US-Wirtschaft – auf dem Weg in den Abgrund

Der Bedarf an Krediten in den USA steigt ständig

Die Schulden der US-Regierung belaufen sich auf fast 34 Billionen US-Dollar. Schlimmer noch: Die Defizite der US-Regierungen werden immer größer. Wenn die Schulden und der Zinssatz steigen, steigt auch die Gesamtschuldenzahlung. Da es in der Ukraine, im Gazastreifen und in Taiwan immer hitziger wird, einigen sich beide Parteien auf immer höhere Militärausgaben. Darüber hinaus wollen nicht einmal die Republikaner die Sozialausgaben oder die Obama-Pflege kürzen, da die Republikaner erkennen, dass sie immer mehr auf die Stimmen benachteiligter Amerikaner angewiesen sind, darunter der weniger Gebildeten, der Geringverdiener, der einfachen Arbeiter sowie der Schwarzen und Latinos Gemeinschaften.

Die US-Regierung muss Kredite aufnehmen und wird daher deutlich steigen.

Schlimm für die USA ist, dass immer weniger den USA Geld leihen wollen.

Weniger wollen Kredite an die USA vergeben

Die Chinesen haben aufgehört, US-Schulden zu kaufen – sie verkaufen sie jetzt. Die Japaner haben auch aufgehört, US-Schulden zu kaufen – und werden nun stattdessen ihre eigenen Schulden kaufen. Auch die reichen Saudis und Emirate sind weniger geneigt, US-Schulden zu kaufen, da sie ihr eigenes Megaprojekt wie die saudische NEOM-Stadt haben, für das sie Billionen ausgeben können. Sieh dir das an .

Schlimmer noch: Um die Inflation zu bekämpfen, ist die US-Notenbank gezwungen, die „quantitative Lockerung“ rückgängig zu machen, bei der die US-Notenbank früher indirekt US-Staatsanleihen kaufte. Im Rahmen der „quantitativen Lockerung“ kaufte die US-Notenbank auf verdeckte Weise US-Staatsanleihen, indem sie private Schulden von US-Banken kaufte und im Gegenzug dafür sorgten, dass US-Banken frisch ausgegebene US-Staatsanleihen kauften. Doch die „quantitative Lockerung“ wird nun durch das Gegenteil ersetzt, durch die „quantitative Straffung“, da die US-Notenbank eher dazu neigt, Schulden zu verkaufen als sie zu kaufen, was die finanzielle Situation der US-Regierung noch weiter verschlechtert.

Was passiert also, wenn ein minderwertiger Rohstoff wie US-Staatsanleihen immer häufiger vorkommt und immer weniger ihn kaufen wollen? Wie immer sinkt der Preis – und wenn US-Staatsanleihen billiger werden, steigt der Zinssatz, den die US-Regierung zahlen muss, noch einmal deutlich an. Höhere Zinssätze und eine immer höhere Verschuldung verschärfen das Defizit der US-Regierung weiter und ihr Kreditbedarf steigt weiter. Es ist ein Teufelskreis für die US-Regierung.

Die USA werden unter Druck gesetzt

Die USA befinden sich derzeit in einer Zwickmühle – zwischen einem höheren Kreditbedarf und einer geringeren Zahl von Kreditgebern.

Der US-Regierung geht es so schlecht, dass sie einen Realzins (also den Zinssatz über der Inflation) von rund 2,25 % zahlen muss – das ist fast das gleiche hohe Niveau wie Italien.

Zusammenbruch bedrohlicher Aktienmärkte und Immobilien

Da ausländische Käufer und die US-Notenbank alle US-Schulden verkaufen, anstatt sie zu kaufen, ist die US-Regierung von nun an ausschließlich auf private US-Investoren angewiesen, um ihre Schulden zu finanzieren.

Da in den USA nur eine begrenzte Menge an privatem Investitionskapital zur Verfügung steht, muss die Fortsetzung immer größerer privater Käufe von US-Staatsanleihen immer mehr Investitionen in private Unternehmen „verdrängen“ (d. h. ersetzen). Arbeitsplätze.

Im Gegenzug steigt der geforderte Marktzins in den USA, nicht nur für US-Anleihen, sondern auch für US-Aktien und Immobilien.

Und wenn der erforderliche Marktzinssatz für Aktien und Immobilien steigt, sinkt der Preis dieser Vermögenswerte, was für private US-Investoren entweder zu geringeren Gewinnen oder sogar zu Vermögensverlusten führt. Darüber hinaus führen die daraus resultierenden weniger privaten US-Investitionen in Unternehmen und Immobilien zu einem Verlust an US-Arbeitsplätzen.

Das US-Staatsdefizit ist mittlerweile eine äußerst starke und unaufhaltsame Kraft, die die US-Wirtschaft belastet. Ja, die US-Wirtschaft mag weiterhin Anzeichen eines Wachstums zeigen, aber wie ein Schwimmer, der einen Gürtel aus Blei trägt, wird die US-Wirtschaft immer „müder“ werden, da sie unaufhaltsam nach unten gezogen wird. Früher oder später kann es zu einem Untergang kommen – und diese Erkenntnis kann bei Privatanlegern ziemlich plötzlich eintreten und zu einem unaufhaltsamen Zusammenbruch des gesamten US-Finanzsystems führen.

Ein Zusammenbruch, der nicht wie die letzten paar Male dadurch aufgehalten werden kann, dass die US-Regierung Billionen in die Privatwirtschaft und den Bankensektor pumpt, um sie wiederzubeleben – denn dieses Mal sind genau solche Mega-Billionenspritzen der US-Regierung die Ursache und nicht irgendeine Lösung . zu dieser tödlichen Krankheit, die das gesamte US-Finanzsystem bedroht.

Auch die ganze Welt wird den Schmerz spüren, wenn das passiert.

Kein Ende in Sicht – nur der Abgrund

Das Schlimmste für die USA ist, dass kein Ende und keine Lösung dieser Situation in Sicht ist. Keine Partei in den USA wird ihre Ausgaben kürzen. Das Problem kann nur durch Steuererhöhungen gelöst werden. Und die Steuern nicht nur geringfügig, sondern enorm erhöhen, und das wird auch die US-Wirtschaft dramatisch treffen. Keine Partei in den USA wird die Steuern erhöhen.

Das wird also nur noch schlimmer werden – und zwar immer schneller.

Der finanzielle Abgrund erwartet die USA.

Karsten Riise ist ein Master of Science (Econ) der Copenhagen Business School und verfügt über einen Universitätsabschluss in spanischer Kultur und Sprachen der Universität Kopenhagen. Er ist ehemaliger Senior Vice President und Chief Financial Officer (CFO) von Mercedes-Benz in Dänemark und Schweden.

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

