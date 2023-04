Es hat einen globalen Putsch gegeben

Der Covid-19-Betrug wurde mit einem bestimmten Zweck entwickelt; Es war Teil eines Plans, der in den 1960er Jahren ernsthaft begann, als sich eine Gruppe von Menschen traf und sich einig war, dass die Welt überfüllt war.

von Dr. Vernon Coleman (dirtyworld1)

Sie beschlossen, die Bevölkerung auf ein Niveau zu reduzieren, das zuletzt Mitte des 17. Jahrhunderts erreicht wurde.

Einige der Leute, die das beschlossen haben, waren sehr reich. Ein Herr Rothschild, ein Herr Rockefeller und einige andere Bankiers. Und einige der Verschwörer arbeiteten für eine große, internationale, linke Organisation namens Vereinte Nationen.

Es scheint eine seltsame Mischung aus kapitalistischen Bankern und Bürokraten zu sein, aber man muss sich daran erinnern, dass es keinen erkennbaren Unterschied zwischen Faschismus und Kommunismus gibt – also haben sie sich gut verstanden.

Dieser seltsame Haufen böser Menschen entschied, dass sie etwas brauchten, mit dem sie das lebendige Tageslicht aus der Weltbevölkerung erschrecken konnten; Eine Bedrohung, eine Gefahr, die es ihnen ermöglichen würde, Milliarden davon zu überzeugen, eine totalitäre Weltregierung und eine kleinere Weltbevölkerung zu akzeptieren.

Es wurde vorgeschlagen, dass ein guter Krieg eine gute Idee wäre. Kriege waren schon immer beliebt bei Despoten. Sie geben die Möglichkeit, viele neue Gesetze einzuführen, und es gibt den zusätzlichen Nebeneffekt, dass Millionen von Menschen getötet werden können.

Aber die Verschwörer entschieden dann, dass ein Krieg nicht die beste Idee war, die sie sich ausdenken konnten – zumindest für den Anfang. Zum einen ist es immer schwierig, einen Krieg zu kontrollieren.

Es besteht immer die Gefahr, dass irgendein verrückter General vergisst, wer die Regeln aufgestellt hat. Außerdem neigen Kriege dazu, zu enden und sie töten wirklich nicht genug Menschen.

Sie brauchten etwas Großes, das es ihnen ermöglichen würde, das Leben aller zu erschrecken – besonders der jüngeren Generation.

Sie brauchten eine Bedrohung, die eine massive Ablenkung bieten würde, damit die Menschen, wenn sie bereit waren, einen globalen Krieg zu beginnen, bereit wären, alles zu akzeptieren.

Sie mussten einen Sprecher für die Kinder finden; eine Jeanne d’Arc-ähnliche Figur, jemand, der sich für Millionen von Kindern einsetzen und das Bild einer düsteren Zukunft und eines sterbenden Planeten malen könnte.

Sie (und es müsste eine sie sein) müsste jemand von kleiner Statur sein, jemand, der leicht als Opfer darzustellen ist und jemand, der als Kind leicht zu „verkaufen“ ist (und daher über jede Kritik erhaben ist), selbst wenn sie kein Kind mehr ist.

Und sie haben sich Greta und die globale Erwärmung ausgedacht.

Die globale Erwärmung war keine neue Idee, sie gab es schon seit Generationen, aber sie hatte alles, was sie brauchten. Und es war eine Möglichkeit, den Leuten das Gefühl zu geben, sich so schuldig zu fühlen, dass sie alles tun würden, was ihnen gesagt wurde.

Die globale Erwärmung bot den Verschwörern – den Bankern, den Vereinten Nationen und einem Haufen Politikern, Geistlichen, Milliardären und verschiedenen Größenwahnsinnigen, die rekrutiert worden waren (mit dem Versprechen von mehr Macht und Geld, als sie sich erträumt hatten).

Eine Chance, alles zu ändern und diese Veränderungen dauerhaft zu machen; ein Vorwand, um Hunderte von neuen Gesetzen einzuführen, die normalerweise nie akzeptiert worden wären; Und eine Chance, Menschen auf der ganzen Welt so sehr zu erschrecken, dass sie alles tun würden, was ihnen gesagt wurde – und es darüber hinaus bereitwillig und enthusiastisch tun.

Die Verschwörer probierten ihren Plan aus, indem sie ein Konzept namens Recycling einführten.

Sie erzählten allen, dass der Welt die Cornflakes-Boxen und Joghurtkartons ausgehen würden und dass die kommenden Engpässe nur vermieden werden könnten, wenn jeder seinen Müll jede Woche in viele verschiedene Kisten und Säcke sortiere.

Recycling war natürlich immer nur als eine Übung gedacht, um die Menschen zu zwingen, gehorsam und gefügig zu werden.

Die Kisten, Töpfe und anderer Müll, den die Leute verschwendet haben, wurden einfach in ärmere Länder gebracht und entweder verbrannt oder auf die Straße geworfen. Eine große Menge an Trinkwasser wurde verschwendet, um Flaschen und Gläser auszuwaschen.

Als der Betrug mit der globalen Erwärmung und der Recycling-Unsinn eindeutig gut funktionierten, beschlossen die Verschwörer, dass sie den Namen des Betrugs besser in „Klimawandel“ ändern sollten, weil dies ihnen mehr Möglichkeiten gab, die Menschen für schlechtes Wetter verantwortlich zu machen.

Der Begriff Klimawandel ermöglichte es ihnen, den Menschen die Schuld zu geben, wenn es einen Sturm, ein Feuer, eine Hitzewelle oder einen Tsunami gab.

Sie fingen an, die Wetterberichte zu manipulieren und Brisen und anderen Wetterereignissen Namen zu geben, damit die Menschen jede Bedrohung sehr ernst nehmen würden.

Darüber hinaus beschlossen sie auch, dass sie etwas anderes brauchten, um die Dinge ein wenig aufzupeppen.

Der Betrug mit der globalen Erwärmung war auf lange Sicht in Ordnung, aber er war nicht beängstigend genug. Sie brauchten eine Drohung, mit der sie alle in Angst und Schrecken versetzen konnten, damit sie genau das taten, was ihnen befohlen wurde.

Sie beschlossen, dass eine Art Pandemie gut funktionieren würde.

In den 1980er Jahren begannen sie mit AIDS, aber ich hatte damals viele Leser und schaffte es, den Mythos zu zerstören, dass AIDS uns alle töten würde, also versuchten sie verschiedene Arten von Grippe und verfeinerten ihren Plan mit jeder neuen Bedrohung.

Ende 2019 wurden die Bösewichte immer verzweifelter. Einige der Anführer der bösen Verschwörung wurden nicht jünger.

Und sie mussten mit dem Großen Reset und der Neuen Weltordnung fortfahren, sich selbst in die neue Weltregierung berufen und ihre Macht in Milliarden und Abermilliarden von Dollar für sich selbst verwandeln.

Also beschlossen sie, dass sie die gewöhnliche Grippe dieses Winters als eine große Bedrohung für die Menschheit nutzen würden. Hitchcock hätte es den McGuffin genannt – der leicht absurde, aber oberflächlich glaubhafte Grund für alles, was folgen sollte.

Sie erfanden kindischen Unsinn über Fledermäuse und ein Labor in China und heuerten den wohl inkompetentesten Prognostiker der Geschichte an, um einige unverschämte Vorhersagen zu treffen.

Der Mathematiker, den sie wählten, Neil Ferguson, machte sie stolz und produzierte erstaunlich absurde Vorhersagen, die für jeden, der sie genau untersuchte, absolut keinen Sinn ergaben.

Diese verrückten Prognosen beherrschten das Denken auf der ganzen Welt und wurden bis zum Überdruss in den Medien reproduziert.

Es war eindeutig Unsinn, und Mitte März 2020 habe ich ein Video gemacht, in dem ich es als Coronavirus-Scherz bezeichnet habe.

Die offiziellen Zahlen ergaben einfach keinen Sinn. Und jeder schien vergessen zu haben, dass die Zahlen der WHO zeigen, dass die Grippe in einer einzigen sechsmonatigen Grippesaison weltweit 650.000 Menschen töten kann.

In diesem ersten Video sagte ich voraus, dass der Plan darin bestand, alte Menschen zu töten, eine Impfpflicht einzuführen, Bargeld loszuwerden (das von den Banken als Ärgernis angesehen wird) und die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Zu diesem Zeitpunkt ging fast alles schief.

Quelle: https://vernoncoleman.org/articles/there-has-been-global-coup-part-one

