Globalisten des WEF wollen die Wasserkrise nutzen, um eine Weltregierung zu bilden

Nach wiederholten gescheiterten Versuchen, eine Weltregierung zu gründen, setzt das Weltwirtschaftsforum nun auf die sich abzeichnende Wasserkrise als Schlüssel zum Erreichen seiner Ziele.

von Cassie B. (dirtyworld1)

Eine „Agenda-Beitragende“ des Weltwirtschaftsforums, Professorin Mariana Mazzucato, hat dies in einem Clip vom Treffen der Gruppe in Davos im vergangenen Jahr, der kürzlich im Internet verbreitet wurde, sehr deutlich gemacht.

Sehen Sie sich die gesamte WEF-Konferenz an:

In dem Clip teilt sie ihre Enttäuschung darüber mit, dass sich der Klimawandel und die COVID-19-Impfstoffe bisher nicht als hilfreich erwiesen haben, um ihre Sache voranzubringen, sagte aber, dass eine Wasserkrise dort Erfolg haben würde, wo diese Ansätze versagt haben.

Während einer WEF-Tagung über die „Ökonomie des Wassers“ sagte sie: Haben wir es tatsächlich geschafft, alle Menschen auf der Welt zu impfen? NEIN.

Daher ist es nicht nur wichtig, Wasser als globales Gemeingut hervorzuheben und zu betonen, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten und es sowohl aus der Perspektive des globalen Gemeinguts als auch aus der Perspektive des Eigeninteresses zu betrachten.

Und weil es diese Parallele hat, weil es uns nicht gelungen ist, die Probleme zu lösen, die ähnliche Eigenschaften hatten.

Wasser ist etwas, das die Menschen verstehen.

Ziel der Diskussion war es, eine zweijährige Initiative zur Umgestaltung der Wasserwirtschaft zu entwickeln, von der man sich erhofft, dass sie die Art und Weise der Wasserbewirtschaftung für den Rest des Jahrhunderts umgestalten wird.

Sie schien auch anzudeuten, dass die Öffentlichkeit nicht intelligent genug ist, um den Klimawandel zu verstehen, aber Wasser ist etwas, mit dem sich sogar Kinder anfreunden können.

„Der Klimawandel ist ein bisschen abstrakt. Manche Leute verstehen ihn sehr gut, manche verstehen ihn ein bisschen, manche verstehen ihn einfach nicht“, sagte sie.

„Wasser, jedes Kind weiß, wie wichtig Wasser ist. Wenn du Fußball spielst und Durst hast, brauchst du Wasser“, fügte sie hinzu.

Sie wies auf die Notwendigkeit hin, das „Engagement der Bürger“ in dieser Frage zu fördern und „mit dem Begriff des Gemeinwohls zu experimentieren“.

Sie spielte auch darauf an, dass das WEF trotz seiner Misserfolge die Themen Klimawandel und COVID-19-Impfstoff weiter vorantreibt und sagte: „Können wir dieses Mal tatsächlich das leisten, woran wir bei anderen Gelegenheiten kläglich gescheitert sind?

Und hoffentlich werden wir bei den anderen Dingen nicht weiter scheitern, aber trotzdem…“

Auf dem Treffen stellte die Gruppe fest, wie wichtig sicheres, sauberes Wasser für die menschliche Gesundheit und das Wirtschaftswachstum ist, und rief die Global Commission on the Economics of Water ins Leben.

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockstrom, verwies auf die Nahrungsmittelkrise, die im Mittelpunkt der WEF-Diskussionen stand.

Er wies darauf hin, dass der wichtigste Faktor dafür, ob diese Krise und der Klimawandel erfolgreich bewältigt werden können, Wasser sei, das seiner Ansicht nach in vielen politischen Maßnahmen und Diskussionen das fehlende Element sei.

Er sagte beispielsweise, dass viele Krisen im Bereich der Ernährungssicherheit mit Wasserknappheit zusammenhängen, die seiner Meinung nach mit dem Klimawandel und den Niederschlägen zusammenhängt.

Er kam zu dem Schluss, dass es an der Zeit ist, die Wasserwirtschaft als ein gemeinsames Ziel zu betrachten, das dringend mit einem „umfassenden Systemansatz“ zu verwalten ist.

Das WEF drängte stark darauf, die Welt gegen COVID-19 zu impfen

Im Jahr 2021 behauptete das Weltwirtschaftsforum, dass die wirtschaftliche Erholung der Welt von der Pandemie von der Einführung von Impfstoffen abhängt.

Sie skizzierten, wie die Welt gegen COVID-19 geimpft werden könnte, und riefen zu öffentlich-privaten Partnerschaften auf, um Fabriken auf dem ganzen Planeten zu errichten, in denen jedes Jahr Impfstoffe an jeden Einzelnen verteilt werden.

Sie machten keinen Hehl aus ihrem Wunsch, alle zu impfen, und erklärten: Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, unseren Plan, die Welt zu impfen, zu beschleunigen.

Keiner ist sicher, bis wir alle sicher sind.

