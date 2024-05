Wie man zwei Billionen Dollar verschwendet

Eric Margolis (antikrieg)

Das Projekt der Brown University über die Kosten des Afghanistankrieges kam zu dem Schluss, dass Amerikas längster Krieg schätzungsweise 2,2 Billionen Dollar gekostet hat – das ist eine „Billion Dollar“.

Wenn wir George W. Bushs vorgetäuschten „Krieg gegen den Terror“ dazurechnen, steigen die Kosten nach Schätzungen der Brown-Wissenschaftler auf 8 Billionen US-Dollar!

Der größte Teil dieser riesigen Summe wurde durch Kredite finanziert, nicht durch Steuern. Das bedeutet, dass jeder ausgegebene Dollar durch Kreditaufnahme bezahlt werden muss. Das bedeutet, dass für das geliehene Geld Zinsen gezahlt werden müssen (die durch Steuern aufgebracht werden) – 95 Milliarden Dollar an Steuergeldern, die Biden gerade in einem verzweifelten Versuch, die Wahlen im November zu kaufen, an Israel, Taiwan und die Ukraine gegeben hat.

Interessanterweise ist der viel gepriesene Krieg in Afghanistan fast aus den Medien verschwunden. Alle CNN-Generäle, die im Fernsehen über den Afghanistankrieg posierten, sind zum Schweigen gebracht worden. Sie lagen mit dem Krieg völlig falsch. In dem Moment, in dem Donald Trump den Afghanistankrieg beendete, indem er die Milliarden an US-Geldern strich, die das korrupte, von den USA unterstützte Regime in Kabul am Leben hielten, war der Krieg zu Ende und der Propagandawirbel gegen die Taliban verebbt. Der 2,2-Billionen-Dollar-Krieg wurde schlagartig unwichtig.

Ich wurde von den wichtigsten Zeitungen und Fernsehsendern in den USA, im Nahen Osten und in Europa auf die schwarze Liste gesetzt, weil ich vorausgesagt hatte, dass die Widerstandsbewegung der Taliban den Konflikt gewinnen würde. Ich schrieb, die Taliban seien die einzige legitime politische Massenbewegung in Afghanistan. Amerika hat andere Gruppen, wie die mit Heroin handelnde tadschikische Nordallianz und einige von Russland oder dem Iran unterstützte Anti-Taliban-Gruppierungen kooptiert. Am Ende unterstützten die USA den afghanischen Heroinhandel, den die Taliban seit ihrer Rückkehr an die Macht in Kabul vollständig eingestellt haben.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die am stärksten überpropagandisierte Nation der Welt. Die Amerikaner werden rund um die Uhr mit Regierungspropaganda, Werbebotschaften, Internet-Agitprop und Pro-Kriegsfilmen bombardiert. Selbst die alte Sowjetunion war nicht so überflutet von pausenloser Propaganda.

Heute bekommen wir rund um die Uhr Werbung für die Ukraine, Taiwan und natürlich Israel. Frauen waren ein besonderes Ziel der Anti-Taliban-Propaganda – dieselben Taliban, die in den 1980er Jahren Verbündete der USA waren, wie ich gesehen habe. Die Bergsteiger der Taliban sind ein wilder und verrückter Haufen von Kriegern. Alles, woran sie glauben, steht im Gegensatz zu den übermäßig feminisierten Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Zeitgeist der afghanischen Krieger, das Credo der Taliban, ist ‚Tabak, Waffen und Krieg‘.

Meine Kolumnen darüber, warum der Krieg in Afghanistan ein großer Fehler war, machten mich zu einem Objekt des Hasses. Ein ehemaliger wiedergeborener evangelikaler Premierminister Kanadas schickte tatsächlich seine Lakaien, um meine 40 Jahre alte Kolumne aus der größten Zeitung des Landes entfernen zu lassen. Er verabscheute, was ich zu sagen hatte, verlor aber offenbar keinen Schlaf über die vielen kanadischen Soldaten, die er nach Afghanistan in den Tod schickte, oder die Millionen, die für den unsinnigen Afghanistankrieg verschwendet wurden.

Politiker und Generäle, die Kriege und Billionen von Dollar verlieren, sollten ihre Torheit eingestehen und zurücktreten. Die Medien, die den kolonialen Afghanistankrieg gefördert haben, sollten sich der Propagandisten entledigen, die ihre Reihen bevölkern. Heute sehen wir, wie CNN, die New York Times und Fox, die Zwillingsstimmen der amerikanischen Neocons, die Massaker in Gaza bejubeln.

Stattdessen sind die Nachrichtensprecher, die für den Afghanistankrieg geworben haben, jetzt damit beschäftigt, Präsident Bidens Kriege zu fördern. Sie und die Fernsehkommentatoren scheinen sich nicht zu schämen, wenn es um ihre äußerst blutigen und teuren Fehler in Afghanistan geht. Wir finden auch nicht viele Kommentatoren oder Kritiker, die die geringste Schuld an der Bombardierung afghanischer Dörfer durch schwere B-52- und B-1-Bomber haben.

Wie viele afghanische Zivilisten haben wir getötet? Das Pentagon weigert sich, Schätzungen zu veröffentlichen. Es wird geschätzt, dass die Sowjets zwei Millionen Afghanen getötet haben. Ich glaube, die USA haben mindestens eine Million getötet.

Eine Billion Dollar hier, eine Billion Dollar dort – plötzlich geht es um echtes Geld. Ein Teil der gefährlichen Inflation, die Amerika heute plagt, wurde durch rücksichtslose Staatsausgaben für Afghanistan verursacht – ebenso wie für die Ukraine, Israel und Taiwan.

