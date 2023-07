Unsere Spezies wird genetisch verändert. Erleben wir den Marsch der Menschheit zum Aussterben? Viren sind unsere Freunde, nicht unsere Feinde

Global Research E-Book, Zentrum für Globalisierungsforschung (CRG)

Von David Skripac (globalresearch)

Unsere Spezies ist genetisch verändert

Werden wir miterleben

Der März der Menschheit zur Aussterbe?

Viren sind unsere Freunde, nicht unsere Feinde

von David Skripac

Global Research E-Book, Dezember 2021

Über den Autor

David Skripac hat einen Bachelor of Technology in der Luft- und Raumfahrttechnik. Während seiner beiden Dienstreisen als Kapitän in der kanadischen Luftwaffe flog er ausgiebig im ehemaligen Jugoslawien, in Somalia, Ruanda, Äthiopien und Dschibuti.

David nutzte einen neugierigen Geist, ein scharfes Auge für Details und Problemlösungsfähigkeiten, die während seiner Universitätsjahre und während seiner gesamten Karriere verfeinert wurden, und widmete fast 200 Stunden damit, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in den Bereichen Virologie und Mikrobiologie zu erforschen, um dieses Buch zu verwirklichen.

Seit Frühjahr 2020 hat er auch mehrere Essays zum Thema COVID-19 für Global Research geschrieben.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Globalisierungsforschung (CRG)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Anerkennung

Einführung

Kapitel I

Das Mikrobiom und der Virome

Kapitel II

Unser Krieg gegen die Natur

Kapitel III

Was 2020 geschah

Kapitel IV

Ignorieren des Wracks

Vorwort

Als die angebliche „Pandemie“ im März 2020 ausgerufen wurde, achtete ich, wie Millionen anderer Menschen auf der ganzen Welt, Politikern und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens sowie Bürokraten der von der Rockefeller-Stiftung geschaffenen Weltgesundheitsorganisation (WHO), die alle in fast perfekter Synchronität ankündigten: „Dies ist die neue Normalität, bis ein Impfstoff entwickelt werden kann.“

Wie seltsam, dachte ich. Warum ist die unmittelbare Standardposition ein Impfstoff? Und warum wird ein einziges Coronavirus dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen in jeder Ecke der Erde krank werden? Könnte etwas anderes – vielleicht ein oder mehrere Giftstoffe in der Umwelt – der wahre Schuldige sein?

Es war unmöglich, mich daran zu hindern, Fragen nach Frage zu stellen und mögliche Antworten zu erwähnen. Denn wenn die öffentlichen Gesundheitsbehörden in fast jeder Gerichtsbarkeit (von internationalen gesunden Organisationen über nationale Gesundheitsbehörden bis hin zu staatlichen und lokalen Gesundheitsämtern) auf dem Planeten wirklich um das Wohlergehen der Bürger besorgt wären, dann:

Warum wurde die natürliche Immunität, die seit über 200.000 Jahren eine Schlüsselkomponente für die menschliche Gesundheit und das Überleben ist, plötzlich so behandelt, als gäbe sie es nicht mehr?

Warum drängte uns niemand, der uns dazu drängte, eine gesunde, ernährungsphysiologisch ausgewogene Ernährung, einen zuckerarmen Gehalt zu essen?

Warum hat niemand erwähnt, wie wichtig es ist, genug Schlaf zu bekommen?

Warum wurden wir nicht ermutigt, ins Freie zu gehen und Sport zu treiben?

Warum hat niemand vorgeschlagen, dass wir unsere Zink- und Vitamin-D-Aufnahme erhöhen? Schließlich wissen Wissenschaftler seit über fünfzig Jahren, dass Vitamin D, das entweder natürlich von der Sonne aufgenommen oder in Tablettenform eingenommen wird, in vielerlei Hinsicht für den menschlichen Körper äußerst vorteilhaft ist, insbesondere beim Aufbau eines starken angeborenen Immunsystems.

Alle vorangegangenen Punkte, wenn sie ernst genommen würden, hätten uns helfen können, unser Immunsystem zu verbessern und uns die Möglichkeit gegeben zu haben, die negativen Auswirkungen des als COVID-19 bekannten Syndroms zu bekämpfen.

Noch bizarrer war die Tatsache, dass die von Unternehmen kontrollierten Medien von Anfang an von Anfang an die von Unternehmen kontrollierte Medien ständig die Meinung von Bill Gates, der weder Arzt noch Wissenschaftler ist, danach eingeholt hatten, welche Vorgehensweise Regierungen auf der ganzen Welt ergreifen sollten, um die Ausbreitung des sogenannten SARS-CoV-2-Virus zu bekämpfen.

Als zwei Wochen globaler Lockdowns – angeblich „die Kurve abzuflachen“ – sich hinzogen und sich zu mehreren Monaten Lockdowns entwickelten, wurde es schmerzlich offensichtlich, dass keine der „öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen“ – von physischer Distanzierung über Maskierung bis hin zur Selbstisolation – von Regierungen auf der ganzen Welt umgesetzt wurde, etwas mit ihrem COVID-Zustand zu tun hatte.

Diese Maßnahmen haben jedoch zwei Schlüsselrollen in der Lage, die völlig unabhängig von der öffentlichen Gesundheit in Verbindung stehen:

Zuerst wurden sie von Anfang an berechnet, um eine polarisierte Bevölkerung zu schaffen. In der Tat wurden wir zu den Themen eines Social-Engineering-Experiments gemacht, das die Menschheit spalten soll – und uns daran hindert, zu kommunizieren, zu konvergieren, zu kooperieren und sich gemeinsam gegen einen teuflischen Plan zu erheben, der darauf abzielt, repräsentative Demokratie, souveräne Nationalstaaten und individuelle Freiheiten auszurotten.

Zweitens hatten sie die beabsichtigte Folge der Schließung der Weltwirtschaft, die Rückkehr von Millionen von Menschen in den Bankrott, extreme Armut und Verzweiflung. Die Geier, die die toten und verfallenden Teile der zerrütteten Wirtschaft verschlingen, sind mächtige finanzielle Interessen – große Banken und Unternehmen und Milliardäre, deren Ziel es ist, jeden Sektor der Wirtschaft zu kontrollieren, einschließlich aller natürlichen Ressourcen und aller öffentlichen und privaten Vermögenswerte. Diese Raubtiere, obwohl nur wenige, haben die Verwüstungsvorbelegung für sie angefochten, um zu kaufen – für Pfennige auf dem Dollar – jeder mögliche Besitz in der ganzen Welt. Aber sie begnügen sich weder damit, reich zu sein, als ob sie unfassbar sind, noch damit zufrieden sind, alles zu besitzen. Vielmehr scheinen sie nicht ruhen zu gehen, bis sie die vollständige Weltherrschaft erreicht haben, indem sie uns alle ausgenutzt und versklaven.

In den zwei Jahren einer „pandemiegetriebenen“ Panik, der der größte Teil der Welt erlegen zu sein scheint, wurden viele Nationen von illegalen Exekutivanordnungen und Richtlinien des Gesundheitsministeriums regiert, die alle im Namen des „Nachfolgens der Wissenschaft“ verkündet wurden. Was dieser gekaperte Begriff wirklich bedeutet, ist, dass die ängstlichen Bürger dem weltweiten Mandat folgen, um ein falsches Narrativ zu glauben, das die ganze Schuld für die ganze Zerstörung eines angeblichen Virus trägt – ein nicht isolierter, ungereinigter, computergenerierter, angeblicher „neuartiger“ Virus. Unterdessen werden die verankerten Verfassungs- und Bürgerrechte von Milliarden von Menschen zerfetzt.

Von all den Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, war diejenige, die den tiefsten Akkord traf, die Erkenntnis, dass ein natürlich vorkommendes, hilfreiches Element in der Umgebung als Quelle der Pseudo-Pandemie beschuldigt wurde. Ich habe verstanden, dass es, genauso wie es „globale Erwärmung“-Betrüger gibt, die Klimadaten fälschen und ungenaue akademische Berichte schreiben, damit sie vorgeben können, Kohlendioxid zu verunglimpfen (ein Element, das Leben auf der Erde erzeugt – das Gegenteil von Leben tötet!) und so viel Geld aus ihrem Betrug verdienen, also gibt es „Pandemie“der selbe käufliche Zweck.

Ich wusste, dass ich etwas mit meiner Erkenntnis tun musste. Das heißt, ich musste recherchieren, um zu beweisen, dass meine Theorie eine Tatsache war, nicht ausgefallen. Vier solide Monate lang habe ich alle meine freien Stunden damit verbracht, unzählige Artikel zu lesen und zig Interviews zu sehen. (Siehe unten meine Anerkennungen, um herauszufinden, wer meine Hauptquellen waren.) Als nächstes habe ich alles angehäuft, was ich gelernt hatte, und einen vierteiligen Artikel geschrieben. Als es auf der Website von Global Research veröffentlicht wurde, erhielt es so viele Ansichten und positive Kommentare, dass der Global Research-Redakteur mich ermutigte, es in ein kurzes Buch zu verwandeln. Das ist das Buch.

Meine Hoffnung ist, dass es mir gelungen ist, die offizielle Erzählung zu dekonstruieren: erstens, indem ich erklärte, wie Viren die Erde mit ihren genetischen Codes für Äonen bedeckten, Biodiversität schufen und eine Anpassung im gesamten Ökosystem ermöglichten, und zweitens, indem sie auf die unzähligen Möglichkeiten hinweisen, rücksichtsloses menschliches Verhalten zu schaffen, sondern eine echte Umweltverschmutzung zu schaffen.Aussterben, um ein paar solcher Geißeln zu nennen. Diese realen Probleme werden von der gefälschten „Klimawandel“-Menge ignoriert, die ihre Söldnermotive hinter Euphemismen wie „nachhaltige Entwicklungsziele“ (SDGs) und „Umwelt-, Sozial- und Governance“-Benchmarks (ESGs) und schwimmfähige Phrasen wie den „Großen Reset“ und „Build Back Better“ verbergen.

Anerkennung

Besonderen Dank lege ich Dr. David Martin, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Andrew Kaufman und Dr. Byram Bridle Von Anfang an haben sie sich von Anfang an mit einem hohen Maß an Intelligenz und Mut ausgezeichnet, indem sie diese Qualitäten anforderten, um die offizielle Erzählung herauszufordern. Ihre wissenschaftliche Expertise, ihr fundiertes Denken und ihre logischen Fragen ermöglichten es mir, das größere Bild zu erfassen – nicht nur die Fakten, die verborgen wurden, sondern auch die zugrunde liegende Agenda der „Pandemie“-Spieler.

Darüber hinaus schätze ich Dr. demütig. Zach Bush, der mir geholfen hat, die komplexen und winzigen Feinheiten der Natur zu erfahren. Hätte ich keinen Zugang zu den riesigen Arbeiten gehabt, die er produziert hat, und die wichtigen Erkenntnisse, die er im Laufe der Jahre gewonnen hat, hätte ich ein Leben lang gebraucht, um das Material zusammenzuziehen, das Sie lesen werden.

Darüber hinaus schätze ich den Global Research-Redakteur Michel Chossudovsky dafür, dass er die Idee vorschlägt, meinen ursprünglichen vierteiligen Artikel in ein kurzes Buch zu verwandeln. Wenn es nicht die Entscheidung von Professor Chossudovsky wäre, seine Nachrichten-Aggregator-Website und seine unglaublichen Bemühungen, sie für mehr als zwei Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, zu erstellen, würde dieses Buch wahrscheinlich nicht existieren.

Schließlich möchte ich meinem Redakteur meinen aufrichtigen Dank aussprechen, der aus persönlichen Gründen lieber anonym bleibt.

Einführung

Der Krieg soll nicht gewonnen werden, er soll kontinuierlich sein. „George Orwell“

In diesem Jahr ist ein wegweisender Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit.

Zum ersten Mal seit Beginn der menschlichen Zivilisation wird unsere Spezies genetisch verändert.

Die Hersteller von Impfstoffen haben es nun ermöglicht, das menschliche Genom dauerhaft zu verändern – und die Beziehung der Menschheit zur Natur für immer verändert zu werden – durch eine experimentelle pharmazeutische Injektion, die fälschlicherweise als „Impfstoff“ bezeichnet wird.

Angesichts dieses bestimmenden Ereignisses glaube ich, dass wir einen nüchternen Blick auf die Motive und Handlungen werfen müssen, die die Menschlichkeit, wie wir sie kennen, umgestalten. Gleichzeitig müssen wir unsere zunehmend zerstörerische Behandlung der Natur untersuchen.

Um die vielen Variablen zu untersuchen, die den Niedergang der Menschheit beschleunigen und unsere einzigartige Rolle als Verwalter der Erde und ihrer Milliarden von Pflanzen- und Tierarten sabotieren, habe ich dieses kurze Buch in vier Hauptkapitel unterteilt.

Kapitel I

Das Mikrobiom und der Virome

In diesem Kapitel werden wir feststellen, dass im Gegensatz zu dem, was die westliche allopathische Medizin uns seit über einem Jahrhundert beibringt, Viren nicht hier sind, um unsere Zellen anzugreifen oder uns in irgendeiner Weise zu schädigen. In der Tat, anstatt unsere Todfeinde zu sein, sind Viren eigentlich unsere Freunde.

Klingt diese Behauptung zu ausgefallen, um wahr zu sein? Wenn Ihre Antwort “ Ja“ ist, wäre ich nicht überrascht. Aber ich glaube, wenn man das komplizierte Ökosystem von Mikroorganismen, aus denen das Mikrobiom besteht, studieren und in die faszinierende Welt des virome eintauchen würde, würde man zu der gleichen Erkenntnis kommen, die ich schließlich gemacht habe: Wir schwimmen buchstäblich in einem riesigen Meer von Viren, die seit dem Anbeginn der Zeit wesentlich für die Bildung und das Gedeihen des Lebens waren. Die Informationen, die von diesen Viren übermittelt werden, helfen allen Arten des Lebens zu überleben – sogar zu gedeihen.

Das Mikrobiom

Das Mikrobiom (abgeleitet von den griechischen Wörtern micro, was „klein“ und Biotikos bedeutet, was „Leben“ bedeutet) ist ein massives Ökosystem, das aus Billionen von Mikroorganismen besteht. Unglaublicherweise bewohnen etwa 40.000 Bakterienartenbacteria, 300.000 Parasitenarten, 65.000 Protozoenarten und zwischen 3,5 Millionen und 5 Millionen Pilzarten fungidie Umgebung um uns herum und leben im oder am menschlichen Körper. Diese komplexe Welt der Mikroorganismen sondert ständig ein Meer von Viren aus, die als Kommunikationsnetz für Bakterien, Parasiten, Protozoen und Pilze dienen. Und wie wir in Kürze entdecken werden, waren diese Viren immer hier, um uns zu helfen, nicht uns zu behindern. Mit anderen Worten, sie sind lebensbejahend, nicht todesinduzierende.

Hier ist ein Hinweis auf die Komplexität des Mikrobioms, die unglaubliche Vielfalt und die unendlich kleine Größe: Die Anzahl der Gene innerhalb des Pilzreichs beträgt mindestens 125 Billionen! Das menschliche Genom besteht im Vergleich dazu aus nur 20.000 Genen. Eine Fruchtfly hat 13.000 Gene, einen Floh 31.000. So hat das menschliche Genom in Bezug auf die genetische Komplexität nur ein winziges Fragment genetischer Informationen im Vergleich zu der riesigen Welt genomischer Informationen, die innerhalb des Mikrobioms enthalten sind.

Ein faszinierender Aspekt des Mikrobioms ist sein symbiotisches Kommunikationsnetzwerk, das die Übertragung von Proteininformationen von einem Mikroorganismus zueinander ermöglicht. Zum Beispiel ermöglicht das myceliale Netzwerk (eine Matrix feinweißer Filamente) in Pilzen die Verbindung der Pilze über Entfernungen, die sich auf mehrere Kilometer erstrecken können. Diese mycelialen Strukturen sind in der Lage, Mineral- und Proteinressourcen mehr als einen Kilometer zu übertragen. Wie? Sie nutzen Lichtenergie und Elektronen, die durch die Bahnen im Bodensystem fließen. Auf diese Weise helfen das Mikrobiom Pflanzen und anderen mehrzelligen Lebensformen zu gedeihen. Es ist keine Übertreibung, das myceliale Netzwerk im Pilzreich das wörtliche „Gehirn“ des Planeten zu nennen. Übrigens werden alle winzigen, intelligenten Organismen, aus denen das Mikrobiom besteht, von der biophotonischen Energie der Sonne angetrieben.

So schwer es zu ergründen ist, leben mindestens 1,4 Billiarden Bakterien und 10 Billiardenpilze im menschlichen Körper. Allein im menschlichen Dickdarm befinden sich 3,8 x 10 13 Bakterienzellen. Jedes einzelne Organ im Körper, einschließlich des Gehirns, hat sein eigenes Mikrobiom. Der Zweck der Bakterien und Pilze in unserem Körper ist es, unsere Zellen zu nähren und zu nähren und uns gesund und im Gleichgewicht mit dem größeren Mikrobiom zu halten, das uns umgibt.

Der Virome

Das Virome ist die riesige Welt, in der es die Boten der Mutter Natur gibt. Es besteht aus Billionen und Billionen von Viren, die von den Bakterien, Parasiten, Protozoen und Pilzen des oben genannten Mikrobioms produziert werden. Der durchschnittliche erwachsene menschliche Körper enthält 1 x 10 15 Viren. Im Gegensatz dazu gibt es in der Luft, die die Erde umgibt, 1 x 10 31 Viren; im Erdboden gibt es 2,5 x 10 31 Viren; und in den Erdmeeren gibt es 1,2 x 10 30 Viren. Um eine Perspektive auf diese beeindruckenden Zahlen zu bieten, ist 1 x 10 31 10 Millionen Mal größer als die Anzahl der bekannten Sterne im gesamten Universum.

Einfach ausgedrückt, ein Virus ist genomische Informationen, entweder DNA oder RNA, eingewickelt in eine Proteinhülle. Die kleinen Proteinstränge, die von der Außenoberfläche der Proteinhülle eines Virus nach außen herausragen, heißen Spike-Proteine. Viren sind keine lebenden Organismen. Sie produzieren keinen eigenen Treibstoff. Sie haben keinen Stoffwechsel für Energieerzeugung. Und sie können sich nicht vermehren.

Viren reisen seit Millionen von Jahren weltweit, über der atmosphärischen Grenzschicht, lange bevor Maschinen für Flugreisen erfunden wurden. Ihre genetischen Codes haben die Erde für Äonen überzogen, die Artenvielfalt geschaffen und eine Anpassung im gesamten Ökosystem ermöglicht. Durch Anpassung meine ich, dass Viren immer versuchen, ihre genetischen Codes anzupassen, um eine widerstandsfähige Gesundheit in allen Lebensformen des Planeten zu schaffen. Es ist lächerlich zu behaupten, dass, um von einer Region der Welt in eine andere zu reisen, ein Virus in ein Flugzeug steigen muss, wie die Nationale Sicherheitsforschungsabteilung von RAND uns glauben machen würde.

Darüber hinaus kommen Viren – einschließlich Coronaviren – nicht in Wellen und verschwinden dann spurlos, nur um später auf wundersame Weise an der gleichen Stelle oder einem anderen wieder aufzutauchen. Stattdessen gehen Viren nie weg, verfallen nie. Sie bewohnen jedes Element in der Umgebung um uns herum. Kurz gesagt, sie sind allgegenwärtig und allgegenwärtig.

Unsere Beziehung zu bestimmten Viren kann sich als Folge unserer schädlichen Handlungen gegenüber der Natur ändern. Wann immer Menschen die Luft, den Boden und das Wasser vergiften und verschmutzen, schaffen sie ein Ungleichgewicht zwischen der Menschheit und dem virome – ein Ungleichgewicht, das dazu führen kann, dass wir mit einem bestimmten Virus ins Ungleichgewicht kommen.

Leider das allopathische Medizinregime, das John D. Rockefeller und Andrew Carnegie haben den größten Teil der Welt mit ihrem Flexner-Bericht von 1910 aufgezwungen, haben immer noch ein großes Segment der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die glaubt, dass Bakterien, Pilze und Viren unsere Feinde sind.

Die Grundlage von Rockefellers allopathischem Medizinschema ist Louis Pasturs fehlerhafte „Keimtheorie“, die behauptet, dass Mikroorganismen von außen wie Bakterien und Viren den Körper angreifen, eindringen und den Körper infizieren und so Krankheiten verursachen. Obwohl er keine formale Ausbildung in der Wissenschaft hatte, schreibt der größte Teil der westlichen Welt Pasteur (1822–1895) eine grundlegende Rolle bei der Etablierung dessen zu spielen, was wir „moderne Medizin“ nennen – ein Paradigma, das den Ursprung jeder Krankheit auf einen einzigen Keim zurückführt. Ohne Pasteur-Theorie würden die meisten modernen Medikamente niemals produziert, gefördert oder verschrieben – eine Tatsache, die erklärt, warum die heutige medizinische Einrichtung und ihre koabhängige Pharmaindustrie sich weigern, ihre Fehler zu erkennen oder sich ihrer Unwirksamkeit zu eigen zu machen.

Im Gegensatz dazu behauptet die „Geirdtheorie“, die von Claude Bernard (1813–1878) initiiert und später von Antoine Béchamp (1816–1908) aufgebaut wurde, dass das Terrain, das heißt, das innere Umfeld des Körpers – und nicht ein externer Keime unsere Gesundheit oder den Mangel daran bestimmt. Was Béchamp als „Gelände“ bezeichnete, ist dem, was die moderne Medizin jetzt als angeborenes Immunsystem bezeichnet hat, sehr nahe. Wie wir in den folgenden Absätzen sehen werden, war Béchamp definitiv auf dem richtigen Weg, um herauszufinden, wie der menschliche Körper wirklich mit der Außenumgebung interagiert.

Im Gegensatz zu Pasteur didhatte Béchamp einen akademischen Hintergrund in der Wissenschaft. Er glaubte, dass Krankheit ein biologisches Ergebnis der Veränderungen ist, die im Körper stattfinden, wenn seine Stoffwechselprozesse unausgewogen werden. Wenn sich der Körper in einem Ungleichgewicht befindet, behauptete Béchamp, werden Keime zu Symptomen, die wiederum mehr Symptome stimulieren, die schließlich zu Krankheiten führen.

Obwohl Béchamp mit seiner Terraintheorie in die richtige Richtung ging, hat sich Rockefellers keimabhängige pharmazeutische Tyrannei durchgesetzt, hauptsächlich aufgrund erheblicher Geldspritzen, die Rockefeller und Carnegie gerne in Form von Zuschüssen an Universitäten, Krankenhäuser und medizinische Forschungseinrichtungen lieferten. Ihre „philanthropischen“ Großzügigkeit, die leicht 100 Millionen Dollar (2,9 Milliarden Dollar) überstiegen, ermöglichte es ihnen, die Politik des gesamten US-amerikanischen medizinischen Establishments und schließlich der meisten westlichen Nationen zu beeinflussen und sie zu einem ausschließlich chemischen allopathischen Regime zu lenken.

Ich behaupte in diesem Buch, dass im Gegensatz zu dem, was die Rockefeller-Medizin uns seit über hundert Jahren lehrt, Viren nicht hier sind, um unsere Zellen anzugreifen oder uns auf andere Weise zu schaden. Im Gegenteil, die in den Viren enthaltenen DNA- und RNA-genetischen molekularen Informationen sind buchstäblich die Bausteine des Lebens auf der Erde. Um eine moderne Analogie zu verwenden, können wir uns den Informationsstrom eines Virus als Software-Update vorstellen, das wichtige molekulare Intelligenzen enthält, die bei Bedarf in jede Zelle eines lebenden mehrzelligen Organismus hochgeladen werden kann – einschließlich einer der 70 Billionen Zellen, die im menschlichen Körper enthalten sind. Unsere Zellen regeln, welche neuen genomischen Informationen empfangen werden und welche Informationen nicht empfangen werden. Die Viren versuchen einfach, sich an die Zellen anzupassen, um eine widerstandsfähige menschliche Gesundheit zu schaffen.

Angeborene und adaptive Immunität

Ein Wort hier über das Immunsystem. Es gibt zwei Arten von Immunität: angeboren und anpassungsfähig.

Das angeborene Immunsystem ist das erste und primäre Mittel, mit dem unser Körper mit einem Virus interagiert. Das angeborene System hilft dem Körper, mit jedem neuen viralen Update, das ihm vorgestellt wird, ein genetisches Gleichgewicht zu finden. Der Körper muss die neuen viralen Informationen nach mehr als vier oder fünf Tagen Updates nicht nachbilden oder reproduzieren. Das angeborene Immunsystem funktioniert an gesunden Grenzen im menschlichen Körper, wie die physikalischen Barrieren zwischen Darm und Blutkreislauf oder an den Blutgefäßen, die die Bewegung von Ionen, Molekülen und Zellen zwischen dem Blutstrom und dem Gehirn (bezogen auf der Blut-Hirn-Schranke) oder auf der genetischen Ebene in unseren Zellen streng regulieren. Auch das angeborene Immunsystem funktioniert durch eine Vielzahl von Enzymen – wie die APOBec3A/3G und CAS9. Diese Enzyme gelten heute als zentral für die angeborene Immunität.

Das adaptive Immunsystem ist das sekundäre Mittel, mit dem unser Körper mit Viren interagiert. Das adaptive System wiegt eine sehr spezifische Reaktion auf ein Virus, indem es die weißen Blutkörperchen des Körpers verwendet, die als Lymphozyten (B-Zellen und T-Zellen) bekannt sind. Die B-Zellen sind für die Freisetzung von Antikörpern in den Blutkreislauf verantwortlich.

Antikörper sind die zweite körpereigene Interaktion notmit einem Virus, nachdem es ein neues virales Update erhält oder nachdem es ein Ungleichgewicht mit einem bestimmten Virus entwickelt hat. Antikörper sind spezifisch, gezielte Abwehrkräfte. Sie tauchen normalerweise 3 bis 6 Wochen nach der anfänglichen Exposition des Körpers einem Virus am Tatort auf. Einfach ausgedrückt, wirken Antikörper wie eine Reinigungsmannschaft, die den Körper bei der Reinigung von Viren und Bakterien unterstützt, die nicht mehr benötigt werden. In der Zwischenzeit sind die T-Zellen dafür verantwortlich, die B-Zellen zu stimulieren, um Antikörper herzustellen.

Um zu verstehen, wie schnell sich der menschliche Körper anpasst, wenn er dem Virome ausgesetzt ist, sollten Sie ein sieben Tage altes Kind betrachten. Er hat 1 x 10 8 Viruspartikel in nur einem Gramm Kot. Auch wenn dieses Kind nicht die Fähigkeit hat, in einem so frühen Stadium des Lebens Antikörper zu entwickeln, passt es sich dennoch sofort an diese Viruspartikel an und bleibt vollkommen gesund. Anstatt Fieber zu entwickeln, bleibt er im stabilen Gleichgewicht – Homöostase – mit dem virome, sowohl mikrobiell als auch genetisch. Diese Tatsache allein beweist, dass wir nicht mit dem Virome durch unser adaptives Immunsystem interagieren, sondern vielmehr mit ihm durch unser angeborenes Immunsystem interagieren.

Was ist der Schlüssel aus diesen Fakten? Für mich ist es, dass die Entscheidung des Körpers, genetische Informationen zu nehmen, ein hoch komplizierter und kontrollierter biologischer Prozess ist. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie unser Körper im Gleichgewicht mit dem riesigen Meer genetischer Informationen bleibt, in das wir einatmen und mit jedem Moment unseres Lebens in Kontakt kommen.

Da ein Virus kein lebender Organismus ist, kann unser angeborenes Immunsystem Viren nicht abtöten, oder es möchte. Stattdessen, wie oben erwähnt, kommt das angeborene Immunsystem einfach mit einem neuen Virus ins genetische Gleichgewicht. Es tut dies, indem es Updates von diesem Virus repliziert oder empfängt – und indem es sofort auf diesen neuen viralen Upload reagiert. Sobald das genetische Gleichgewicht erreicht ist, in der Regel vier bis fünf Tage nach der anfänglichen Exposition gegenüber dem Virus, weigert sich unser angeborenes Immunsystem, weitere Updates zu erhalten.

Aus diesen Fakten können wir schlussfolgern, dass Menschen eine „Epidemie“ oder eine „Pademie“ nicht verhindern können, noch können sie die Flugbahn von beiden ändern. Mit anderen Worten, es ist nutzlos – eigentlich, schlimmer als nutzlos: Es ist schädlich, ein immer hilfreiches Virus zu überprüfen, indem man ein nicht zugelassenes experimentelles Gen-Editing-Gerät einsetzt, das entwickelt wurde, um eine Antikörperantwort zu erzeugen (sonst bekannt als adaptive Reaktion des Immunsystems, die durch die Injektion induziert wird). Dieses veraltete wissenschaftliche Modell ist biologisch unlogisch und kann nie funktionieren. Wir wissen jetzt, dass es unser wunderschön gestaltetes Immunsystem stört, das perfekt in der Lage ist, mit jedem Virus umzugehen, mit dem wir ein vorübergehendes Ungleichgewicht entwickeln können. (Genau wie wir ein Ungleichgewicht mit einem bestimmten Virus entwickeln, wie das HIV-Virus oder ein Coronavirus, wird später im Buch erklärt.)

Darüber hinaus do behält unser Immunsystem entgegen dem offiziellen Narrativ, das von Impfstoffherstellern und staatlichen Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt propagiert wird, ein Gedächtnis der Viren, mit denen unser Körper interagiert hat, und an die Gene, die natürlich eingefügt wurden – nach Erhalt eines neuen viralen Updates – in unsere Zellen. Im angeborenen Immunsystem zum Beispiel ist das Cas9-Enzym, das dafür verantwortlich ist, überschüssige DNA zu spalten, wenn zu viel von einem viralen Upload in eine Zelle gelangt, die natürliche Gedächtnisdatenbank, die sich daran erinnern wird, auf welches DNA-Muster sie gestoßen ist.

Darüber hinaus werden die ständigen Aufzeichnungen eines angeborenen Immunsystems an nachfolgende Generationen von Menschen weitergegeben, die daher nie eine entzündliche Reaktion auf ein bestimmtes Virus haben werden. Selbst im adaptiven Immunsystem bieten die B-Zellen (die Quelle von Antikörpern) und T-Zellen (der Reiz der B-Zellen) eine dauerhafte Immunität.

Eine mehrgleisige NIH-Studie, die 2008 vom Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) vorgestellt wurde, bewies schlüssig, dass die Antikörperimmunität ein Leben lang anhalten kann. In dieser Studie eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Eric Altschuler sammelte Blutproben von zweiunddreißig Überlebenden – zwischen 91 und 101 Jahren der Spanischen Grippe-Pandemie von 1918. (Eigentlich ist der richtige Name für diese Pandemie der Herkunftsort von Kansas Fluéits.) Zu ihrem Erstaunen entdeckten die Wissenschaftler, dass fast ein Jahrhundert später alle Teilnehmer der Studie die Antikörper immer noch an denselben Grippestamm trugen.

Basierend auf den Erkenntnissen dieser einundzwanzig Jahre alten Studie können wir die Propaganda abtun, die uns von den Mainstream-Medien und medizinischen Organisationen aufgezwungen wurde. Es ist nicht wahr, dass die natürliche Immunität gegen das SARS-CoV-2-Virus sechs Monate bis ein Jahr nach der ersten Exposition abziehen kann. Und es ist nicht wahr, dass eine experimentelle Injektion der einzige Weg ist, um die Immunität zu erreichen. Solche unbegründeten Behauptungen sind einfach erfunden, um die giizvolle Agenda der Pharmaindustrie und der anderen Technokraten, die hinter den Kulissen operieren, zu fördern.

Fazit: Die Kraft der natürlichen Immunität wird immer jede wahrgenommene Immunität gegen ein Virus übertreffen, die aus einer Injektion resultiert, ob experimentell oder staatlich genehmigt.

Die HIV-Bleis-zu-AIDS-Hypothese

Biologisch gesehen wird alles Leben auf der Erde aus den RNA- und DNA-moltilen genetischen Sequenzen, die in Viren enthalten sind, aufgebaut. Diese Viren sind exquisit konzipierte genetische Verabreichungssysteme, die für die Ein- und Aufrechterhaltung des Lebens auf der Erde unerlässlich sind. Tatsächlich wurden mehr als 50% der 20.000 Gene, die von den heutigen Menschen geerbt wurden, vor Millionen von Jahren durch diese winzigen Wunder der Natur in das Genom von Säugetieren eingeführt. Mindestens 8% dieser Gene wurden durch RNA-Retroviren ähnlich dem HIV-Retrovirus eingesetzt. (Ein Retrovirus ist ein RNA-Virus, das eine DNA-Kopie seines Genoms in die Wirtszelle einfügt, um sich selbst zu vermehren.) Ebenso faszinierend ist die Tatsache, dass vor Millionen von Jahren retrovirale Updates eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Plazenta-Säugern spielten.

Interessanterweise zeigt eine Studie aus dem Jahr 2017, die vom National Institute of Health (NIH) veröffentlicht wurde, dass viele von uns das HIV-Retrovirus tragen, ohne es zu wissen. In dieser Studie „erforschten die Forscher nicht-menschliche Sequenzdaten aus der Sequenzierung des ganzen Geschlechts“ das Blut von 8.240 Erwachsenen, die in den USA leben, und Europas, von denen keiner festgestellt wurde, dass sie eine Infektionskrankheit haben. Sie fanden heraus, dass volle 42% der Teilnehmer positiv auf das Vorhandensein von vierundneunzig bekannten Viren getestet wurden. Zu diesen Viren gehörten das HIV-Virus, das Hepatitis-B-Virus, das Hepatitis-C-Virus und das Grippevirus.

Wir wurden von der medizinischen Gemeinschaft und den von Unternehmen kontrollierten Medien geschult, um zu glauben, dass das HIV-Virus bei Menschen in Subsahara-Afrika vorherrschen sollte. Schließlich, so wird uns gesagt, kommen 95% aller „HIV-positiven“ Fälle aus dieser Region der Welt. Wenn das der Fall wäre, würden wir in anderen Regionen erwarten, dass es in anderen Regionen sehr wenig HIV und eine weitaus höhere Prävalenz von Hepatitis C oder Grippe gibt. Nicht so: Es ist nur umgekehrt! Tatsächlich fand die Studie von 2017 eine fünfmal höhere Prävalenz des HIV-Virus als an Hepatitis C und Grippe bei den 8.240 asymptomatischen Amerikanern und Europäern. Bemerkenswerterweise waren alle mit dem HIV-Virus völlig im Gleichgewicht, obwohl keiner von ihnen jemals nach Afrika gereist war. Wir müssen aus dieser Studie schließen, dass die Welt nicht nur die Verbreitung des HIV-Virus in allen Ecken der Welt völlig missverstanden hat, sondern dass unsere Angst davor – und vor dem Virome im Allgemeinen – völlig ungerechtfertigt ist.

Angesichts der Tatsache, dass viele mächtige Organisationen, sowohl öffentliche als auch private, von den riesigen Zuschüssen und Spenden profitieren, die die endlose AIDS-Bewegung verewigen, ist es nicht überraschend, dass keine wissenschaftliche, von Begutachtungsstudie durchgeführt wurde, um schlüssige Beweise dafür zu liefern, dass ein Virus namens HIV eine Krankheit namens AIDS verursacht. Sollte eine solche Studie durchgeführt werden, würde sie beweisen, dass die HIV-Blei-zu-AIDS-Hypothese grundlos und, genauer gesagt, betrügerisch ist.

Die Frage, auf die sich Wissenschaftler konzentrieren sollten, ist: Was findet in Subsahara-Afrika statt, das eine so abnorme Beziehung zwischen Menschen, die in diesem Gebiet leben, und dem HIV-Retrovirus schafft, was 95% von ihnen dazu veranlasst, HIV-positiv zu testen?

Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, müssen wir uns das Terrain ansehen, in dem Viren leben und mit dem menschlichen Körper im Gleichgewicht bleiben. (Bis „Gelände“ meine ich ein geografisches Gebiet mit dem damit verbundenen Ökosystem. Ich beziehe mich hier nicht auf die vorernanne Bernard/Béchamp-Geländetheorie.) Wenn ein Gelände durch etwas Unnatürliches gestört wird – zum Beispiel die Vergiftung der Umwelt durch unverantwortliches menschliches Verhalten – werden die Viren überexpressiert und das Gleichgewicht des Körpers mit dem Virome geht verloren.

Unter Berücksichtigung des Geländes stellen wir fest, dass der Faktor Nummer eins, der allen sogenannten Infektionskrankheiten Epidemien oder Pandemien gemeinsam ist, die Zerstörung des Ökosystems ist. Mit anderen Worten, das natürliche Terrain wurde durch unverantwortliches menschliches Verhalten so verändert, dass unsere angeborene Anpassung an alle genetischen Informationen, die uns umgeben, untergraben wird.

Es ist nicht so, dass die Viren eine Krankheit verursachen. Vielmehr ist es so, dass sie dem Körper einfach eine neue genetische Anpassungsoption präsentieren. Das angeborene Immunsystem des Körpers bestimmt dann, wie viel von diesen neuen Informationen es aufnehmen wird. Wenn die Zellen dringend repariert werden müssen – vielleicht aufgrund schlechter Ernährungswahl, eines ständigen Lebensstils oder einer Toxizität in der Umwelt – wird das Virus ein Entzündungsereignis schaffen, wenn der Körper seinen regenerativen Prozess durchläuft. Dies geht in der Regel von Fieber, Appetitlosigkeit und einer erhöhten Anzahl weißer Blutkörperchen einher. Solch ein entzündliches Ereignis ist das, was wir gemeinhin als „Grippe“ bezeichnen.

Was wir abträgig eine Virusinfektion oder ein entzündliches Ereignis nennen – was es für badden Körper betrifft, ist tatsächlich ein Teil des Heilungsprozesses des Körpers. Die Entzündung ist notwendig, um Regeneration im Körper zu erzeugen. Sie handelt im Namen des Körpers, nicht gegen ihn. Aber wenn das Mikrobiom des Körpers voll ist, anstatt zu wollen, braucht es kein Update, und daher wird keine Entzündung stattfinden.

Im Falle Afrikas südlich der Sahara stirbt das Ökosystem. Der Zusammenbruch nährstoffreicher Bodensysteme, schlechte Wasserhygiene, ein Mangel an grundlegenden sanitären Einrichtungen, eine chronisch unterernährte Bevölkerung und die vollständige Beseitigung des traditionellen ökologischen Landbaus – die von der oxymoronic Green Revolution, die den Entwicklungsländern durch die industrielle Landwirtschaft untergeschoben wird – haben dazu geführt, dass ein großer Teil dieser Bevölkerung ein Ungleichgewicht zwischen dem Immunsystem entwickelt hat. Das Syndrom, das als „AIDS“ bekannt ist, ist Ausdruck dieses Ungleichgewichts. Das HIV-Virus, das zuerst vom französischen Virologen Luc Montagnier entdeckt wurde, wurde fälschlicherweise beschuldigt, der Hauptschuldige zu sein, der für AIDS verantwortlich ist – eine Form der Schuld durch Assoziation. Tatsächlich ist das HIV-Virus gutartig und versucht nicht, die Mechaniker einer Zelle zu übernehmen.

Die wahre Wurzel des Problems ist, dass das angeborene Immunsystem der afrikanischen Menschen südlich der Sahara durch einen Mangel an Nahrung in einem solchen Ausmaß degradiert wurde, dass sie einer Vielzahl von Krankheiten zum Opfer fallen (Tuberkulose, Lungenentzündung, Hodgkin-Lymphom, Endokarditis usw.), die kollektiv unter dem Titel „Aids“ zusammengefasst sind. Anstatt sich jedoch mit der Realität zu arrangieren, was die schlimme ökologische Katastrophe verursacht, machen „Wissenschaftler“ dem HIV-Virus die Schuld als Deckpunkt, um Jahrzehnte von Regierungs- und Unternehmensumwelt- und Wirtschaftskriminalität zu verbergen.

Aus den bisher behandelten Informationen können wir zu Recht schlussfolgern, dass es für Viren oder Krankheitserreger unmöglich ist, Pandemien und Epidemien für Infektionskrankheiten zu schaffen – denn es gibt keine so etwas wie eine Infektionskrankheit im traditionellen Sinne des Begriffs – Beispiele, die „AIDS“, „Ebola“ und andere unbegründete „virale“ Pandemien sind. Ja, die pharmazeutische Propaganda treibt das Paradigma der Infektionskrankheit seit Jahrhunderten zum Weltdenken voran. Aber der Glaube, dass solche Krankheiten existieren, ist nicht mehr als ein Ergebnis von Pasturs entlarvter Keimtheorie. Was wir gemeinhin als Epidemie oder Pandemie bezeichnen, ist einfach das Ergebnis eines degradierten angeborenen Immunsystems, das in einem Segment der Planetenbevölkerung auftaucht. Die Gründe für diesen Abbau können chemische Vergiftungen durch Herbizide, Pestizide oder gentechnisch veränderte Lebensmittel sein, die wir im Folgenden genauer betrachten werden.

Wie wir an der obigen Beschreibung des virome sehen können, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass das Viro die Sprache allen Lebens auf der Erde ist. Wir schwimmen buchstäblich in einem riesigen Meer genomischer Informationen, die für den Beginn des Lebens unerlässlich waren und auf dieser kostbaren Erde gedeihen konnten, und das versucht immer noch, allen Arten zu helfen, zu überleben. Die Matrix von Organismen, aus denen das Mikrobiom besteht, hat einen viromic Informationsstrom aufgebaut, der es ermöglicht hat, dass sich Anpassung und Artenvielfalt auf dem Planeten ereignen. Und genau dieser viromische Informationsstrom ist für den Aufbau der menschlichen Spezies verantwortlich.

So sind Menschen nicht vom virome und dem Mikrobiom getrennt, sondern sind eher integraler Bestandteil des riesigen, komplexen Ökosystems des Virome und Mikrobioms. Dennoch haben wir uns zunehmend in direkten Gegensatz zu genau dem lebendigen System gestellt, zu dem wir ein wesentlicher Bestandteil sind: die Natur.

Kapitel II

Unser Krieg gegen die Natur

In diesem Kapitel werden wir untersuchen, wie unser eigenes rücksichtsloses Verhalten die Umwelt zerstört und uns so zum sechsten Massensterben bewegt. Damit meine ich, ich werde über die wirkliche Umweltkatastrophe berichten, nicht über den vom Club of Rome finanzierten „Global Erwärmen/Klimawandel“-Schwindel, der vom Club of Rome initiiert und weiter vom Weltwirtschaftsforum (WEF) verbreitet wird.

Die als Homo sapiens bekannte Art ist die einzige auf diesem Planeten, die aktiv versucht, sich selbst und ihren Lebensraum auszurotten. Der gesamte Lebenserhaltungssysteme der Erde – Boden, Wasser und Luft – sind als direkte Folge unserer aktuellen wirtschaftlichen Aktivität im Niedergang, die darauf ausgerichtet ist, so viel wie möglich aus der heiligen Erde zu ziehen, ohne Rücksicht auf die daraus resultierenden Folgen.

Indem wir ein solch unerträgliches wirtschaftliches Paradigma annehmen, respektieren wir ökologische und ethische Grenzen nicht. Unser konsumorientiertes Wirtschaftsmodell, das wir entworfen haben und das wir jetzt versklavt haben, verursacht immer wieder Mängel – Ressourcenmangel, Verlust der biologischen Vielfalt und Kontamination durch toxische Substanzen, die alle das gesamte Ökosystem und seine Umgebung ständig verwüsten. Megakonzerne propagieren weiterhin die Ideologie des endlosen Wirtschaftswachstums, die sie mit endlichen Ressourcen aus einem Planeten herauspressen wollen und von dem sie allein finanziell profitieren werden. Ihre egozentrockenen Ziele kollidieren mit den großzügigen Motiven der Massen, die das Konzept der Chancengleichheit bevorzugen, einschließlich des gleichen Rechts aller Menschen, in einer gesunden Umgebung zu leben. Das unerbittliche Streben des Milliardärs nach Gewinnen auf Kosten des sozialen Wohlergehens aller schürt den weltweiten Wettbewerb um Ressourcen und verursacht einen Öko-Holocaust. Kurz gesagt, was wir erleben, ist eine neue Form des Kolonialismus, die von der Raubtierklasse der gesamten Menschheit aufgezwungen wird, wenn wir in das eintreten, was gemeinhin als sechstes Massensterben bezeichnet wird.

Überlegen Sie, was wir mit unserem Süßwasser machen. Ganze 80% der Oberfläche unseres Planeten besteht aus Wasser, von denen 97% Salzwasser sind. Die restlichen 3% unserer verfügbaren Trinkwasservorräte wurden so rücksichtslos behandelt, dass sie stark verschmutzt und schnell erschöpfen. Von diesen 3% Frischwasser wird mindestens 29% von der wasserintensiven Fleisch- und Milchindustrie abgeschöpft. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in den nächsten zehn Jahren zwei Milliarden Menschen extreme Wasserknappheit erleiden werden und dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte der Weltbevölkerung eine Art Wasserknappheit erleben wird.

Auch die Bergbau- und Ölindustrie sind keine Freunde der Umwelt. In den USA haben Bergbauunternehmen über 500 Berge in den Appalachen entfernt, was zu immenser Bodenverschmutzung und Oberflächenwasserverschmutzung führte. In anderen Teilen des Landes bohrt er nach Schieferöl und Gas, genannt hydraulisches Fracturing, aber besser bekannt als Fracking, pumpen krebserregende und Toxine in die Luft, Wasser und Boden, was das Verschmutzungsproblem weiter verschärft. Obwohl es als Lösung für Amerikas Abhängigkeit von ausländischem Öl angepriesen wird, ist Fracking in der Tat der letzte Akt der Dummheit durch einen Petrostaat.

Die oben erwähnte Fleisch- und Milchindustrie schadet mehr als nur Wasser zu schleppen. Die Tierhaltung – die sich aus riesigen Massentierhaltungen und kleinen Familienbetrieben – ist auch die Hauptursache für Treibhausgase, Entwaldung, Artensterben und dead zones„Totezonen“ im Meer. Die industrielle intensive Landwirtschaft der Tiere und ihre Futterkulturen ist weitgehend für die höchste Artenaussterben seit 65 Millionen Jahren verantwortlich. Darüber hinaus braucht keine andere Industrie auf dem Planeten so viel Fläche wie die Tierhaltung: Sie hortet 45% des gesamten eisfreien Landes auf dem Planeten. Laut der World Animal Foundation werden 70% des Amazonas-Regenwaldes zum alleinigen Zweck des Anbaus von GVO-Sybohnen oder Maisernen, die Vieh in Südamerika und Europa ernähren, zerstört. Zwischen 1970 und 2019 wurden insgesamt 718.927 Quadratkilometer des brasilianischen Teils des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt.

Ein paar weitere Fakten zu beachten:

Voll die Hälfte des weltweiten Getreidebedarfs ist für Lebensmitteltiere bestimmt, während eine Milliarde Menschen verhungert sind.

In den USA werden 54% aller Frischwassers durch die Tierhaltung umgeleitet, zu einer Zeit, in der sich 99,8% des geografischen Gebiets Kaliforniens in einer kritischen Dürre befinden.

Weltweit trägt die Tierlandwirtschaft , die jedes Jahr mindestens 72 Milliarden Landtiere tötet (200 Millionen pro Tag), 51% aller „Treibhausgasemissionen“ bei, was weit über den 13% liegt, die von allen Verkehrsträgern zusammen beigesteuert werden.

Die überraschendste „Fakten“ über die Verwüstung, die die Tierhaltung angerichtet hat, ist jedoch, dass fast alle der angeblichen gemeinnützigen Umweltorganisationen zu diesem Thema schweigen.

Die Umweltkatastrophe ist in den Weltmeeren noch schlimmer. Die kommerzielle Fischereiindustrie zerstört das Leben im Meer, einschließlich der Meeresböden, in einem Tempo, das man in der aufgezeichneten Geschichte noch nie gesehen hat. Keine andere Branche tötet mehr Tiere als diesen Handel. Ein Bericht von Matthew Zampa for Sentient Media stellt fest, dass jedes Jahr zwischen 37 und 120 Milliarden Fische in künstlichen kommerziellen Fischfarmen getötet werden und mindestens eine weitere Billion Wassertiere, die in natürlichen Gewässern leben, jedes Jahr für Lebensmittel getötet werden. Untersuchungen, die auf der OceanaOceana-Website vorgestellt wurden, behaupten, dass diese erstaunliche Summe nicht die 100 Millionen Haie und 650.000 Wale, Delfine und Robben umfasst, die jedes Jahr als Beifang getötet werden. (Byc ist die Gesamtzahl der Seetiere, die Fischer unbeabsichtigt in ihren Netzen fangen und töten, entweder indem sie auf See weggeworfen oder zurück in den Hafen bringen.)

Als Folge all dieser Extraktion und Ausrottung stürzen die Weltbevölkerung zahlreicher Wasserlebensarten auf nahezu Aussterben. Eine wissenschaftliche Studie, die in der New York Times vorgestellt wurde, sagt voraus, dass, wenn die kommerzielle Fischerei auf der ganzen Welt in ihrem gegenwärtigen Tempo weitergeht, die Ozeane bis 2048 praktisch leer sein werden.

Ebenso besorgniserregend ist, dass die Ozeane als Mülldeponie für Produktions- und Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden. Es sollte nicht überraschen, dass Forscher der Scripps Institution of Oceanography der UC San Diego herausgefunden haben, dass Fischpopulationen in den Ozeanen mit Schwermetallen wie Quecksilber, polychlorierten Biphenylen (PCBs), Organochlor-Pestiziden (DDTs und CHLs), polybromierten Diphenyletheren (PBDE) kontaminiert sind.

Chemische Anbau und GVO

Die Hersteller von synthetischen Chemikalien, Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und Düngemitteln gehören zu den schlimmsten Feinden der Erde. Die neueste Bedrohung für unsere Umwelt kommt von gentechnisch veränderten Industriekulturen, die als gentechnisch veränderte Organismen oder GVO bekannt sind. Mit der Einführung dieser neuen Kulturen haben wir unsere Fähigkeit beschleunigt, die Natur in einer früheren Ära unvorstellbaren Rate zu manipulieren. Leider sehen wir als Folge unserer Einmischung eine Explosion chronischer Krankheiten.

Wie passt unsere erwähnte Diskussion über das Mikrobiom, das Virome und die Immunität in dieses Bild der Umweltverwüstung?

Zum einen haben wir seit der Einführung der chemischen Landwirtschaft und der Verwendung von GVO auf globaler Ebene im Jahr 1996 unsere natürliche Umgebung so verändert, dass wir unser angeborenes Immunsystem dezimieren. (Erinnern Sie sich an das Datum: 1996.) Infolgedessen explodieren Autoimmun und andere chronische Krankheiten, die einst nur einen winzigen Prozentsatz der Allgemeinbevölkerung betrafen, jetzt in der Prävalenz. Der Zeitpunkt dieses Anstiegs geht uns nicht verloren: Diese Krankheiten begannen, Menschen zu heimsuchen, beginnend in, ja, 1996. Es ist also nicht weit hergeholt, zu dem Schluss zu kommen, dass die verschwenderische Verwendung von GVO mit dem deutlichen Rückgang der menschlichen Gesundheit in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten zusammenhängt.

Ich zitiere ein paar Beispiele: Einer von vier Menschen weltweit leidet jetzt an Allergien; jeder Dritte in Nordamerika ist fettleibig; eine von zwei Frauen und jeder dritte Mann in den USA wird in ihrem Leben an Krebs erkranken. Darüber hinaus ist die Entwicklungsbehinderung, die als Autismus-Spektrum-Störung bezeichnet wird, von einem von 5.000 Kindern im Jahr 1975 auf eines von sechsunddreißig im Jahr 2016 gestiegen. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, können wir erwarten, dass bis 2035 eines von drei Kindern von Autismus geplagt wird. Inzwischen haben wir im gleichen Zeitraum einen dramatischen Anstieg bei anderen Erkrankungen des Immunsystems gesehen, wie Crohns, Zöliakie, Parkinson (bei Männern), Alzheimer (bei Frauen), Demenz und Typ-1-Diabetes.

GMO-Pflanzen werden mit Herbiziden besprüht, wie dem Bayer Roundup, das den Wirkstoff Glyphosat enthält und das am meisten allgegenwärtige krebserregende Herbizid/Antibiotikum auf dem Planeten ist. 2014 wurden weltweit über 747 Millionen kg Glyphosat verwendetworldwide. Jetzt, nur sieben Jahre später, hat sich diese Zahl auf zwei Milliarden kg mehr als verdoppelt. Als wasserlösliche Verbindung verunreinigt Glyphosat Grundwasser überall, von China bis Nordamerika. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, verunreinigt Glyphosat auch die Luft, die wir atmen. Eine Studie des US Geological Survey, die 2007 durchgeführt wurde, zeigt, dass Roundup (auch bekannt als Glyphosat) und sein toxisches Nebenprodukt aminomethylphosphonic acid (AMPA) in über 75% der Luftproben und Regenproben gefunden wurden, die 2007 in Mississippi getestet wurden.

Unterdessen sammelt der längste Fluss in den Vereinigten Staaten, der mächtigen Mississippi und seine Hunderte von Nebenflüssen mehr als 80% der Roundup, die in den gesamten USA auf Ernten gesprüht wurden. Der Mississippi River ist auch der Empfänger von Tausenden anderer chemischer Schadstoffe, die von petrochemischen Unternehmen in ihn hineingeworfen werden. Es ist keine Überraschung, dass die Menschen, die auf dem letzten 140 km langen Flussabschnitt leben, der durch Louisiana fließt – speziell in der Gegend von Baton Rouge und New Orleans – einige der höchsten Krebsraten der Welt haben.

Mit dem Roundup-Patent, das einst Monsanto (jetzt Bayer) im Jahr 2000 auslief, ist China der führende Nutzer und Exporteur von Glyphosat in der Welt geworden. Im Jahr 2017 exportierte China weltweit über 300.000 Tonnen Glyphosat. Es stellt sich heraus, dass die Provinz Hubei, in der das berüchtigte Wuhan sitzt, einer der führenden Nutzer von Glyphosat in China ist. Die kombinierten toxischen Wirkungen der Schweinefleischproduktion, der Schwervermarktung und der chemischen Landwirtschaft in Hubei haben diese Region zu einem der am stärksten verschmutzten Orte der Erde gemacht. Das einstverse und saubere Ökosystem in Wuhan wurde von künstlichen Schadstoffen und dem massiven Einsatz von Glyphosat in der industriellen Landwirtschaft völlig verwüstet.

Es gibt einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen der derzeit hohen Krebsrate und dem umfangreichen Einsatz von Glyphosaten. Innerhalb einer einzigen Generation hat sich die Krebsrate bei Männern verdoppelt. Parallel dieser Zunahme verdoppelte sich die Toxizität der Umwelt in den 25 Jahren (etwa eine Generation) zwischen 1990 und 2015.

Statistische Daten von Nancy L. Swanson et al. im Journal of Organic Systems liefert überwältigende Beweise für eine genaue Korrelation von 1975 bis 2010, zwischen der Verwendung von Glyphosat und der Inzidenz vieler verschiedener Krebsarten, einschließlich Harn- / Blasenkrebs, Leberkrebs, Schilddrüsenkrebs und myeloischer Leukämie. Die in der Swanson-Studie vorgestellten Grafiken zeigen, dass die erhöhte Prävalenz von Krebs den verstärkten Einsatz von Glyphosat perfekt überschneidet.

Ein weiteres Glied, der nicht ignoriert werden kann, ist der Rückgang der männlichen Spermienzahlen in westlichen Ländern. Shanna Swan, Epidemiologin am Mount Sinai Medical Center in New York und führender Wissenschaftlerin für reproduktive Gesundheit, projiziert, dass die Spermienzahl des Medianmanns bis 2045 null erreichen wird. Mit der Einführung endokrin-disruptierender Chemikalien (EDCs) sind die männlichen Spermienzahlen zwischen 1973 und 2011 um 50% auf 60% gesunken, durchschnittlich 1% bis 2% pro Jahr. Zugegebenermaßen, endokrin-disruptor-Mikroplastik in unserem Trinkwasser stellt ein Problem dar, aber dieses Problem verblasst im Vergleich zu den schädlichen Auswirkungen der chemischen Landwirtschaft und der Verwendung von Glyphosat, behauptet der interne Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselspezialist Zach Bush, MD, auf seiner Global Health Education-Website.

Außerdem schreibt Dr. Bush, „glyphosat funktioniert als starkes Chelatmittel und sperrt die Nährstoffe in Boden-, Pflanzen- und Wassersystemen ein, so dass wir uns jetzt in dem gleichen biologischen Hungerzustand inmitten des extremsten Kalorienüberschusses befinden können, den die Menschheit jemals produziert hat.“

Weltweite Warnungen anderer Wissenschaftler, Ärzte und Umweltschützer gibt es zuhauf. Zum Beispiel Dr. Vandana Shiva, eine Aktivistin für Umwelt- und Lebensmittelsouveränität und Ökofeministin mit Sitz in Delhi, Indien, hat ständig in Büchern und Artikeln, die sie schreibt, und in Reden und Interviews, die sie auf der ganzen Welt gibt, darauf hingewiesen, dass GVO das Boden- und Pflanzenleben ruiniert haben, indem sie ihre Fähigkeit hemmten, Mikroorganismen und Mineralien wie Zink und Eisen zu erhalten. In ihrem 2012 erschienenen Meinungsbeitrag mit dem Titel „Mythen über die industrielle Landwirtschaft“, Dr. Shiva zitierte eine Studie aus dem Jahr 1995, in der festgestellt wurde, dass die industrielle Landwirtschaft (die 1965 begann) für 75% der Biodiversitätserosion der Erde, 75% ihrer Wasserzerstörung und 40% ihrer Treibhausgase verantwortlich war, während sie nur 30% der Nahrungsmittelversorgung des Menschen produzierte.

Seit Mitte der 1990er Jahre hat die industrielle/chemische Landwirtschaft das Mikrobiom im Boden auf globaler Ebene dezimiert. Man bedenke: 2014 erklärte eine hochrangige Vertreterin der Vereinten Nationen, Maria-Helena Semendo von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), einem Forum, dass, wenn neue Ansätze für die Landwirtschaft nicht entwickelt wurden, die globale Menge an Ackerland pro Person im Jahr 2050 nur ein Viertel der Ebene von 1960 sein wird. Berücksichtigen Sie auch: In einer Studie, die von der Lancaster University im September 2020 durchgeführt wurde, fanden Forscher heraus, dass 90% der konventionell bewirtschafteten Böden der Erde dünner wurden und 16% von ihnen eine Lebensdauer von weniger als einem Jahrhundert hatten.

Kurz gesagt, die erwähnte Reduzierung der männlichen Spermienzählungen, kombiniert mit Bodendegradation auf der ganzen Welt, sind die beiden Schlüsselfaktoren, die die Menschheit in Richtung Aussterben treiben.

Jedes Mal, wenn wir Roundup oder eines der anderen noch giftigeren Herbizide, die jetzt weit verbreitet sind – wie 2,4-D (2,4-Dichlorphenphenoxyacetik ist ein Hauptbestandteil in der chemischen Kriegsführung, die weithin als Agent Orange bekannt ist) oder Dicamba (ein Herbizid 200 Mal toxischer als das Glyphosat in Round-up)Tiere und in unserem eigenen Mikrobiom. Und, um einen früheren Punkt zu vertuschen, zerstreut Roundup nicht nur im Boden, sondern auch in der Luft. Dasselbe gilt für seine Konkurrenzprodukte.

Lamentabel sind Herbizide nicht die einzige giftige Substanz, die in der Luft gefunden wird, die wir atmen. Viele andere Schadstoffe – Quecksilber, Arsen, Schwefel und Zyanid, um nur vier zu nennen – zirkulieren in der Atmosphäre. Diese Giftstoffe, die im Transport- und Energiesektor produziert werden, sind geschickt darin, mit Kohlenstoffpartikeln zu binden. Feines Kohlenstoffpartikel, das als PM2,5 bezeichnet wird (d. h. Feinstaub, der weniger als 2,5 Mikrogramm pro Kubikmeter oder 100-mal dünner ist als ein menschliches Haar), ist ein Nebenprodukt der Verbrennung von Kraftstoff und chemischen Reaktionen. Es ist besonders wichtig für die menschliche Gesundheit, wenn die PM2,5-Werte in der Luft hoch sind, wie diese beiden Studien der NIH National Library of Medicine und des New England Journal of Medicine aus dem Jahr 2017 zeigen.

Es stellt sich heraus, dass nicht nur Giftstoffe an PM2,5 binden, sondern auch Viren. Vor der industriellen Revolution zerstreuten sich Viren gleichermaßen in der Atmosphäre. Doch jetzt, da Kohlenstoffpartikel in der Luft allgegenwärtig sind, konzentrieren sich Viren abnormal um diese Substanz. Je größer die Konzentration von PM2,5, desto größer die Konzentration von viralem Material.

Jedes Jahr, beginnend in der letzten Septemberwoche und Ende Juni, geht die Natur in den Schlafzyklus in der nördlichen Hemisphäre. Während dieser Zeit sind Konzentrationen von Kohlenstoffpartikeln und CO2-Emissionen und anderen Schadstoffen, die normalerweise von Bäumen, Pflanzen, Ozeanen und Boden absorbiert würden, nicht absorbiert werden können. Das Ergebnis sind sehr hohe Schadstoffkonzentrationen, die in östlicher Richtung mit den Windströmungen wandern. (Along für die Fahrt: Klumpen von Stachelviren, die sich an die Kohlenstoffpartikel süchtig gemacht haben.) Die Zunahme des Problems – und an die schädlichen Auswirkungen der chemischen Landwirtschaft erinnern – sind erhöhte Konzentrationen von PM2,5 in Gebieten, in denen der Boden abgebaut wurde, bis zu dem Punkt, dass sein lebendes, atmendes Mikrobiom die Fähigkeit verloren hat, Kohlenstoff zu jeder Jahreszeit zu absorbieren, unabhängig von der Jahreszeit.

Durch NASA-Satellitenbilder können wir sehen, dass wir ab Mitte Oktober jedes Jahres eine riesige Wolke aus Kohlenstoffmaterial aus den Schwerindustrie-Hubs in China und anderen Industrieregionen der Welt schweben und sich in einem östlichen Strömungsmuster über die nördliche Hemisphäre zerstreuen. Im Mai bedeckt dieser giftige Dunst die nördliche Hemisphäre. Sie können IQAir auf Echtzeit-Datenanalyse der PM2.5-Toxizität auf der ganzen Welt überprüfen.

Seltsamerweise deckt das, was wir „die saisonale Grippe“ nennen, perfekt mit der Zeit, in der die Natur in ihren Schlafzyklus in der nördlichen Hemisphäre geht. In den Monaten bezeichnen wir uns als „Grippe-Saison“, unser Körper ist eher geneigt, ein aufrührerisches Ereignis zu erleben – Fieber, Staus, Husten und Appetitlosigkeit. Dieses Phänomen findet statt, wenn sich unser Körper anpasst und mit den Industriegiften in der Umwelt in Einklang kommt. Wenn der Sommer Ende Juni kommt, nimmt die Natur ihren regenerativen Zyklus wieder auf: Die PM2,5-Fahnen zerstreut sich langsam und verschwindet schließlich, wodurch unser Risiko für Atemwegserkrankungen verringert wird. Deshalb erleben wir in den Sommermonaten selten, wenn überhaupt, in den Sommermonaten der nördlichen Hemisphäre. Wenn wir also den Kohlenstoffpartikeln folgen, können wir tatsächlich abbilden und genau vorhersagen, wo die heißen Stellen von Atemwegsinfektionen, von „Pandemien“ und der saisonalen Grippe auftreten werden.

Kapitel III

Was 2020 geschah

Wir werden nun untersuchen, wie diese reale Umweltzerstörung zu der 2020 eingeführten „Pandemie“ beigetragen hat – eine „Pandemie“, die 2021 zur experimentellen Masseninjektion unbekannter Substanzen in menschliche „Subjekte“ führte und kein vorhersehbares Ende hat. (In diesem Buch habe ich wegen seines betrügerischen Charakters Zitate über „Pandemie“ gesetzt. In der Tat wird es genauer und treffender als Plandemie, Betrug, eine Pseudo-Pandemie oder einen anderen Begriff beschrieben, der auf Fälschungen hinweist.)

In den Monaten vor 2020 erlebte die Erde eine Reihe beispielloser Waldbrände von Australien bis zum Amazonas und von Indonesien bis Kalifornien. Allein in Kalifornien zerstörte die Waldbrandsaison 2019 mehr als 250.000 Hektar Land, zusammen mit 732 Strukturen. Insgesamt schickten globale Waldbrände im Jahr 2019 7,8 Milliarden Tonnen CO 2 und Kohlenstoffpartikel in die Stratosphäre – den höchsten Stand von PM2,5 seit 2002. Einmal in der Stratosphäre, konnte das Kohlenstoffpartikel Tausende von Kilometern von seiner Quelle entfernt zurücklegen. Viele Städte auf der ganzen Welt, wie Canberra, Wuhan, New York und Mailand, erlebten aufgrund der extrem hohen PM2,5-Werte eine extrem niedrige Luftqualität.

Es stellt sich heraus, dass einer der giftigsten Substanzen, die durch die Verbrennung von Kunststoffen wie Kunststoffen, Nylon, Wolle und Seide erzeugt werden – die Verbrennung, die entweder durch Waldbrände oder durch industrielle chemische Reaktionen verursacht wird, ist Zyanid. Genauer gesagt, Blausäuregas. Zyanid ist ein hochgiftiges Mittel, das Gefäßhypoxie und sogar den Tod verursacht, wenn es nicht richtig behandelt wird.

Als wir also in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 und Anfang 2020 in die „Grippe-Saison“ eintraten, hatten wir den perfekten Sturm der Toxizität, der den Globus zirkulierte. Die ungewöhnlich hohen PM2,5-Werte in Verbindung mit hohen Gehalten an industriellen Nebenprodukten wie Schwefel, Quecksilber, Arsen, Kohlenstoff, Glyphosat und Zyanid schufen ideale Bedingungen, um das angeborene Immunsystem zu unterdrücken, insbesondere bei gebrechlichen und älteren Menschen, die in vielen Fällen bereits mit ernsthaften Erkrankungen zu tun haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Patienten, die mit diesen zugrunde liegenden Erkrankungen betroffen sind – Hypotonie, Diabetes, Fettleibigkeit, koronarer Herzkrankheit und Nierenerkrankung – auf häufig verschriebene Medikamente gesetzt, zu denen Angiotensin-konvertierende Enzymhemmer (ACE-I) zur Kontrolle des Blutdrucks und Statins zur Senkung des Cholesterinspiegels gehören. Wir wissen jedoch jetzt, dank einer am 31. März 2020 veröffentlichten Studie im American Journal of Physiology Heart and Circulatory Physiology (Volume 318, Ausgabe 5), dass ACE-I und Statin-Medikamente das Angiotensin-Converting-Enzym 2 (ACE2)-Rezeptor, durch den das Coronavirus in den Körper gelangt, stillen. ACE2 ist ein Protein, das auf der Oberfläche vieler Zelltypen im menschlichen Körper sitzt, einschließlich Darm, Niere, Gebärmutter, Hoden, Hoden, Gehirn, Herz und vor allem für unsere Abdeckung dieses Themas, der Lunge und der Nasen- und Mundschleimhaut.

Das Enzym ACE2 spielt eine wichtige Rolle dabei, dem Körper zu helfen, den Blutdruck zu regulieren und Wunden und Entzündungen zu heilen. Darüber hinaus helfen die Aminosäuren des ACE2, ein schädliches Protein namens Angiotensin II zu fangen und zu hacken, das den Blutdruck antreibt und Gewebe schädigt. Deshalb werden Ärzte in der westlichen Welt normalerweise ACE-I verschreiben, um die ACE2-Expression zu steigern und damit das Risiko eines hohen Blutdrucks zu verringern. Was mehr ist, wenn das ACE2-Enzym hochreguliert ist, kann es sehr leicht einfangen – oder snag – eines der zahlreichen Spike-Proteine, die von der Oberfläche eines Coronavirus ausgehen.

Produktionsnachweis

Während wir uns mit dem Thema Spike-Proteine beschäftigen, möchte ich ein paar Kommentare in Form eines Q&A über die Strike-of-Funktions-Forschung (GoF) in diesem Bereich abgeben. Funktionsgewinnforschung, die im Oktober 2021 absichtlich und irreführend vom National Institute of Health (NIH) zu verstärkten potenziellen Pandemie-Erregern (EPPPs) neu definiert wurde, ist die Forschung, die versucht, die funktionellen Eigenschaften eines Virus zu verändern, mit dem Ziel, die Fähigkeit eines Virus zu verbessern, eine Spezies zu infizieren und möglicherweise einen Krankheitserreger zu erhöhen.

Indem man einen Virus „totafter“ macht, wird angenommen, dass er dann als biologische Kriegswaffe (Biowaffe) gegen einen potenziellen Freund verwendet werden könnte. Wir wissen, dass es GoF-Labore in Wuhan, China, und in der Installation der US-Armee in Fort Detrick, Maryland, gibt. (Ab 2018 hatten mindestens fünfzehn weitere Länder neben den USA und China, darunter Kanada, Großbritannien, Frankreich, Israel, Deutschland und Russland, biologische Waffenprogramme und Biowaffenforschungslabore dokumentiert.)

(1) Ist es möglich, dass entweder beide oder einer der Wuhaner und Ft. Detrick-Labore könnten eines der Spike-Proteine auf einem Coronavirus manipuliert haben, das es noch passender machen würde, sich mit dem ACE2-Rezeptor zu verbinden, wie dieses Dokument des Human Microbiology Institute in New York nahelegt? Absolut.

(2) Dr. Anthony Fauci hat durch seine Position als Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) seit 1984 tiefe finanzielle Verbindungen zum Wuhaner Labor? Absolut.

(3) Soweit, ist die US-Regierung indirekt oder direkt an der Finanzierung des Instituts für Virologie in Wuhan beteiligt? Absolut.

(4) Beide Dr. Fauci und der GoF-Spezialist der University of North Carolina, Ralph Baric, erhielten Millionen von Dollar an Forschungsstipendien von mehreren Bundesbehörden -NIH, DARPA und NIAID -, um GoF in Coronaviren zu studieren, wie dieses Dossier von Dr. David Martin skizziert deutlich? Absolut.

Dennoch dürfen wir die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass all diese Berichterstattung über GoF tatsächlich eine geschickt getarnte psychologische Operation sein könnte, die uns bequem von der Tatsache ablenken soll, dass wir keinen wissenschaftlichen Beweis haben, dass ein Coronavirus das als COVID-19 bekannte Atemwegssyndrom verursacht.

Darüber hinaus konzentrierten sich die plötzlichen, intensiven Medien auf Dr. Fauci und die Wuhan-Verbindung könnten eine Taktik sein, die darauf abzielt, die Schuld an China für die Schaffung der „Krise“ abzulenken, während sie die Tatsache geschickt verschleiert, dass zahlreiche Spieler aus vielen Nationen und Organisationen, wie dem WEF, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Bill & Melinda Gates Foundation, gemeinsam mit China arbeiten, um die gesamte Menschheit in einem technokratischen Dysot zu versklaven.

Oder ist es möglich, dass die echten funktionellen Biowaffen die nicht zugelassenen experimentellen Injektionen (genannt COVID-19-Impfstoffe) sind, die jetzt auf der ganzen Welt eingeführt werden? Die Zeit wird es zeigen.

Giftstoffe oder Virusinfektionen?

Wenn wir zu den Ereignissen des Jahres 2020 zurückkehren, können wir sehen, dass wir durch die Upregulation des ACE2-Rezeptors, der auf den Oberflächen der Lunge und der Nasenschleimhaut sitzt, es einem Coronavirus sehr einfach gemacht haben, in Verbindung mit den PM2,5-Teilchen, die Zyanid und andere mögliche Schadstoffe trugen, in Verbindung mit den PM2,5-Teilchen, um in die Atemwege zu schnippen und zu ziehen. Einmal in der Atemwegslänge gehen die Giftstoffe schließlich in den Blutkreislauf und betreten die roten Blutkörperchen des Körpers. Wenn ein Toxin in die rote Blutzelle gelangt, verändert es die Form des Hämoglobinproteins, das den Sauerstoff in den roten Blutkörperchen trägt und dazu führt, dass die roten Blutkörperchen nicht in der Lage sind, Sauerstoff zu transportieren. Dieser Prozess verhungert buchstäblich den Sauerstoffkörper. Daher wurde mit dieser Kombination von Variablen die Bühne in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 für das perfekte Liefersystem geschaffen, das es ermöglicht, eine Zyanidvergiftung durchzuführen.

Zyanidvergiftungen verursachen einen Zustand, der als seine totoxische Hypoxie bekannt ist. Der Zustand umfasst diese Symptome:

Hautfarbe (von blau bis rot)

Verwirrung

Husten

Erhöhte Herzfrequenz

Schnelles Atmen

Kurzatmigkeit (Verlust der Sauerstoffkapazität der roten Blutkörperchen)

Schwitzen

So hatten Ende 2019 und Anfang 2020 Gesundheitsfachkräfte in der Provinz Hubei, in Norditalien, in der Metropolregion New York und anderswo mit Patienten zu tun, die Symptome einer Zyanidvergiftung zeigten. Wie in einem JAMA-Artikel vom April 2020 beschrieben, haben diese Symptome alle Merkmale seiner toxischen Hypoxie, aber keines der Symptome einer Lungenentzündung oder eines Atemversagens. Mit anderen Worten, sie hatten kein Fieber (afebrile), keine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge und keine weiße Blutkörperchenerhöhung (die man erwarten würde, ob eine Infektion vorhanden ist).

Wir müssen also schlussfolgern, dass diese Patienten in akutem Not, von denen viele in ihren älteren Jahren waren, zunächst an Hypoxie, nicht an Lungenentzündung und nicht an Atemversagen leiden mussten. Die Lungenentzündung und die Mikroblutgerinnsel, die sie schließlich töteten, traten mehrere Tage oder Wochen nach dem ersten Vergiftungsereignis auf – und das nur, weil ihr angeborenes Immunsystem so geschwächt war, dass ihr Körper den kaskadierenden Auswirkungen von Sekundärinfektionen erlag.

Übrigens zeigten alle Menschen, die 2002 und 2012 von MERS akut von SARS betroffen waren, die gleichen Symptome seiner tootoxischen Hypoxie – nicht der Virusinfektion. Das heißt, ihre Symptome waren identisch mit den akuten Fällen im Jahr 2020, was fälschlicherweise als COVID-19 bezeichnet wurde.

Letztendlich starben die meisten Patienten, die im Jahr 2020 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, an einem Toxikologie-Ereignis – das irreführenderweise „COVID-19“ genannt wurde, nachdem ein neuer Coronavirus-Stamm genannt wurde – nicht an der so genannten Infektionskrankheit. Selbst auf dem Höhepunkt der „Pandemie“ machte das angebliche COVID-19 einen sehr geringen Prozentsatz der gesamten Todesfälle in Italien und anderswo aus.

Glücklicherweise ist die gemeldete Gesamtinfektionssterblichkeitsrate des COVID-19-Syndroms nur geringfügig höher als die angebliche saisonale Grippe. Ebenso glücklicherweise (wenn auch nicht für seine Opfer) stellte das Syndrom eine Gefahr für nur eine große Bevölkerungsgruppe dar – ältere Menschen, die zwei oder mehr große chronische Krankheiten hatten. Das Vorhandensein von Begleiterkrankungen – Herzerkrankungen, Schlaganfall und Lungenkrebs – ergab die überwiegende Mehrheit ihres Todes. Aber für Menschen unter 70 Jahren ohne diese Komorbiditäten ist das Risiko, bei einem Autounfall zu sterben, höher als das Risiko, an dem zu sterben, was als COVID-19 bezeichnet wird. Tatsächlich traten schwere Krankheiten und Todesfälle durch COVID-19 nur bei jüngeren Menschen auf, die Immunschwächestörungen hatten – Fettleibigkeit, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und erbliche Immunschwächen.

Nichtsdestotrotz rechtfertigen diese, wenn auch tragisch, dass eine Regierung die natürlichen Rechte der Bürger verletzt. Diese Rechte umfassen die Freiheit:

bewegen (einschließlich des Verlassens des eigenen Zuhauses zu jeder Tages- und Nachtzeit)

Reisen (u.a. zwischen Staaten, Provinzen, Ländern und Kontinenten)

associate (d. h. mit Freunden und Familie persönlich)

Zusammensetzen (bei friedlichen Protesten gegen ungerechte Edikte, korrupte Praktiken und Zensur)

Gottesdienst (einschließlich Treffen mit anderen Gläubigen)

die Individualität ausdrücken (einschließlich der Wahl, ob man eine Maske trägt oder nicht)

genießen Sie die körperliche Autonomie (einschließlich, dass sie nicht psychologisch genötigt oder physisch dazu gezwungen wird, experimentelle Injektionen irgendeiner Art zu erhalten)

Bleiben Sie im Geschäft (anstatt von tyrannischen Politikern und Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens als „nicht notwendig“ angesehen zu werden – ein Etikett, das Millionen von kleinen Unternehmen dazu zwang, ihre Türen zu schließen, oft dauerhaft).

Dr. Bush fasst die Fälle schwerer akuter Atemwegserkrankungen zusammen, die er im Jahr 2020 gesehen hat:

„Leider haben wir das nicht als Vergiftung betrachtet, wir haben das als eine Infektion angesehen. Wir glaubten immer wieder, dass diese Menschen, die im Sterben starben, an einer Infektion starben. Ich glaube, sie waren sehr deutlich mit PM2,5 überladen, die an Zyanid gebunden waren, die durch das Virus in die Lungenumgebung und schließlich in den Blutkreislauf geschmuggelt wurde. Das Virus ist natürlich so konzipiert, dass es tatsächlich durch Lungen- und Gefäßgewebe und neuronales Gewebe wie unsere Nasennebenhöhlen in den Körper gelangt. Wir sehen all diesen Geschmacks- und Duftverlust bei Menschen, die diesem Virus ausgesetzt sind, weil es durch den ACE2-Rezeptor auf den Oberflächen all dieser Gewebe schlingt. Der ACE2-Rezeptor bindet an das Coronavirus und zieht Zyanid direkt in die [rote Blut-] Zelle, um den menschlichen Körper mit hohen Mengen an Luftverschmutzung zu vergiften, die nicht eingeatmet wurden, sondern buchstäblich von dem unschuldigen Zuschauer eines Virus, das sehr lange Zeit in unserer Umgebung war, intelligent in den Blutkreislauf gezielt wurde.“

Aus seiner detaillierten Beschreibung können wir deutlich sehen, dass Menschen an einer Umwelttoxizität starben, nicht an einer Virusinfektion. Das ist genau der Grund, warum es keine wissenschaftliche, von Begutachtung begutachtete Studie gibt, die schlüssige Beweise dafür liefert, dass ein Virus namens SARS-CoV-2 eine tödliche Krankheit namens COVID-19 verursacht. Solche Beweise gibt es nicht, weil das Coronavirus, so genannt, niemandem schadet, sondern nur denjenigen ein virales Update präsentiert, das sie braucht.

Es überrascht nicht, dass ab dem 30. November 2021 127 Gesundheits- und Wissenschaftseinrichtungen in mehr als 25 Ländern nicht einmal eine Aufzeichnung vorgelegt oder zitieren konnten, die die Reinigung des angeblichen SARS-CoV-2-Virus aus einer Patientenstichprobe beschreiben. Obwohl einige Wissenschaftler – insbesondere in Australien, China, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Neuseeland – behaupten, ein Coronavirus aus einer Patientenprobe gereinigt zu haben, scheinen ihre Anschuldigungen angesichts der akribischen Forschung, die von der Biostatistikerin Christine Massey, M.Sc., durchgeführt wurde, unbegründet zu sein.

researchMassey hat über einen Zeitraum von einem Jahr zahlreiche Anfragen zum Freedom of Information Act (FOIA) an mehr als hundert Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt geschickt. Die Ergebnisse ihrer Anfragen sind alarmierend, aber nicht überraschend. Alle Antworten bestätigen, dass es, wie sie es ausdrückt, keine Aufzeichnungen über „Isolation/Reinifizierung von SARS-CoV-2 gibt, die von irgendjemandem, jemals, irgendwo auf dem Planeten durchgeführt wurde“.

(Für diejenigen von Ihnen, die mit dem Isolations-/Rindifizierungsverfahren nicht vertraut sind, verweise ich Sie an Dr. Andrew Kaufmans Analyse des Prozesses. Er verwendet sechs Kriterien (entwickelt von Dr. Thomas Rivers, der Kochs Postulate modifiziert hat, um virale Krankheiten auf folgende Weise zu erkennen: Erstens, isolieren Sie das Virus aus dem erkrankten Wirt; zweitens, kultivieren Sie das Virus in den Wirtszellen; drittens liefern Sie einen Nachweis der Filterbarkeit; viertens, produzieren Sie die gleiche Krankheit in einem neuen Wirt; fünfte, reisolieren Sie das Virus erneut.

Laut Masseys Forschung wurde nicht nur das ursprüngliche SARS-CoV-2 nie isoliert/geregelt, sondern es ist nicht verwunderlich, dass von der Veröffentlichung dieses Buches auch kein Labor Proben der angeblichen „Delta-Variante“ isoliert/gefleglich hatte.

Am wichtigsten ist, dass die Weltgesundheitsorganisation – die Hauptangstmache, die die Menschen durch ihre unbegründeten Behauptungen in Panik treibt – nicht ein Isolat des ursprünglichen neuartigen Coronavirus von 2019 in ihrem Besitz hat, noch hat sie ein Isolat aus einer anderen Variante – einschließlich der neuesten „Omicronenvariante“.

Was die WHO doesjedoch in ihrem Besitz hat, ist eine computergenerierte genomische Sequenz des angeblichen SARS-CoV-Virus aus dem Jahr 2003, das Anfang 2020 von Dr. Christian Drosten und seine Kollegen vom Berliner Virologie-Institut am Charité-Krankenhaus (eine Institution, die übrigens nicht großzügig von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird). Eurosurveillance, eine wöchentliche, begutachtete medizinische Zeitschrift mit Sitz in Europa, bestätigte diesen Punkt zu Beginn der Pseudo-Pandemie am 23. Januar 2020, als sie folgende Behauptungen aufstellte:

„Wir berichten über die Einrichtung und Validierung eines diagnostischen Workflows für 2019-nCoV-Screening und eine spezifische Bestätigung [mit dem RT-PCR-Test], die in Ermangelung verfügbarer Virenisolate oder originaler Patientenproben entwickelt wurde. Design und Validierung wurden durch die enge genetische Verwandtschaft mit dem SARS-CoV 2003 ermöglicht und durch die Verwendung synthetischer Nukleinsäuretechnologie unterstützt.“

Daher können wir angesichts der vorherigen Fakten schlussfolgern, dass nicht nur niemand das Virus isoliert/gefördert hat, sondern es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, die die betrügerische Behauptung unterstützen, dass wir es mit einer „neuartigen“ Variante des SARS-Coronavirus 2002/03 zu tun haben.

Zusammenfassung der Szenarien 2020

Wir hatten zwei verschiedene Szenarien, die 2020 stattfanden. Ich werde jeden unten zusammenfassen.

In einem Szenario sahen wir Menschen mit einem Entzündungsereignis, das von Fieber, Staus, Appetitlosigkeit, erhöhter weißer Blutkörperchenzahl und Malaise geprägt war. All diese Symptome sind das zu erwarten, wenn eine mögliche neue Variante eines Coronavirus oder eines anderen Virus das angeborene Immunsystem auslöst – und schließlich das adaptive Immunsystem -, um das zu tun, was es immer tut, um uns mit einem neuen genomischen Update eines Virus wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Erinnern wir uns, Coronaviren liefern genetische Informationen, die unseren Körper regenerieren; sie arbeiten in unserem Namen und infizieren uns nicht mit Krankheiten.

Im anderen Szenario sahen wir Menschen mit ernsten, manchmal manchmal multiplen Begleiterkrankungen, die schließlich einem Toxikologie-Ereignis erlagen, wie Dr. Bush im langen Zitat oben.

Zugegeben, in beiden Szenarien ist das Coronavirus vorhanden, aber nur gutartig. Wie ich bereits klarstellte, versucht ein Virus nicht, die Mechanik einer Zelle im Körper zu übernehmen. Es verursacht oder zwingt nichts. Es ist einfach ein weiteres Beispiel für Schuld durch Assoziation, genau wie der falsche Zusammenhang zwischen dem HIV-Virus und AIDS, den ich in Kapitel Eins verwandte.

Anstatt jedoch zwischen den beiden Szenarien zu unterscheiden, gruppierten die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens überall, die von der völlig korrupten WHO-Führung angewiesen wurden, sie bequem unter einer einzigen Kategorie: COVID-19. Sie taten dies, indem sie den monströs unangemessenen und ungenauen RT-PCR-Test verwendeten, den ihr Erfinder Kary Mullis (vor seinem vorzeitigen Tod im August 2019) nicht dazu gedacht war, Krankheiten zu diagnostizieren, sondern einfach dazu gedacht war, das Vorhandensein einer Viruslast zu ermitteln.

Trotz seiner leicht zu fälschlich- und so oft verstorrierten Ergebnisse wird der PCR-Test immer noch weltweit als Ersatz für klinische Analysen eingesetzt. Wozu? Die einzige logische Antwort ist, dass Tests auf das Coronavirus eine Form der Kontrolle sind, die öffentliche Hysterie erzeugen soll. Nicht zu verstehen, dass die meisten positiven Lektüre betrügerisch sind, dass die beängstigenden Worte „positiver Fall“ nicht das Vorhandensein einer Infektion bedeuten, und dass asymptomatische Menschen weder Krankheiten haben noch verbreiten können, die Öffentlichkeit wurde getäuscht zu glauben, dass ein gefährlicher Erreger einen großen Prozentsatz der Bevölkerung tötet. Was wir in Wirklichkeit erleben, ist nichts anderes als eine Pandemie von „PCR-Test-positiven Fällen“, nicht von „COVID-19-positiven Fällen“.

Indem sie Angst schüren, waren Regierungen auf der ganzen Welt in der Lage, schädliche, völlig ineffektive Lockdown-Maßnahmen und Maskenmandate sowie unsinnige physische Distanzierungsmaßnahmen zu rechtfertigen.

Aber warum absichtlich Panik auslösen und warum wie Diktatoren durchgreifen?

Politiker und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens müssen entweder bedrohlichen Befehlen gehorchen oder unwiderstehliche Bestechungsgelder annehmen oder einfach nur Anweisungen von ihren Vorgesetzten befolgen, naiv glauben, dass sie im Interesse der öffentlichen Sicherheit das „Richtige“ tun. In den meisten Fällen müssen sie durch Haken oder Gauner dazu verleitet werden, Bürger davon zu überzeugen, am größten medizinischen Experiment der Geschichte teilzunehmen – eine weltweite Massen-„Impfungs“-Kampagne, die entwickelt wurde, um jedem konformen Menschen eine ungeprüfte, nicht genehmigte, experimentelle Gentherapie namens COVID-19 mRNA zu injizieren. (Viele Orte, wie Teile Europas, Teile Nordamerikas, Saudi ArabiaSaudi-Arabiens, Chinas und Tadschikistans, sind sogar die Unwilligen gezwungen, sich der COVID-19-Flüssigkeit zu unterwerfen.)

Die Parallelen zwischen der „AIDS-Epidemie“ und der „COVID-19-Pandemie“ sind zu auffällig, um sie zu ignorieren. Beide sind als zentraler Akteur ein gutartiges Virus, das bequem als Ursache einer erklärten Krankheit verantwortlich gemacht werden kann, trotz des Fehlens von begutachteter, wirklich wissenschaftlicher Beweise, um diese Behauptung zu unterstützen. Auch in beiden Fällen kann das Virus als Deckzeile verwendet werden, um Jahrzehnte der Umweltzerstörung zu verschleiern, die von Regierungs- und Unternehmenseinheiten hervorgebracht wurde, deren Ringleader niemals für ihre Verbrechen in Geldstrafen oder Gefängnis bezahlen. Schließlich liefert die Virusgeschichte in beiden Fällen immense Gewinne für die globale Pharmaindustrie, die nie finanziell für die Verletzungen und Todesfälle, die durch ihre Impfstoffe oder ihre Medikamente verursacht werden, haftbar gemacht wird – letztere, solange sie nicht als die wahre Todesursache entdeckt werden (denken Sie an AZT).

Kapitel IV

Ignorieren des Wracks

Anstatt sich damit abzufinden, wie wir unseren Lebensraum zerstören, anstatt die Lektionen zu lernen, die die Natur in den letzten zwanzig Monaten versucht hat, haben die meisten von uns die Trümmer ignoriert und sich geweigert, unterrichtet zu werden. Wenn überhaupt, hat die Menschheit ihren Krieg gegen die Natur während der Pseudo-Pandemie des vergangenen Jahres nur verschärft.

So wurden seit Januar 2020 129 Milliarden Gesichtsmasken (die meisten davon aus Polypropylen) und 65 Milliarden Latexhandschuhe jeden Monat entsorgt, so eine Studie, die in Environmental Science & Technology veröffentlicht wurde. Ein erheblicher Teil dieser Abfälle wird schließlich in den Weltmeeren landen, wo er die Form von umweltschädlichem Mikroplastik annehmen wird. Dann gibt es die Milliarden und Milliarden von Plastik- und Papier-Lebensmittelbehältern, die verwendet und weggeworfen wurden – als Folge des pandemiebedingten Anstiegs der Essensbestellungen, als Restaurants für Dine-in-Kunden geschlossen wurden.

Und das ist nur ein Teil der Umweltschäden, die durch diesen Betrug aller Betrügereien verursacht werden. Regierungen auf der ganzen Welt – vor allem in China und Italien – sprühen krebserregende Biozide in die Atmosphäre. Dieser Akt des Wahnsinns, ein Versuch, das ungerechtfertigterweise gefürchtete Virus einzudämmen oder zu zerstören, unterwirft Fußgänger noch mehr schädlichen Chemikalien. Diese Desinfektionsmittel werden schließlich im Leitungswasser von Millionen von Haushalten landen. Kurz gesagt, wir haben keine Ahnung von den Folgen, die Biozide auf das Mikrobiom und unsere langfristige Gesundheit haben könnten.

Mediziner zum Schweigen gebracht

Unterdessen haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Medizinern und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt es gewagt, auf ihrem Eid zu stehen, keinen Schaden anzurichten und ihrem Gewissen zu folgen, indem sie die Wahrheit über die verheerenden Folgen der Einhaltung der Mandate der falschen Pandemie sagen.

Diese tapferen Männer und Frauen – alle sind entweder Ärzte oder Doktortitel und haben daher den Titel „Dr.“ – darunter Robert Malone, Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstofftechnologie; der Kinderarzt Lawrence Palevsky; der Hausarzt Vladimir Zelenko; der ehemalige NIAID-Wissenschaftler Judy Mikovits; Rechtsanwalt, Arzt, und Amerikas Frontlins-Ärzte.Professor für virale Immunologie Byram Bridle; Kinderarzt Paul Thomas; Kardiologe Richard Fleming; Notaufnahme und Familienarzt Patrick Philips; Pathologe Roger Hodkinson; und der ehemalige Pfizer Chief Science Officer Mike Yeadon, um nur einige zu nennen.

Jeder hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der möglichen Nebenwirkungen dieser nie getesteten oder zugelassenen „Impfstoffe“ auf die menschliche Gesundheit geäußert. Und um sich auszusprechen, wird jeder bedroht und zensiert und schlimmer. Gemeinsam reichen ihre Befürchtungen von (1) den möglichen Effekten, die Lipid Nano Particles (LNPs) auf das menschliche Gehirn haben könnten, bis zu (2) der Einsatz von Polyethylenglykol (PEG) anahyaktoide Immunreaktionen verursachen kann (3), wie die künstlich induzierten Spike-Proteine, die durch den menschlichen Körper reisen, verschiedene Blutvergiftungen produzieren können.Proteine, die ein neurovaskuläres Toxin für den Körper sind, können Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) bei Kindern und jungen Erwachsenen verursachen.

Eine Möglichkeit, wie Ärzte gemobbt werden, ist die Taktik der Agenturen, die sie zur Praxis lizenzieren. Zum Beispiel gab das kanadische College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) Ende April 2020 eine ominuzante Erklärung heraus, in der es drohte, die Lizenz zur Medizin von jedem Arzt zu entfernen, der sich öffentlich gegen einen Arzt aussprach – oder sogar Fragen über die schädlichen Nebenwirkungen von Lockdowns und/oder den COVID-Impfstoffen aufwarf, die sie in den örtlichen Krankenhäusern beobachteten. In den USA ist der Prozess der Entfernung einer ärztlichen Lizenz etwas anders, aber das Endergebnis ist das gleiche. Jeder Staat hat ein eigenes medizinisches Gremium, das eine medizinische Lizenz ohne Anhörung vorübergehend aussetzen kann, wenn „der Vorstand feststellt, dass das Verhalten des Lizenznehmers gegen den Standard der Versorgung verstoßen hat und die Gesundheit und Sicherheit vieler seiner Patienten dem Risiko eines Schadens ausgesetzt hat“.

Andere Versuche, lebenswichtige wissenschaftliche Informationen daran zu hindern, die Öffentlichkeit zu erreichen, sind die Diskreditierung und Erstickung von Ärzten, Ärzten und Wissenschaftlern durch Big Tech-Mainstream-Social-Media-Plattformen wie Googles YouTube. Dies sollte keine Überraschung sein, da Google, das von der CIA gegründet wurde, auch große Verbindungen zu pharmaceuticalPharmaunternehmen wie GlaxoSmithKline (GSK) hat, die in England registriert sind. Diese Personen werden auch von Facebook-ventioniert – einer anderen DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)/CIA – erstellten Privatunternehmen – sowie von Instagram, Amazon Web Services (AWS), LinkedIn und Twitter.

Alternative Behandlungen verfügbar?

Schlimmer noch, Ärzte sind mit extremer Zensur konfrontiert, weil sie Beweise dafür liefern, dass es tatsächlich lebensfähige, wirksame und kostengünstige Behandlungen für COVID-19-Behandlungen gibt, die die Notwendigkeit eines „Impfstoffs“ vermeiden. Zum Beispiel haben alle oben genannten Ärzte, plus Hunderte weitere aus vielen Ländern, nicht nur gelobt, sondern wiederholt die Wirksamkeit von Anti-Malaria-Medikamenten Chloroquin (CQ) und Hydroxychloroquin (HCQ) und anderen Heilmitteln wie Ivermectin, Azithromycin, Doxycyclin und Zink bei der Behandlung von Covid-19 gezeigt. Sie haben zum Beispiel bewiesen, dass CQ und HCQ, wenn sie in kleinen verschriebenen Dosen verabreicht werden, relativ wenige ohne negative Auswirkungen ausüben. Zahlreiche Studien aus Südkorea, China und Frankreich sind weitere Zeugen dieser Tatsache.

Nichtsdestotrotz verbieten die staatlichen Gesundheitsbehörden – die FDA, das NIH und das CDC in den USA, die MHRA in Großbritannien und Health Canada – sowie die WHO ständig diese preiswerten Behandlungen, versuchen, die Menschen davon abzuhalten, sie zu verwenden, und machen mit der Komplizenschaft der Mainstream-Medien nachweislich falsche Behauptungen über sie auf.

Um herauszufinden, warum diese Unterdrückung wirksamer Behandlungen stattfindet, müssen wir nicht weiter als die Notfallzulassung der FDA für Impfstoffe (EUA) zur Verhinderung von COVID-19, die im Oktober 2020 ausgestellt wurde, suchen. Auf Seite sechs dieses Dokuments, gemäß Abschnitt lll, Kriterien und Erwägung für die Ausgabe einer EUA für einen COVID-19-Impfstoff, besagt der letzte Schusspunkt eindeutig, dass die FDA eine EUA nur ausgeben kann, wenn die FDA festgestellt hat, dass „es keine angemessene, zugelassene und verfügbare Alternative zum Produkt zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung der Krankheit gibt“. Diese Aussage bedeutet, dass die gesamte Prämisse der EUA auf einer Voraussetzung beruht, dass keine alternative Intervention zur Verfügung steht.

In Wirklichkeit gibt es mehrere preiswerte Effektpatentprodukte zur Auswahl, wie wir oben zitierten – und wie die FDA gut weiß. Wenn es jedoch zulassen würde, dass ein billiges und leicht verfügbares Produkt wie HCQ den Markt dominiert, würde die Pharmaindustrie, die der FDA die Politik zu diktieren scheint – Milliarden an Verkäufen von COVID-19-Impfstoffen verlieren.

Also, ist Gier hinter Big Pharmas Vertusgung lebensrettender Informationen über diese wirksamen alternativen Produkte? Am sichersten. Und werden die gemütlichen Beziehungen von Big Pharma zu Regierungsbehörden (denken Sie an „Drehtür“, „regulatorische Erfassung“ und „große Auszahlungen“) und mit den Nachrichtenmedien (die stark von pharmazeutischer Werbung abhängig sind) weiterhin verhindern, dass das Wort der Alternativen die Öffentlichkeit erreicht? Es scheint so. Mit anderen Worten, die EUA für die COVID-19-Impfstoffe wären sicherlich auf eine große Straßensperre gelaufen, wenn die Wahrheit über andere Heilmittel und Behandlungen weit verbreitet, anstatt zensiert, ignoriert und versteckt zu werden.

Unbequeme Daten

Aber weil diese Wahrheit unterdrückt wurde, nehmen die Todesfälle bei „COVID-19-Impfstoff“ zu. Bis September 2021 starben mindestens 24.000 Menschen in den siebenundzwanzig Ländern, aus denen die Europäische Union (EU) besteht, an der Injektion dieser genverändernden Geräte, so die von EudraVigilance gesammelten Daten. In den USA sind inzwischen mehr als 19.000 Menschen den Schüssen erlegen, so die Daten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) geliefert wurden.

Die US-Zahl ist schockierend: Es bedeutet, dass diese experimentellen Injektionen in einem Zeitraum von sechs Monaten mehr Todesfälle verursacht haben als die Kombination von siebzig verschiedenen zugelassenen Impfstoffen in den letzten dreißig Jahren im Umlauf. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kam eine Harvard Pilgrim Health Care-Studie zu dem Schluss, dass nur 1% der Verletzungen und Todesfälle durch alle Impfstoffe in den USA jemals an VAERS gemeldet werden. Selbst wenn die Berichterstattung bis zu 10% beträgt, ist das im Vergleich zu den tatsächlichen Statistiken immer noch niedrig.

Ebenso schlimm sind, zeigen VAERS-Daten, dass es nach der Einführung der Gentherapie-COVID-19-Injektionen eine fünfzigfache Zunahme an ektopischen Schwangerschaften gegeben hat. Das heißt, fünfzig Mal mehr schwangere Frauen haben unter dieser Erkrankung gelitten, nachdem sie den COVID-19-Schuss genommen hatten, als sie es von allen Impfstoffen taten, die ihnen in den letzten dreißig Jahren verabreicht wurden. (Ektopeine Schwangerschaft, auch als extrauterine Schwangerschaft bezeichnet, ist, wenn ein befruchtetes Ei außerhalb der Gebärmutter einer Frau wächst, woanders in ihrem Bauch. Es ist lebensbedrohlich für die Mutter und braucht sofort ärztliche Hilfe.)

Doch die COVID-19-Gen-Moodifikations-Injektionen werden immer noch aggressiv von den Propagandisten und ihren unwissenschaftlichen, unbewiesenen Theorien vorangetrieben – und dies trotz überwältigender Beweise, dass eine asymptomatische Ausbreitung nicht möglich ist; um gesund zu bleiben, brauchen wir diese Injektionen nicht, die sich als weder sicher noch wirksam erwiesen haben; dass COVID-19 nicht in der Lage ist, zu leben, dass COVID-19 nicht so gut ist.von diesem Virus. Abgesehen davon gibt es trotz ihres Beharrens auf das Gegenteil keinen Beweis dafür, dass es SARS-CoV-2 gibt, geschweige denn COVID-19.

Regierungen auf der ganzen Welt bestechen weiterhin Bürger, bedrohen und zwingen sie – unter direkter Verletzung des Nuremburg-Codes und nur angeblich „im Interesse der öffentlichen Gesundheit“ – in der Einreichung dieser Injektionen. So forderte die Präsidentin der Europäischen Kommission (EG), Ursula von der Leyen, am 1. Dezember 2021, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf, die Umsetzung obligatorischer COVID-Jabs innerhalb der EU in Betracht zu ziehen. Da ein Drittel der europäischen Bevölkerung nicht „geimpft“ ist, würde diese drakonische Maßnahme, wenn sie in Kraft treten würde, etwa 150 Millionen Menschen ihr Recht auf körperliche Autonomie berauben.

Diejenigen von uns, die seit seiner Gründung über dieses Thema recherchiert und gelesen haben, wissen, dass es nie darum ging, die öffentliche Gesundheit zu erhalten. Es ging immer um das Ziel, einen globalen Biosicherheitsplan und ein transhumanistisches Kontrollraster umzusetzen, die, wenn sie zum Tragen kommen dürfen, das Ende der menschlichen Spezies bedeuten würden.

Diese hergestellte Krise hat die perfekte Startrampe für die biodigitale Konvergenz geliefert. Für diejenigen unter Ihnen, die denken, dass die Vorstellung, den menschlichen Körper mit digitalen Systemen zu kombinieren, Übertreibung oder Fantasie ist, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Papier „Exploring Biodigital Convergence“ lenken, paperdas am 11. Februar 2020 von Policy Horizons Canada herausgegeben wurde. Das Dokument zeigt, dass der kanadische Lenkungsausschuss das beängstigende Konzept der Veränderung der Entwicklung des menschlichen Körpers durch die Integration biologischer und digitaler Nanotechnologien diskutiert hat. Tatsächlich stellt sich heraus, dass die breite genetische Veränderung der menschlichen Spezies, die durch die experimentellen COVID-19-Injektionen entwickelt wird, nur die erste Phase dieser transhumanistischen Konvergenz ist.

Als ob die kanadische Zeitung nicht alarmierend genug wäre, wird anderswo eine noch größere Bedrohung für die Menschheit ausgerollt. Im Mai 2021 veröffentlichte das britische Verteidigungsministerium ein Dokument „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm“document. Angearbeiten wurde das britische Entwicklungs-, Konzept- und Doktrinzentrum (DCDC) in Partnerschaft mit dem Bundeswehramt für Verteidigungsplanung. Ihr Ziel ist es, „die zukünftigen Auswirkungen der menschlichen Augmentation (HA) zu verstehen, die die Bühne für detailliertere Verteidigungsforschung und -entwicklung schaffen“. Durch die Einbeziehung von Forschungsergebnissen deutscher, schwedischer, finnischer und britischer Verteidigungsspezialisten versucht das DCDC-Projekt besser zu erfassen, wie neue Technologien wie Gentechnik, Gehirn-Computer-Schnittstellen und Bioinformatik die Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten weiter verbessern können. Obwohl es als strategisches Instrument für den militärischen Einsatz angepriesen wird, wird HA zweifellos, wie die Entwicklung so vieler Militärprogramme im Laufe der Geschichte, schließlich für den Einsatz im zivilen Sektor eingesetzt werden.

Die Impfpässe (Vaxxports), die von einer großen Anzahl nationaler Regierungen eingeführt werden, sind nur die Spitze des dystopischen Eisbergs. Zugegeben, für den Moment werden sie nur als Werkzeug verwendet, um Personen zu bestrafen, die sich weigern, ihre körperliche Autonomie der biomedizinischen Gen-Editing-Injektion zu überlassen. Aber vaxxports werden bald über diesen Zweck hinausgehen: Sie sind der Übergang von unseren Möchtegern-Controllern, die uns nicht vollständig beherrschen können (durch Nicht Einhaltung, wir schaffen es, einen Teil unserer individuellen Autonomie und Souveränität zu behalten) zu unserer totalen Unterwüstung gegenüber dem IoT (Internet of Things) und IoB (Internet of Bodies) und dem CBDC. In letzterem Stadium werden nicht gewählte Technokratenherrscher zu unseren obersten Meistern und wir „eigenes nichts und glücklich sein“. Sklaven.

Ich muss in unmissverständlichen Worten sagen: Die transhumanistischen Projekte in Kanada, in Großbritannien/Europa und wahrscheinlich heimlich in anderen Ländern, kombiniert mit unserer absichtlichen Zerstörung des Ökosystems, sind die beiden größten existenziellen Bedrohungen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist. Vielleicht jemals.

Schlusshinweise

Wir werden unerbittlich von einem Glauben bombardiert, der direkt einem alten Virus (einschließlich seiner Varianten) die Schuld zuwiderwut, als der einzige Schuldige, der eine globale Gesundheitskrise verursacht. Dennoch gibt es keine Beweise, die beweisen, dass das Virus namens SARS-CoV-2 eine Krankheit namens COVID-19 verursacht. Diese kurzsichtige Ansicht hindert uns daran, die wahre, hilfreiche Natur von Viren zu verstehen, wie wir oben beschrieben haben. Denn Viren sind unsere Freunde.

Darüber hinaus blendet uns diese Ansicht vor der realen ökologischen Katastrophe, die sich um uns herum entfaltet, die Viren uns helfen, aufzudecken und sich davon zu erholen. Die Menschheit marschiert nicht nur auf ihr eigenes Aussterben zu, sondern sie entfernt sich auch schnell von der Wissenschaft und erstickt stattdessen in technokratischen Anti-Wissen-Dogma – einem Dogma, das sich in eine starre Religion verwandelt hat, deren Anhänger viele Gottheiten anbeten, von denen zwei „Impfstoffe“ und „Technologienology“ genannt werden.

Wie ich zu Beginn dieses Buches beobachtet habe, leben wir in beispiellosen Zeiten, in denen Menschen genetisch bis zur Unkenntlichkeit verändert werden können und die natürliche Welt fast reparaturvoll verwüstet wird.

Doch obwohl diese Drohungen tödlich sind, gibt es auch Hoffnungszeichen. Es ist nicht zu spät, sich einen anderen möglichen Weg vorzustellen – einen, der nicht auf unser Schicksal hindert, sondern uns einlädt, zu akzeptieren, dass die Menschheit von Anfang an zu einem inneren Teil der Natur gemacht wurde. Wenn wir aus den Fehlern unserer Wege lernen, haben wir eine Gelegenheit, aus dem Abgrund des Transhumanismus und des Artensterbens zurückzutreten. Wir können stattdessen unseren schönen Planeten mit all seiner ruhmreichen Artenvielfalt umarmen – eine Erde voller Leben, die einen Einblick in das perfekte Universum bietet, das von Gott, dem Geist, gemacht und der spirituellen Schöpfung der Göttlichkeit verliehen wird.

Lassen wir uns unsere gute Erde und unsere angeborene Güte erkennen, anstatt verdeckt und schließlich vernichtet zu werden. Die Erde und jedes Mann, jede Frau, jedes Kind und jedes Geschöpf, das sie bewohnt, sind tatsächlich unendliche, ewige, göttliche Ideen, die von einem unendlichen, ewigen, göttlichen Geist geschaffen wurden. Es ist an der Zeit, dass wir diese Wahrheit anerkennen – und sie in unserem Leben demonstrieren.

