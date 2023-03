Warum das US-Bankensystem zusammenbricht. Michael Hudson

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson reagiert auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und von Silvergate und erklärt die Ähnlichkeiten mit dem Finanzcrash von 2008 und der Spar- und Kreditkrise der 1980er Jahre.

Von Prof. Michael Hudson (globalresearch)

Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, wenn SIE die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors aktivieren (Desktop-Version)

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

***

Die derzeitige Bankenzerstörung in den Vereinigten Staaten ist das unvermeidliche Ergebnis der Art und Weise, wie die Obama-Regierung 2008 die Banken gerettet hat.

Als die Immobilienpreise einbrachen, überschwemmte die Federal Reserve das Finanzsystem mit 15 Jahren quantitativer Lockerung (QE), um die Immobilienpreise – und damit auch die Aktien- und Anleihenpreise – wieder in die Höhe zu treiben.

Was aufgeblasen wurde, waren die Vermögenspreise, vor allem für die Hypothekenpakete, die Banken gehaltenen, aber auch für Aktien und Anleihen auf der ganzen Linie. Das ist, was Bankkredit tut.

Dies brachte Milliarden von Dollar für Inhaber von Finanzanlagen ein – das Eine Prozent und ein bisschen mehr.

Die Wirtschaft polarisiert sich, als sich die Aktienkurse erholten, die Kosten für Wohneigentum (bei niedrigverzinslichen Hypotheken) in der Höhe schnellten und die US-Wirtschaft den größten Bondmarkt-Boom in der Geschichte erlebte, als die Zinssätze unter 1 % gefallen.

Aber indem sie dem Finanzsektor diente, hat sich die Fed selbst in die Enge getrieben. Was würde passieren, wenn die Zinsen endlich steigen würden?

Steigende Zinsen lassen Anleihekurse gefallen. Und genau das ist im Kampf der Fed gegen die „Inflation“ passiert, was steigendes Lohnniveau bedeutet.

Die Preise fallen für Anleihen und auch für den kapitalisierten Wert von Hypothekenpaketen und anderen Wertpapieren, in denen Banken ihre Vermögenswerte gegenüber Einlegern halten.

Das heutige Ergebnis ähnelt der Situation, in der Sich Sparkassen und Kreditgenossenschaften (S&Ls) in den 1980er Jahren und zu ihrem Untergang führten.

S&Ls hatten langfristige Hypotheken zu erwarteten Zinssätzen aufgenommen. Aber im Zuge der Volcker-Inflation stieg das allgemeine Zinsniveau.

S&Ls konnten ihren Einlegern keine höheren Zinsen zahlen, weil ihre Einnahmen aus ihren Hypotheken zu niedrigeren Zinsen festgesetzt waren. Auch zogen die Einleger ihr Geld ab.

Um an das Geld zu kommen, um diese Einleger zu bezahlen, mussten S&Ls ihre Hypotheken verkaufen. Aber der Nennwert dieser Schulden war aufgrund höherer Zinsen niedriger. Die S&Ls (und viele Banken) schuldeten Einlegern kurzfristig Geld, waren aber zu gefallenen Preisen an langfristige Vermögenswerte gebunden.

Natürlich waren S&L-Hypotheken viel längerfristig als dies bei Geschäftsbanken der Fall war. Und vermutlich können Banken Vermögenswerte für die Kreditlinie der Fed umtauschen.

Aber so wie QE zur Stützung der Banken verfolgt wurde, muss seine Rückabwicklung den gegenteiligen Effekt haben. Und wenn es einen schlechten Handel mit Derivaten gemacht hat, ist es in Schwierigkeiten.

Jede Bank hat ein Problem damit, die Preise ihrer Vermögenswerte mit ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen in Einklang zu bringen. Wenn es zu einem Absturz der Anleihenkurse kommt, schwächt sich die Vermögensstruktur der Bank ab. Das ist die Ecke, in die die Fed die Wirtschaft gemalt hat.

Die dieses Erkenntnisproblem verursachte die Fed, es so lange wie möglich zu vermeiden. Aber als die Beschäftigung zu steigen begann und die Löhne sich zu erholen begannen, konnte die Fed nicht widerstehen, den gewöhnlichen Klassenkampf gegen die Arbeiter zu führen. Und es hat sich auch zu einem Krieg gegen das Bankensystem entwickelt.

Silvergate war das erste, das ging. Es hatte versucht, auf der Kryptowährungswelle zu reiten, und es als Bank für verschiedene Markennamen diente.

Nachdem ein großer Betrug von Sam Bankman-Fried (SBF) aufgedeckt wurde, gab es einen Angriff auf Kryptowährungen. Ihr Manager bezahlten, entschädigen sie ihre Einlagen bei den Banken – allen voran Silvergate – abgezogen. Es geht unter. Und mit Silvergate gingen viele Kryptowährungseinzahlungen.

Der allgemeine Eindruck war, dass Krypto eine Alternative zu Geschäftsbanken und „Fiat-Währung“ darstellt. Aber in was könnten Krypto-Fonds investieren, um ihre Coin-Käufe zu decken, wenn nicht in Bankeinlagen und Staatspapiere oder private Aktien und Anleihen?

Was war Krypto schließlich, wenn nicht einfach ein Investmentfonds mit Eigentumsgeheimnis zum Schutz von Geldwäschern?

Silvergate war seiner spezialisierten Einlagenbasis auf „Sonderfall“. Auch die Silicon Valley Bank war ein Spezialfall und vergab Kredite an IT-Startups. Die First Republic Bank war ebenfalls darauf spezialisiert, Kredite an wohlhabende Einleger in San Francisco und im nördlichen Kalifornien zu vergeben.

Alle hatten gesehen, wie der Marktpreis ihrer Wertpapiere sank, als der Vorsitzende Jerome Powell die Zinssätze der Fed erhöhte. Und jetzt wurden ihre Einlagen abgezogen, was sie zwangsweise, Wertpapiere mit Verlust zu verkaufen.

Reuters berichtete am 10. März, dass die Bankreserven bei der Fed abstürzen . Das ist kaum überraschend, da Banken etwa 0,2 % auf Einlagen zahlen, während Einleger ihr Geld abheben können, um zweijährige US-Staatsanleihen mit einer Rendite von 3,8 % oder fast 4 % zu kaufen. Kein Wunder, dass wohlhabende Investoren vor den Banken davonlaufen.

Dies ist das Dilemma, in dem sich die Banken – und dahinter die Fed – befinden.

Die offensichtliche Frage ist, warum die Fed ihnen nicht einfach aus der Patsche hilft. Das Problem ist, dass die gefallenen Preise für langfristige Bankanlagen angesichts kurzfristiger Einlagenverbindlichkeiten jetzt wie die neue Normalität aussehen.

Die Fed kann den Bankenkredite für ihre aktuellen Defizite geben, aber wie kann die Zahlungsfähigkeit gelöst werden, ohne die Zinssätze stark zu reduzieren, um die 15-jährige, anormale Nullzinspolitik (ZIRP) wie wieder herzustellen?

Die Zinserträge schossen am 10. März in die Höhe. Da mehr Arbeitnehmer eingestellt wurden als erwartet, kündigte Mr. Powell an, dass die Fed die Zinssätze möglicherweise noch stärker anheben muss, als er gewarnt hatte. Volatilität erhöht.

Und damit kam eine Quelle der Turbulenzen, die weit über das hinausgeht, was 2008 den Absturz von AIG und anderen Spekulanten verursachte: Derivate.

JP Morgan Chase und andere New Yorker Banken verfügen über Derivate im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar – das heißt darauf, Casino-Wetten, in welcher Richtung sich Zinssätze, Anleihekurse, Aktienkurse und andere Kennzahlen ändern werden. Für jeden gewonnenen Tipp gibt es einen Verlierer.

If auf Billionen von Dollar gewettet WIRD, muss irgendein Bankhändler mit einem Verlust enden, der leicht das gesamte Eigenkapital der Bank auslöschen kann.

Es gibt jetzt eine Flucht ins „Bargeld“, in einen sicheren Hafen – etwas noch Besseres als Bargeld: US-Staatsanleihen. Trotz des Geredes von Republikanern, die sich weigern, die Schuldenobergrenze anzuheben, kann das Finanzministerium immer das Geld drucken, um seine Anleihegläubiger zu bezahlen.

Es sieht so aus, als würde das Schatzamt zum neuen Depot der Wahl für bestimmte Werden, die über die finanziellen Mittel verfügen. Bankeinlagen werden sinken. Und mit ihnen Bankbestände an Reserven bei der Fed.

Bisher hat sich der Aktienmarkt nach dem Einbruch der Anleihekurse dagegen gewehrt. Meine Vermutung ist, dass wir jetzt die große Abwicklung des großen fiktiven Kapitalbooms von 2008-2015 erleben werden.

Die Hühner kommen also nach Hause, um sich niederzulassen – wobei die „Hühner“ vielleicht der elefantenartige Überhang von Derivaten sind.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Beitragsbild: Ein Run auf die American Union Bank 1932 (Quelle: GER)

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist der Geopolitical Economy Report

Copyright©Prof. Michael Hudson, Geopolitischer Wirtschaftsbericht , 2023

(Visited 1 times, 1 visits today)