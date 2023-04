„IM AUGE DES BRUDERS“ MIT SCOTT RITTER: DEUTSCHLAND, EMANZIPIERE DICH!

In seinem neuesten Interview appelliert Scott Ritter ganz besonders an Deutschland und an die Deutschen, sich von den USA zu emanzipieren. Den USA zu folgen bedeute, ins Verderben zu rennen, so der erfahrene amerikanische Militäranalyst. Amerika habe einzig und allein die eigenen Interessen im Sinn und sei kein Freund. Man müsse sich in Deutschland wieder auf die eigenen Tugenden und Werte besinnen und für sich selbst einstehen. Als konkretes Beispiel nennt Ritter die Sprengung von Nord Stream. Hier verhalte sich die deutsche Regierung wie Kleinkinder, die sich nicht trauen, sich zu wehren. Wie jede Woche analysiert Scott Ritter das aktuelle Geschehen nüchtern und schonungslos.

Tja, Herr Scott, wer solche US-Marionetten wählt, hat nichts anderes verdient. Die Leidtragenden sind leider wie immer die, die sich nicht von den Medien-Huren und den US-Enddarmbewohnern belügen lassen.

