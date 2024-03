Die USA fordern Einstellung der ukrainischen Angriffe auf die russische Öl-Industrie

Die USA haben Kiew aufgefordert, Objekte der russischen Öl-Industrie nicht mehr anzugreifen, weil das die Ölpreise in die Höhe treiben könnte, was Joe Biden bei den US-Wahlen schaden könnte. Mit ukrainischen Angriffen auf russische Zivilisten haben die USA hingegen kein Problem.

Quelle: anti-spiegel

Die Financial Times hat berichtet, dass die US-Regierung von Kiew gefordert hat, die Angriffe auf russische Öllager und Raffinerien einzustellen. Die Zeitung beruft sich auf mehrere Quellen und schreibt unter anderem:

„Eine Person sagte, das Weiße Haus sei zunehmend frustriert über die dreisten ukrainischen Drohnenangriffe, die Ölraffinerien, Terminals, Depots und Lagereinrichtungen in ganz Westrussland getroffen und die Ölproduktionskapazität beeinträchtigt hätten.

Russland bleibt trotz der westlichen Sanktionen gegen seinen Öl- und Gassektor einer der wichtigsten Energieexporteure der Welt. Die Ölpreise sind in diesem Jahr um etwa 15 Prozent auf 85 US-Dollar pro Barrel gestiegen, was die Benzinkosten in die Höhe treibt, während US-Präsident Joe Biden seinen Wahlkampf zur Wiederwahl beginnt.“

Das zeigt ein weiteres Mal, wo die Prioritäten und Interessen der US-Regierung liegen. In Gaza führt Israel einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, die Ukraine greift verstärkt zivile Ziele in Russland an, aber die USA rufen nicht dazu auf, die Angriffe auf zivile Ziele einzustellen. Und in beiden Kriegen sind die USA konsequent gegen jede Art von Friedensgesprächen, um das Blutvergießen zu beenden.

Aber sobald es um den Ölpreis geht, den die US-Regierung niedrig halten will, weil hohe Benzinpreise Joe Biden im US-Wahlkampf schaden, fordert sie die Einstellung von ukrainischen Angriffen auf die russische Öl-Industrie.

Laut der Financial Times hat die Ukraine seit 2022 mindestens zwölf Angriffe auf große russische Raffinerien geflogen, wobei neun Angriffe in diesem Jahr stattgefunden haben. Die Ukraine könne fast alle Objekte der russischen Öl-Industrie im Westen Russlands erreichen, was 60 Prozent der russischen Exportkapazitäten gefährde, was der Biden-Regierung Sorgen macht. Die Zeitung schreibt:

„Die Einwände der USA kommen, da Biden in diesem Jahr vor einem harten Wiederwahlkampf steht, da die Benzinpreise steigen und in diesem Jahr um fast 15 Prozent auf rund 3,50 US-Dollar pro Gallone gestiegen sind.

„Nichts fürchtet ein amtierender amerikanischer Präsident mehr als den Anstieg der Benzinpreise während eines Wahljahres“, sagte Bob McNally, Präsident des Beratungsunternehmens Rapidan Energy und ehemaliger Energieberater des Weißen Hauses.“

Der Tod tausender Zivilisten stört amtierende US-Präsidenten hingegen nicht, womit über die wahren „Werte“ der US-Regierung alles gesagt ist.

