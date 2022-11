Weltweite Krise: Wie und mit wem können wir die Gesellschaft neu organisieren? Die Bedeutung der Aufklärung

Der Standpunkt der humanistischen Psychologie ist relativ neu, noch nicht gründlich ausgearbeitet, schwer zu vermitteln und nicht im Interesse der herrschenden Klasse.

Von Dr. Rudolf Hänsel (globalresearch)



Die Welt befindet sich in einem Zustand, der wenig Hoffnung lässt. Während unerschöpfliche finanzielle Mittel für globale Kriege und Waffen bereitgestellt werden, die Menschen jenseits der Grenzen töten, sind in einem der reichsten Länder der Welt mehrere Millionen Kinder und Jugendliche von Armut bedroht. Deshalb müssen die Menschen erzogen werden; ihnen muss die Wahrheit gesagt werden.

Aber Bildung allein wird die Gesellschaft nicht verändern. Auch soll der Zustand der Welt nicht nur beschrieben, sondern vor allem verändert werden. Aber wie und mit wem soll das geschehen? Die Forschungsergebnisse der Tiefenpsychologie weisen auf die Erziehung junger Menschen hin. Es ist wichtiger als Aufklärung. Aber die Sichtweise der humanistischen Psychologie ist relativ neu, noch nicht gründlich ausgearbeitet, schwer zu vermitteln und vor allem nicht im Interesse der herrschenden Klasse, des Staates und der Kirche.

Unabhängig davon ist es für eine friedliche und menschenwürdige Zukunft von großer Bedeutung, den Menschen durch Bildung und Aufklärung das psychologische Wissen über sich und ihre Mitmenschen zu vermitteln, damit sie sowohl ihre persönlichen Probleme lösen als auch beginnen können, die Welt zu steuern eine friedliche Richtung.

Die Jugend als Vorposten einer neuen Gesellschaft, des Fortschritts und einer humaneren Welt sollte unsere besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Über die Bedeutung der Aufklärung

Da Politik in den Köpfen und Herzen der Menschen entsteht, werden die Menschen morgen so handeln, wie sie heute denken. Daher kann die Bedeutung der Aufklärung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Zweck der Aufklärungsbemühungen ist es, das menschliche Bewusstsein von individuellen und kollektiven Vorurteilen zu reinigen.

Der Abbau von Vorurteilen bedeutet mehr als ein bloßes intellektuelles Unterfangen; Der „erleuchtete Geist“ ist in der Lage, gesunde Lebensziele ins Auge zu fassen. Die Zukunft unserer Kultur wird maßgeblich davon abhängen, ob es genügend „aufgeklärte Köpfe“ geben wird, die in der Lage sind, die Vorurteile, die der ideologische Hintergrund der Menschheitskatastrophen sind, aus der breiten Masse der Menschen zu entfernen. Intellektuelle tragen dabei eine große Verantwortung, denn es wäre ihre Pflicht, für andere Menschen zu denken und mit der Gedankenfreiheit Freiheit im Allgemeinen zu verkünden.

In einer Zeit, in der die Bedrohung durch die Atombombe die Selbstzerstörung der Menschheit möglich erscheinen lässt, brauchen wir mehr denn je die „freien Geister“, die uns lehren, was Wahrheit und was Lüge ist.

Der französische Aufklärer Baron Paul-Henri Thiry d’Holbach schrieb darüber vor 250 Jahren in der Einleitung zu seinem Buch „Der gesunde Menschenverstand des Pater Meslier“:

„Es ist ein vergeblicher Versuch, Menschen von ihren Lastern zu heilen, wenn man nicht damit beginnt, ihre Vorurteile zu heilen. Ihnen muss die Wahrheit gesagt werden, damit sie ihre liebsten Interessen und die wahren Beweggründe kennen lernen, die sie zur Tugend und zu ihrem wahren Glück führen.

Die Lehrer des Volkes haben lange genug ihre Augen zum Himmel erhoben; würden sie sie doch endlich der Erde zuwenden! (…). Sagen wir den Menschen, dass sie gerecht, wohltätig, gemäßigt und gesellig sein wollen, nicht weil ihre Götter es verlangen, sondern weil man versuchen muss, dem Nächsten zu gefallen; (…).

Wahrheit ist einfach, Irrtum ist kompliziert, ungewiss in seinem Verlauf und von Abweichungen umgeben. Die Stimme der Natur ist verständlich; das der Lüge ist mehrdeutig, rätselhaft, mysteriös. Der Weg der Wahrheit ist gerade, der der Täuschung krumm und dunkel. Diese Wahrheit ist für alle Menschen notwendig und wird von allen Gerechten gefühlt. Die Lehren der Vernunft sind für alle, die einen ehrlichen Geist haben. Menschen sind unglücklich, weil sie unwissend sind; sie sind unwissend, weil sich alles gegen ihre Erleuchtung verschworen hat, und sind schlecht, nur weil ihr Denkvermögen nicht genügend entwickelt ist.“ (1)

Eine Wahrheit der Gegenwart ist zum Beispiel, dass die Ungleichheit der Menschen in Deutschland – einem der wohlhabendsten Staaten der Welt – schneller wächst als während der Pandemie, dass mehr als zehn Millionen Menschen, darunter mehrere Millionen Kinder und Jugendliche, gefährdet sind der Armut, und dass immer mehr Menschen unter die Armutsgrenze fallen, was nach der Warnung des Ökonomen und DIW-Chefs Marcel Fratzscher „fatale Folgen für die Gesellschaft“ (also für die Grundlagen des demokratischen Zusammenlebens) hätte ( 2).

Aber Aufklärung allein reicht nicht aus, um die heutige Gesellschaft zu verändern. Der Zustand der heutigen Welt soll nicht nur beschrieben, sondern vor allem verändert werden.

Noch wichtiger als Aufklärung ist das Problem der Erziehung. Die Forschungsergebnisse der Psychologie – insbesondere der Tiefenpsychologie – haben die Pädagogik in ihrer immensen Tragweite deutlich gemacht.

Psychologie in der Tradition des Humanismus

Humanistisches Denken , das die Geschichte der Menschheit seit ihren Anfängen durchdrungen hat, hat im europäischen Geistesleben seit dem ausgehenden Mittelalter und dem Beginn der Frühen Neuzeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Gemeint ist jenes Denken, das sich nach und nach von mystischer Spekulation, Obskurantismus und Autoritätsglauben befreite und es sich zur Aufgabe machte, die Dinge der Welt vorurteilsfrei, realistisch und tolerant zu untersuchen. Unter „Obskurantismus“ wird das Bestreben verstanden, Menschen bewusst in Unwissenheit zu halten, ihr unabhängiges Denken zu verhindern und sie an das Übernatürliche glauben zu machen.

Das Aufkommen des wissenschaftlichen Denkens in der Frühen Neuzeit führte auch zu einem realistischen Menschenbild: Die menschliche Individualität, die Lern- und Entwicklungsfähigkeit sowie die Güte des Menschen und die Bedeutung von Bildung wurden zu zentralen Themen der Philosophie.

Der historisch bedeutsame Kampf gegen jegliche Bevormundung, für geistige Freiheit und Toleranz unter den Menschen begann. Die Aufklärung führte auch die Idee von Freiheit, Gleichheit und Mitmenschlichkeit als Grundvoraussetzung für ein menschenwürdiges Leben ein.

Doch auch heute leben wir in einer Welt, in der sich der Mensch nicht wiedererkannt hat. Er hat alles erkannt und erforscht, aber er hat sich selbst, sein Wesen, seinen Geisteszustand, seine Reaktionsweisen nicht erkannt.

Vor dem Zeitalter der Psychologie herrschte im Gegensatz zur Kausalitätswissenschaft das magische Weltbild des Mittelalters und der Religion vor und hatte die Menschen fest im Griff. Man glaubte, dass die Seele des Menschen hier in dieser Welt nur eine Prüfung durchmachte und dass der Mensch in den Himmel gehörte; es gab ewiges Leben.

Tatsache ist, dass wir gewissermaßen noch im Mittelalter leben. Wir haben das mittelalterliche Denken und Fühlen nicht hinter uns gelassen. Die Mehrheit der Menschen lebt immer noch in diesem Staat.

Zwar haben die naturwissenschaftlichen Erfolge etwas Licht ins Dunkel gebracht, aber die Menschen denken immer noch wie im Mittelalter, beten zu Göttern, zum Teufel und zu Engeln. Ohne Psychologie kommt die Menschheit nicht voran: Dass wir Kriege führen, liegt am Mangel an psychologischem Wissen. Dass Menschen unglücklich sind, dass sie Schwierigkeiten im Leben haben, dass unsere Gesellschaftsordnung nicht richtig funktioniert, liegt auch an der Unkenntnis der Psychologie.

Menschen werden von allen Institutionen programmiert – angefangen von der Erziehung zu Hause bis hin zur Rekrutenschule und dem „Ehrenfeld“. Das ist Programmierung, das ist bewusst. Und die Menschen werden ihr ganzes Leben lang in dieser Stimmung gehalten.

Psychologie ist eine Wissenschaft über den Menschen, über die menschliche Natur: wie er wird, wie er aufwächst und wie er sich im Leben zurechtfindet.

Aufgrund seiner Erfahrungen, die ihm vor allem von seinen Eltern und Lehrern vermittelt werden, ist er dann das Produkt seiner Erfahrungen, seiner Eindrücke in der Kindheit. Bereits in den ersten fünf bis sechs Lebensjahren – wenn das Kind in den Kindergarten kommt – hat es bereits seinen Kompass. Es weiß bereits, wie es sich verhalten soll und hat eine Meinung über das andere Kind, über Vater, Mutter, Geschwister. Es hat bereits seinen Weg, seine Charakterzüge, seine Stellung in der Welt.

Tiefenpsychologische Menschenkenntnis und die Lehre des Individualpsychologen Alfred Adler als Eckpfeiler der Tiefenpsychologie.

Die Forschungsergebnisse der Tiefenpsychologie , die den unbewussten seelischen Prozessen bei der Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens große Bedeutung beimessen ( Freund, Jung, Adler ), können psychisch irritierten Menschen helfen, ihre Probleme in der Ehe, mit Kindern und im sozialen und staatlichen Leben zu lösen . Jungen Menschen kann das psychologische Rüstzeug an die Hand gegeben werden, die Welt einmal in eine andere Richtung zu führen.

Grundannahmen der Tiefenpsychologie sind vor allem die Annahme eines dynamischen Unbewussten als wesentlichen und hochwirksamen Teil unseres Seelenlebens, sowie der psychologische Mechanismus der Verdrängung, Übertragung und Gegenübertragung und die Bedeutung der frühen Kindheit für das Spätere Persönlichkeit.

Die Lehre Alfred Adlers ist zu einem Grundpfeiler der Tiefenpsychologie geworden und aus der psychologischen Forschung nicht mehr wegzudenken. Die Entwicklung der Tiefenpsychologie hat Adler in vielen Punkten recht gegeben. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass der Mensch nicht einfach von Instinkten bestimmt wird, dass sich der menschliche Charakter nicht als Ergebnis eines erblichen Prozesses entwickelt und dass die Gemeinschaft im menschlichen Leben von zentraler Bedeutung ist.

Charakter ist für Adler ein schöpferisches Produkt des Kindes, das aus der Auseinandersetzung mit frühkindlichen Gegebenheiten entsteht, insbesondere den für die Charakterbildung entscheidenden erzieherischen Einflüssen.

Auch die Medizin ist nach anfänglichem Widerstand der Kirche nur durch die Anerkennung der Funktion des Körpers vorangekommen. Ebenso will die Tiefenpsychologie das geistige und seelische Leben des Menschen erforschen. Dann können wir auch die Frage beantworten, wer Krieg führt, wer ihn jeweils heraufbeschwört. Sind sie Menschen wie wir oder sind sie andere Menschen?

Tiefenpsychologie – ein Kind der Naturwissenschaft

Einige reife Menschen, die einen gedeckten Tisch hatten und die Möglichkeit zu Bildung und Forschung, haben geahnt, dass das Gesellschaftssystem, so wie es ist, nicht richtig ist. Drei von ihnen seien kurz erwähnt: Feuerbach , Marx und Kropotkin .

Der erkenntnistheoretische Standpunkt des deutschen Philosophen, Anthropologen und Religionskritikers Ludwig Feuerbach (1804-1872) ist für moderne Humanwissenschaften wie Psychologie und Ethnologie grundlegend geworden. Er forderte, dass der Mensch endlich aufhören müsse, ein Spielball der menschenfeindlichen Mächte zu sein, die die Religion zur Unterdrückung einsetzen:

„Wir sehen den Menschen unter der Last von Kreaturen gebeugt, die nur Produkte ihres eigenen unfreien und ängstlichen Geistes sind, unwissend und ungebildet. Wenn wir die Liebe zu Gott durch die Liebe zum Menschen ersetzen, wenn wir den Glauben an Gott durch den Glauben des Menschen an sich selbst, an seine eigene Kraft ersetzen, werden wir Gläubige zu Denkern, Beter zu Arbeitern, Jenseitskandidaten zu Schülern machen des Jenseits, und wir werden endlich in der Lage sein, ganze Menschen zu werden.“ (3)

Der deutsche Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, Historiker, Protagonist der Arbeiterbewegung, Kapitalismus- und Religionskritiker Karl Marx (1818-1883) baute auf Feuerbach auf. Marx und andere – zum Beispiel die Anarchisten – begannen, den Menschen richtig zu sehen. Wenn der Kampf gegen diese Gedanken nicht geführt worden wäre, wäre die Menschheit viel weiter, die Menschen könnten heute ihr Leben in jeder Hinsicht besser gestalten.

Marx lehnte die übernatürliche Tendenz ab und sah den Menschen als ein Wesen der Natur, dessen Einstellung geändert werden kann. Er meinte, dass die Bedingungen den Menschen verändern. Wenn der Mensch die Sicherheit seines Lebens hat, denkt er anders; er hat andere Gedanken, andere Gefühle, ein anderes Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Marx vertrat die Auffassung, dass das Bewusstsein des Menschen von den Umständen geformt wird. Seine Größe war, dass er den Menschen auf die Erde zurückbrachte. Er glaubte, dass der Mensch sich ändern kann. Und die Tiefenpsychologie bestätigt dies. Wenn man den Menschen Freiheit gibt, werden sie gesund.

Solange nicht alle menschen- und angstfrei in dieser Welt leben können, glaubte Marx, gebe es den Glauben an ein besseres Jenseits, an eine ausgleichende Gerechtigkeit:

„Religion ist das Streben nach Scheinglück des Volkes, das einem Zustand der Gesellschaft entspringt, der der Illusion bedarf.“ (4)

Der russische Anarchist, Sozialist, Historiker, Geograph, Wissenschaftler sowie Philosoph und Schriftsteller Fürst Pjotr ​​Alexejewitsch Kropotkin (1842-1921) kämpfte für eine gewalt- und herrschaftsfreie Gesellschaft und gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker des kommunistischen Anarchismus. Seine wissenschaftliche Arbeit war „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“.

Kropotkin vollbrachte eine große Leistung, indem er sowohl die Natur als auch natürliche Wesen beobachtete und seine Beobachtungen auf den Menschen in Beziehung setzte. Peter Kropotkin nahm das heutige Menschenbild vorweg, das von der wissenschaftlichen Tiefenpsychologie bestätigt wird. Mit ihm begann die Moderne. In der Neuzeit begannen die Menschen, den Menschen richtig zu erkennen. Hier ist ein bewegendes, tiefpsychologisches Zitat von Kropotkin:

„Der zur Identifikation mit seiner Umgebung geschulte Mensch, ein Mensch, der sich seiner Herzenskraft, seines Willens bewusst ist, stellt seine Fähigkeiten frei in den Dienst anderer, ohne dafür eine Belohnung in dieser oder irgendeiner zu erwarten andere Welt. Vor allem hat er die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen, sie zu erfahren. Das ist genug. Er teilt Freud und Leid mit anderen. Er hilft ihnen, die schwierigen Zeiten ihres Lebens zu ertragen. Er spürt seine Kraft und setzt großzügig seine Fähigkeiten ein, andere zu lieben, andere zu inspirieren, in ihnen den Glauben an eine bessere Zukunft zu wecken und sie zu inspirieren, für diese Zukunft zu kämpfen. Welches Schicksal ihn auch trifft, er nimmt es nicht als Leiden, sondern als Erfüllung seines Lebens, das er nicht gegen eine pflichtbewusste Vegetation eintauschen möchte; vielleicht zieht er Gefahren einem kampf- und inhaltslosen Leben vor.“(5)

Zusammen mit der materialistischen Geschichtsauffassung und der Forderung nach dem Faktor der gegenseitigen Hilfeleistung für die Evolution nahm Kropotkin entscheidende tiefenpsychologische Erkenntnisse vorweg.

Die materialistische Geschichtsauffassung war ein enormer Eingriff in die Gefühlswelt des Menschen: Der Glaube an Götter und übernatürliche Wesen hörte auf. Davor war der Mensch in seinem Denken noch im Mittelalter. Erst durch die materialistische Geschichtsauffassung begann der Mensch, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu interpretieren und sich selbst zu erklären, warum er sich so verhält, wie er es tut.

Vor der materialistischen Geschichtsauffassung herrschte die Meinung vor, dass die Seele des Menschen hier in dieser Welt nur eine Prüfung durchmacht und das ewige Leben erst im Himmel beginnt.

Über die Bedeutung der Bildung

Wie bereits im Abschnitt „Über die Bedeutung der Aufklärung“ angedeutet, ist das Bildungsproblem noch wichtiger als die Aufklärung. Die Ergebnisse der tiefenpsychologischen Forschung haben die immense Bedeutung der Erziehung deutlich gemacht.

Das autoritäre Prinzip, jahrhundertelang als unbestreitbar gültige Grundlage erzieherischen Verhaltens angesehen, hat das Gemeinschaftsgefühl der Menschen schon in der Kindheit gedrosselt und ihnen die Aggressionsbereitschaft verliehen, die es einer gewalttätigen Welt ermöglicht, im Zustand der Gewalt zu bleiben.

Heute wissen wir, dass der Mensch so sehr das Produkt seiner Erziehung ist, dass wir die Hoffnung hegen dürfen, durch bessere, dh psychologische Erziehungsmethoden Menschen ausbilden zu können, die gegen die Verstrickungen des Machtwahns gefeit sind .

Durch den Verzicht auf ausschließliche Autorität und Gewaltanwendung in Haushalt und Schule und die verständnisvolle Anpassung an die Seele des Kindes wird die Erziehung einen Menschentypus hervorbringen, der keine „Untertanenmentalität“ hat und der daher nicht mehr gefügig ist Werkzeug für die Machthaber unserer Welt.

Die Demokratisierung der Erziehung, verstanden als Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes und als freundschaftliche Zuwendung des Erziehers zu seinem Schüler auf der Grundlage konsequenter Autoritätsfeindlichkeit, ist aufgerufen, einen der wertvollsten Beiträge zum Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaftsordnung zu leisten .

Eine aufgeklärte, rationale und mitfühlende Jugend kann die Welt für einmal auf einen anderen Kurs lenken.

Noch vor der Pandemiewelle und lange vor dem weltweiten Kriegsgeschrei berichteten Jugendliche aus einem wohlhabenden europäischen Land:

„Die Dichter freuen sich: ‚Schön ist die Jugend‘. Aber wie sieht es eigentlich aus? Ein genauerer Blick offenbart eine andere Realität. Die seelische Belastung ist groß; in allen lebensbereichen sind wir entweder sehr gefordert oder überfordert. Was wir über die Welt und die Menschen lernen, ist geprägt von Ignoranz und Unaufgeklärtheit. Unsere Eltern sind trotz aller Bemühungen nicht in der Lage, uns eine realistische Einführung in das Leben zu geben. In unseren Kindergärten herrscht das Prinzip von Religion und Mystik, von Verwöhnung und Strenge. Die Anerkennung ist immer bedingt; nur leistung zählt.

Ziemlich irritiert kommen wir in die Schule, wo die vorgefassten Meinungen bestärkt und zementiert werden: dumm und schlau, arm und reich. Was zählt, ist eine gute Note zu bekommen, nicht sich gegenseitig zu helfen. Lehrer haben nicht das Einfühlungsvermögen, um unsere emotionale Not zu fühlen und anzusprechen.

So stehen wir da: ohne Aufklärung über Mensch und Welt, orientierungslos sowie unfähig, unser eigenes Leben und eine schöne Liebe aufzubauen. Nachdem wir diese Ausbildung durchlaufen haben, sind wir Karikaturen dessen, was wir sein könnten. Auf diesem Boden mystischer Erziehung, angesichts von Schulversagen und Liebesproblemen ist jeder junge Mensch auf Drogen vorbereitet. Junge Menschen, die die Zukunft sein sollten, sterben zu Tausenden in unsäglichen Qualen an Drogen.“

Seit Anfang 2020 dürfte sich die allgemeine Lage verschlechtert haben.

Warum sagen Sie der Jugend nicht, dass sie nicht in den Krieg ziehen soll? Mütter, Väter, Philosophen und Psychologen, Professoren und Persönlichkeiten aus allen Fakultäten.

Wenn das möglich ist, und wenn es möglich ist, dass junge Menschen vereint sind – vereint im gemeinsamen Leben und Arbeiten – dann werden sie in der Lage sein, ein Loch in diese Welt zu schlagen . Schließlich sind sie die Außenposten einer neuen Gesellschaft, des Fortschritts. Vor allem junge Menschen können eine Revolution, eine Neuordnung der Gesellschaft bewirken; eine schönere und menschlichere Welt schaffen.

Ich glaube an die Jugend , an ihre Lernfähigkeit, ihre Kreativität, ihr Einfühlungsvermögen, ihr Verantwortungsbewusstsein, ihren Einsichts- und Veränderungswillen. Meistens fehlt es jungen Menschen nur an Umsicht und Durchhaltevermögen, um ihre Kompetenzen in kleinen Schritten weiterzuentwickeln.

Dr. Rudolf Lothar Hänsel ist Lehrer (Rektor), promovierter Pädagoge (Dr. paed.) und Diplom-Psychologe (Dipl.-Psych.). Er unterrichtete und bildete Fachleute viele Jahrzehnte lang aus. Als Rentner arbeitete er als Psychotherapeut in eigener Praxis. In seinen Büchern und pädagogisch-psychologischen Artikeln fordert er eine bewusste ethisch-moralische Werteerziehung sowie eine Erziehung zu Gemeinsinn und Frieden.

Anmerkungen

(1) D’Holbach, P.-HT (1976). Der gesunde Menschenverstand des Priesters Meslier. Kritische Gedanken zur Religion und ihren Auswirkungen auf die kulturelle Entwicklung. Zürich, S. 4ff.

(2) https://de.rt.com/inland/155345-experten-warnen-soziale-schere-klafft/

(3) de.wikipedia.org. Stichwort „Ludwig Feuerbach“

(4) de.wikipedia.org. Stichwort „Die deutsche Ideologie“

(5) Aus: Grasenack, Moritz (Hrsg.). Die libertäre Psychotherapie von Friedrich Liebling. Lich / Hessen, p. 45

