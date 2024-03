Westliche Werte: Der Hass und seine Züchter

Meinereiner hat es schon so oft gesagt und geschrieben: Der Mensch kann hassen und nichts wird jemals etwas daran ändern. Das Problem sind diejenigen, die den Hass säen. Die müssen sinnvollerweise identifiziert und an ihrem hinterfotzigen Tun gehindert werden. Es wird höchste Zeit.

von Max Erdinger

In Frankreich geht es allerweil rund. Der deutsche Medien-Mainstream wird wissen, weshalb er so spärlich darüber berichtet. Der wird auch wissen, warum er so wenig über den Ausgang der Provinzwahlen in den Niederlanden berichtet. Vorhin habe ich ein Video aus Dijon gesehen, in dem bekleidete Strohpuppen mit Benzin übergossen und angezündet worden sind. Man hatte diesen Strohpuppen zuvor maßstabsgetreue Fotografien von Politikerköpfen aufgesteckt. Ich habe nur das Gesicht von Macron erkannt. Das Entzünden dieser Puppen…

