Blackrock womöglich für totalen Krieg in Europa?

von WiKa (qpress)

BRDigung: Die Frage von Krieg und Frieden ist keine die man das zweibeinige Nutzvieh auf diesem Planeten entscheiden lässt. Nein, da gibt es beileibe höhere Interessen (beispielsweise bei Blackrock), die bei Krieg und Frieden nicht unbeachtet bleiben dürfen. Das Nutzvieh wird allenthalben via Propaganda soweit indoktriniert, dass es entweder aus Angst oder purer Begeisterung zur Schlachtbank strömt. Wer in den letzten Tagen genau hingeschaut hat, dem wird kaum entgangen sein, dass massiv auf einen größeren Krieg in Europa hingearbeitet wird. Nach dem „Friedensgeschrei“ der letzten Jahrzehnte, aus Sicht des Kapitals, absolut überfällig.

Die USA und GB möchten sich (als treibende Kräfte) eines solchen Krieges gerne ein wenig zurückhalten. Die Festlandeuropäer gegeneinander Verheizen ist immer ein Riesen-Spaß. Das war bereits im ersten und auch im zweiten Weltkrieg der Fall. Es genügt ihnen, wenn sie zum Ende des Gemetzels, bei kalkulierbaren Verlusten, wieder als Siegermacht triumphal hinzustoßen dürfen. Den Lobbyisten und der Propaganda sei es gedankt, dass es immer noch genügend Idioten gibt, die aus zuvor beschriebenen Gründen unbedingt bei dem Gemetzel mitmachen möchten.

Die Deutschen sind besonders gut geeignet für derlei Unfug. Aber auch die Polen und die Balten haben, nebst weiteren aufgepeitschten Interessengruppen haben noch eine Rechnung mit dem russischen Bären offen und sind offensichtlich bereit mal wieder ordentlich Blut fließen zu lassen. Der gesunde Menschenverstand wurde bereits 2014 schwer verwundet, als sich die USA für 5 Mrd. Dollar eine neue demokratische Regierung in der Ukraine kauften. Spätestens seit 2022 müssen wir den gesunden Menschenverstand als vermisst melden, wenn er nicht gar unter den ersten Opfern bei den Kriegshandlungen in der Ukraine war.

Atomarer Taurus für noch mehr Frieden und BlackRock in Europa

Halten wir zusätzlich noch diese Abstimmung im Bundestag im Hinterkopf: Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers (Beschlussempfehlung) … [Bundestag]. Da hat sich die „Black-Rock-Partei“, getarnt als CDU/CSU, fast geschlossen für mehr Krieg in Europa entschieden. Nichts anderes bedeutet es, wenn man das Taurus-System an die Ukraine liefert. Dahinter gibt es eine weitere Spekulation, die nicht von der Hand zu weisen ist. Es geht darum, dass man den Taurus vermutlich auch atomar bestücken kann. Dazu kann man hier einmal nachschauen: 52. Abgeordnete Sevim Dağdelen (DIE LINKE.) … [Bundestag], auf Seite 40, letzter Absatz die Frage und anschließende Antwort. Weil es so schön ist, zitieren wir gleich mal die Frage und die Antwort:

Frage von Sevim Dağdelen

Ist der Bundesregierung bekannt, dass Taurus-Marschflugkörper mit verschiedener Bestückung (Multiple Warhead, Modular Payload) und damit auch nuklear bestückbar sind (www.wochenblitz.com/news/ausland/deutschland-vorerst-keine-deutsche-taurus-raketen-fuer-die-urkaine), besonders vor dem Hintergrund, dass der Aufbau eines Atomwaffenarsenals der Ukraine beispielsweise durch den ehemaligen Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, und Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) als Option debattiert wird (https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-botschafter-droht-mit-atomarer-aufruestung-a-de71361f-d7f6-40fb-a62c-99b8aaa172da | www.swp-berlin.org/publikation/dauerhafte-sicherheit-fuer-die-ukraine), und trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die diskutierte Reichweitenbegrenzung der Marschflugkörper (AFP vom 15. August 2023) nach Aussagen von Militär-Experten nicht irreversibel ist (www.zdf.de/nachrichten/politik/taurus-lieferung-marschflugkoerper-debatte-thiele-ukraine-krieg-russland-100.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler vom 29. August 2023

Die Beantwortung der Frage kann in offener Form nicht erfolgen. Die Einstufung als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ ist im vorliegenden Fall im Hinblick auf das Staatswohl erforderlich.* Nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung – VSA) vom 10. August 2018 sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann, entsprechend einzustufen. Eine zur Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese Frage würde Rückschlüsse auf die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ermöglichen. Auf die als „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestufte

Anlage wird verwiesen.

Sachlich orientierte Zwischenbilanz

Es ist einfach herzzerreißend wie man sich für die Freunde in aller Welt aufopfern kann. Selbst in diesem Fachgebiet sind und bleiben wir Deutschen nach jahrzehntelanger Hirnwäsche Weltmeister. Warum nicht Mitteleuropa mal wieder in Schutt und Asche legen, wenn doch das Kapital daran auskömmlich partizipieren kann. Abgesehen davon kann der dritte Weltkrieg gar nicht ohne Deutschland stattfinden, weil Deutschland mehr oder minder die Markenrechte daran hat und somit auch der Bananenrepublik Deutschland deshalb allzeit eine führende Rolle bei einem Weltkrieg zukommen muss. Man könnte ebenso gut sagen, dass menschliche Blödheit bis zu einem gewissen Grade genau so honoriert wird.

Was können wir in diesem Zusammenhang für unsere amerikanischen Freunde tun? Sicher wir tun es auch für die Ukrainer, die mindestens genauso viel Freude an einem großen Krieg haben wie wir Deutschen im Allgemeinen. In der Ukraine ist man bereits einen Schritt weiter. Dort bringt man die Freiwilligen für den Fronteinsatz, wenn man sie gerade von der Straße weggefangen hat, mit dem Gummiknüppel fein in Reih und Glied, sodass das Kanonenfutter zumindest einen geordneten Eindruck macht. Bei uns müssen wir dafür zunächst die Wehrpflicht wieder einführen oder das Kriegsrecht aktivieren.

Zurück zu unseren amerikanischen Freunden. Da wir selbst nur im Rahmen der atomaren Teilhabe so etwas sind wie „atomare Sozialhilfeempfänger“, sind wir bei der Bestückung der Taurus Marschflugkörper mit atomaren Sprengköpfen selbstverständlich auf unsere Freunde aus Übersee angewiesen. Das ist aber gar kein Problem. Die stellen uns das Zeugs gerne zur Verfügung, solange sie selbst das Einsatzkommando dafür haben und wir die Bömbchen mit einer deutschen Flagge gen Russland schicken. Bestens noch über Eck durch die Ukrainer, mit einem ukrainischen Fähnchen dran. Will sagen, gegenüber Russland können wir völlig entspannt einen auf „dicke Hose“ machen, solange die USA uns das erlauben.

Das ist der eigentliche Hintergrund zum Einsatz der Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine oder auch generell. Peinlich, dass die Spekulation überhaupt durchdrang, aber was kann der aktuellen braunen Koalition überhaupt noch ein Schamgefühl abringen? Die Beantwortung der Anfrage im Bundestag legt genau diese Schlüsse nahe, aber bewiesen ist natürlich gar nichts, wegen des demokratischen Schweigekartells dazu. Wenn man schon sagt, dass man das offiziell nicht verlautbaren kann, dann ist es immer besonders demokratisch und schont die Nerven des zweibeinigen Nutzviehs, sodass es sich nicht übergebührlich echauffieren muss, ob der rosigen Aussichten an der nahenden Massen-Schlachtbank.

So können die faktischen Entscheidungsträger halt tun und lassen was ihnen beliebt und/oder wofür sie gegebenenfalls bestochen wurden. Wer weiß das schon so genau. Wichtig ist nur, dass das Schlachtvieh am Ende alles verantworten muss, also auch den nächsten versemmelten Krieg. Die kriegslüsternen Deutschen wissen genau wie das ist … nach zwei verlorenen Weltkriegen … ähh … die „letzte Generation“ muss ma wieder die Erfahrung machen. Das war schon immer so und dann heißt es das Volk habe schließlich nach Blut geschrien. So gibt es Flintenweiber und weitere Kriegstreiber, wie die Flak-Zimmermann, die allein wegen der Profite für die Rüstungsindustrie Deutschland skrupellos durch den Orkus schieben würden oder gar wird.

Jetzt festhalten und Zähne zusammenbeißen

Damit ist die generelle Marschrichtung des Vorhabens, so wie es sich anlässt, hinriechend beschrieben. Es gibt tatsächlich Menschen die dieses Elend hier thematisieren. Das sind logischerweise genau die „Falschen“, die ewigen Nestbeschmutzer, die einfach nur zu feige sind für Frieden, Freiheit und Demokratie ukrainischer Prägung hier ins Grab hüpfen zu wollen. Gerade hat doch der böse Putin noch Wahlen zu seinen Gunsten abhalten lassen, nur um den Westen zu verarschen. Die Russen sind scheinbar genauso leichtgläubig wie die Deutschen. Seltsam, vielleicht sollten sie sich doch besser zusammentun statt sich gegenseitig zu massakrieren.

Unterdessen hat die Ukraine, das üble Spiel des Waldimir Putin durchblickend, zum Schutz der Demokratie die Opposition verboten und die Wahlen abgesagt. So werden Frieden, Freiheit und Demokratie effektiv geschützt. Das findet auch im Wertewesten ein höchstes Maß an Anerkennung und Zustimmung und könnte im Namen von BlackRock bald auch hier empfohlen werden. Mal sehen was da auf lange Sicht so alles in der fremdländischen BaerBock Zentrale passiert. Aber in diese Richtung dürfte die Fortentwicklung unserer Demokratie laufen.

Als abschreckendes Beispiel haben wir jetzt noch eine Storch zu braten … ähh … die Beatrix von Storch im Programm, die sich ganz böswillig über die gutherzigen und wohlmeinenden Einflusssphären auf die Grünen und die CDU auslässt. Das ist totale Nestbeschmutzung vom Feinsten, da würde jeder BlackRock Vorstand sofort widersprechen und darauf insistieren, dass man wirklich nur das Beste der Menschen im Schilde führt (Für gewöhnlich ist es deren Geld).

Wer zu leichtgläubig ist, sollte sich nach dem Genuss des Videos vertrauensvoll an die Bundesregierung wenden (die ist neutral und steht mit der AfD nicht im Wettbewerb) und um die „alternativen Fakten“ in dieser Sache bitten. Nach jetzigem Kenntnisstand könnten die total abweichend sein. Bestens man bemüht parallel dazu noch Correktiv mit einem Fuck-Checker, um in diesem Fall der AfD so richtig auf die verlogene Spur zu kommen. Die Kompetenz von Correktiv ist dank deren Sponsoren und Finanziers völlig unumstritten. Geradezu so, als würden sie das neue Wahrheitsministerium repräsentieren.

