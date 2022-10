Am vergangenen Dienstag entschied der Oberste Gerichtshof von New York in den USA, dass die Stadt alle Mitarbeiter, die sie entlassen hatte, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten, wieder einstellen muss. Das Urteil besagt auch, dass die Betroffenen entschädigt werden müssen und Nachzahlungen zu leisten sind.

