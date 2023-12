Abby Martin äußert sich zum wichtigsten Fall von Pressefreiheit – Julian Assange

Am 9. Dezember 2023 fand das Belmarsh-Tribunal mit Abby und mehreren anderen Journalisten statt, um die Verfolgung von Julian Assange aufzudecken. Unter dem Vorsitz von Amy Goodman und Ryan Grim – und gesponsert von Reporter ohne Grenzen, Freedom Of The Press Foundation, The Nation, The Intercept und anderen – legten die Redner das dringende Argument für die Freilassung von Assange dar.

Sehen Sie sich das vollständige Tribunal bei Progressive International an: / @progintl

Dieses Video wurde von The Empire Files produziert und auf ihrem YouTube-Kanal am 20. Dezember 2023 veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

ÜBER ABBY MARTIN: Abby Martin ist bildende Künstlerin und unabhängige Journalistin. Sie ist außerdem Gründerin von Media Roots, Vorstandsmitglied von Project Censored, ehemalige Moderatorin ihrer eigenen RT-Sendung Breaking the Set sowie Gründerin und Moderatorin von The Empire Files.

