Grün wirkt: Die große Konzernflucht aus Deutschland hat begonnen

Von Jochen Sommer (ansage)

Noch im November versuchte Außenminister-Darstellerin Annalena Baerbock, Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer neuen China-Strategie zu bewegen, wobei sie hochtrabend von einem „systemischen Rivalen“ schwafelte. Experten warnten derweil vor einer zu immer stärkeren und schädlichen wirtschaftlichen Abhängigkeit von China, die der einstigen (und faktisch nach wie vor bestehenden) energiepolitischen Abhängigkeit von Russland inzwischen in ihrer ökonomischen Tragweite in nichts nachsteht.

Von den markigen Tönen Baerbocks ist heute kaum noch etwas zu hören: Die deutsche Energiepolitik aus selbstmörderischer Energiewende und Russland-Sanktionen, kombiniert mit dem hausgemachten energie- und umweltpolitischen Amoklauf von rigideren Klimaschutzmaßnahmen, lähmender Überbürokratisierung und grassierender Innovationsfeindlichkeit, machen Deutschland (und zunehmend auch ganz Europa) zu einem Ort, an dem Unternehmen sich immer weniger in der Lage sehen, überhaupt noch wirtschaftlich produzieren zu können.

Daher setzt seit Wochen eine regelrechte Flucht deutscher Konzerne ins Reich der Mitte ein. Ironischerweise beteiligen sich an dieser sogar die Konzerne, die im eigenen Land bislang als Protagonisten der grünen Energie- und vor allem auch Mobilitätswende hin zu Elektrofahrzeugen gepriesen wurden. So hatte der Volkswagen-Konzern noch vor sechs Monaten angekündigt, in Wolfsburg ein neue Werk für Elektrofahrzeuge zu errichten, das ab 2026 einsatzfähig und innerhalb von zehn Stunden E-Autos fertigstellen sollte. Von diesen Plänen ist man inzwischen jedoch in Windeseile abgerückt. Das neue Werk entstand durchaus – aber in China (dort wenig überraschend sogar deutlich schneller als in Deutschland geplant), wo nun noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit der Produktion werden soll und nicht weniger als 350.000 Elektroautos pro Jahr vom Band rollen sollen. Dies ist bereits das dritte und modernste VW-Werk in China.

Was Europa betrifft, erklärte Finanzvorstand Arno Antlitz, man werde keine neuen Elektrofabriken in Europa bauen, sondern nur “die bestehenden transformieren“. Zudem plant VW den Bau von Werken für Pickups, SUVs und Batteriezellen in den USA (hier auch noch angelockt durch die von unseren “Freunden” gezahlten großzügigen Subventionsprämien für flüchtende deutsche Unternehmen). Der Chemieriese Bayer gab ebenfalls bekannt, künftig China und die USA bei Investitionen zu bevorzugen.

“Action speaks louder than words”

Auch BASF-Chef Martin Brudermüller will eine Rekordsumme von 10 Milliarden Euro in China investieren, in Deutschland aber gleichzeitig Stellen abbauen. BMW hatte bereits im November angekündigt, rund 1,4 Milliarden Dollar in ein neues Batterieproduktionswerk in China zu investieren. Die Produktion von Mercedes-Benz Trucks in China hat bereits begonnen.

Die Warnungen diverser Politiker vor dem autoritären KpCh-Staat konnte die Wirtschaft also nicht dazu bringen, ihr Geld ins von den gleichen Politikern zugrunde gerichtete Deutschland zu stecken: Laut dem chinesischen Handelsministerium stiegen die deutschen Investitionen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr um fast 96 Prozent. Es handelt sich um eine Abstimmung mit den Füßen, mit denen die Industrie der Regierung – Stichwort “action speaks louder than words – zeigt, was sie allen Zukunftsbekundungen- und “Gemeinsamer-Kraftakt-”Floskeln wirklich noch auf Deutschland gibt: keinen Pfifferling mehr. Drastischer könnten Unternehmen kaum noch ausdrücken, dass sie keine Zukunftschancen mehr in diesem schon jetzt grün abgewirtschafteten Shithole sehen. Namen wie BASF, VW, BMW, Mercedes oder Bayer waren einst weltweit untrennbar mit deutscher Wirtschaftsmacht verbunden. Heute fliehen sie so schnell sie können aus ihrer Heimat, um dem wirtschaftlichen Untergang zu entgehen.

(Visited 1 times, 1 visits today)