Ich nehme an, Popcorn reicht schon lange nicht mehr …

von Jürgen

… um die Show genießen, Entschuldigung, ertragen zu können! Der alltägliche Wahnsinn, bei der Klimarettung angefangen bis zum Kampf gegen rechts, wie soll Frau oder Mann(anderes kenne ich nicht) das aushalten? Welche Fluchtburg bietet sich da noch an?

Aktuell hat es auch der Oberste der Kleriker verschissen; weil, weiße Flaggen zu hissen, ist gerade nicht so en vogue und wird ihm natürlich völlig zurecht von Grün und Liberal um die Ohren gehauen. Gut, das hätte ihm ja auch schon etwas früher einfallen können? Aber gut, wer den Nächsten mit „Geflüchteten“ verwechselt und denen die Füße wäscht und küsst(oder war es anders herum?), was darf man da noch erwarten?

Wo der Glaube keinen irdischen Halt mehr gibt, versuchen wir es doch mit weltlichen Dingen. Retten wir die Demokratie! Gemeint ist wohl das Parteiendasein, spielt aber überhaupt keine Rolle. Wird als solches auch nicht offenbart, weil es gilt ja der hehre Grundsatz der besagt, es hätte noch nie etwas besseres gegeben! Im besten Deutschland aller Zeiten gilt allein das Nehmen.

In welcher Form auch immer. Wir nehmen Stimme, Steuern und Sonderabgaben wie auch, wir nehmen uns heraus …in unserem Namen wird Krieg geführt, aufgenommen und gerettet „was das Zeug hält“, die Leistung die sich einst lohnen sollte(„mehr Brutto vom Netto“), wird durch Bürgergeld konterkariert und es wird angenommen, daß, wenn gestreikt wird wie nie zuvor, daß das wohl alles irgendwie unterwandert sein muss!

Der Oberbegriff für quer denkend, alternativ oder schlicht „ich will nichts so wie ihr“ lautet wohl „rechts“. Man nehme(einmal mehr) den größten Hammer der historisch zur Verfügung steht und klopfe ein auf alles, was nicht annehmen will oder kann. Fertig ist die Laube! Ohne jegliche vorherige Abnahme durch irgendwelche Statiker oder Juristen. Immerhin, „die Geschichte“ selbst, hat dafür gesorgt, was hierzulande zu Denken annehmbar ist und was nicht!

Was sind schon aktuell anzunehmende rote Linien gegen ein rotes Tuch, welches „Deutsch“ auf ewig zu binden trachtet? Uns plagen geistige Frontlinien, die es einzuhalten gilt! Vogel friß oder stirb, nehme an oder sei verdammt. So einfach ist das! Nehme an, was gerade so vorgegeben, auf daß es dir wohlergehe …

Und wenn nicht, dann nimmst halt, solange den Artikel hier verfasst, zwei Fläschle Kloster Pilsner anstatt Popcorn!



