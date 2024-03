Humanoide Roboter sind da! Füge künstliche Intelligenz hinzu und sie ähneln uns

Von Karsten Riise (globalresearch)

Ein realistischer humanoider Roboter -Doppelgänger von allen!

Mein Artikel vom 21. März 2024 wird Wirklichkeit.

Jetzt können Sie und jeder Ihre eigene hyperrealistische Roboterkopie haben – einschließlich Ihrer Mimik und allem.

Das realistische Erscheinungsbild der Roboter im Video (siehe oben) ist heute – stellen Sie sich vor, wie Roboterkopien von Menschen in ein oder zwei Jahrzehnten nicht mehr von echten Menschen zu unterscheiden sein werden.

Gleichzeitig werden künstliche allgemeine Intelligenz und künstliche menschliche Emotionen entwickelt. In nicht allzu vielen Jahren werden humanoide Roboter über eine Intelligenz verfügen, die über die des Menschen hinausgeht. Roboter registrieren und verarbeiten auch Ihre Gefühle und haben eigene Gefühle und Wünsche (Ziele). Und Roboter können von der Regierung oder anderen eingesetzt werden, ohne dass Sie es wissen.

Die Welt von Blade Runner, von „I Robot“ und anderen Science-Fiction-Filmen steht vor der Tür.

Karsten Riise ist ein Master of Science (Econ) der Copenhagen Business School und verfügt über einen Universitätsabschluss in spanischer Kultur und Sprachen der Universität Kopenhagen. Er ist ehemaliger Senior Vice President und Chief Financial Officer (CFO) von Mercedes-Benz in Dänemark und Schweden.

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

