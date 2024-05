„Schlechter als nur heiße Luft – Die Akte Windkraftanlagen“

Um die Energiewende in Bezug auf die Windkraftanlagen vollziehen zu können, wurde eigens dafür das Windenergieflächenbedarfsgesetz eingeführt. Natürlich geht es wieder einmal, um den Klimawandel zu bekämpfen. Dabei wird, wie so oft, nur berücksichtigt, was „hinten rauskommt“, aber nicht, was dafür aufgewendet werden muss. [weiterlesen bei kla.tv]

Windenergieflächenbedarfsgesetz?

Auf so ein Gesetz können wirklich nur Vollidioten in Berlin kommen.

Genauso bescheuert wie das Demokratiefördergesetz.



„Demokratie heißt eben nicht die Macht in die Hände des Volkes zu legen. Demokratie heißt dem Volk das Gefühl zu geben, es habe eine Wahl.“ (Volker Pispers)

Aha, verstehe. Dem Volk das Gefühl zu geben, es habe eine Wahl, soll gefördert werden. Mit anderen Worten: die Dosis der täglichen Gehirnwäsche muss erhöht und aus Steuermitteln finanziert werden. Oder gibt es eine andere Erklärung?

