälle: VAERS (USA) Datenbank (09.09.2022 Datenstand: 02.09.2022)

Todesfälle: EMA (EU) Datenbank (Datenstand: 10.09.2022)

Das Post-Vac-Syndrom beim MDR:



