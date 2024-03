Überall und immer nur Nazis …

von Jürgen

„Was tun sprach Zeus, die Götter sind besoffen!“. Oder ist es gar doch das Volk? Laut ihr, https://rtde.team/europa/198234-sacharowa-entnazifizierung-in-deutschland-nicht/ ist das für mich nicht so ganz klar abzugrenzen, was mir durchaus Magendrücken bereitet, da ich mich mich so gar nicht angesprochen fühle!?

Freilich, gegenüber dem hierzulande herrschenden Mainstream dürfte ich mich durchaus dazurechnen, nur, wie verhält sich das dann Russland gegenüber? Werde ich da einfach mitgefangen und gehangen? Egal wer darüber zu urteilen sich imstande sieht, ich bin dann immer der Unliebsame? Vielen Dank dafür!

Bedenklich finde ich in diesem Kontext, dass die „Entnazifizierung“, „der Kampf gegen rechts“ von allen Seiten gleichermaßen geführt wird. Wenn einem nichts besseres mehr einfällt, außer Rassismus oder Antisemitismus, dann kann es nur, ja es muß, Nazismus sein. Nur, wird hier nicht die beliebte Vorlage nur mit derem Treiben gleichgesetzt? Davon abgesehen, daß der Faschismus nicht nur in Deutschland seine Blüten trieb, kann man nicht jeglich absolutes Treiben, bis hin zur Kirche, entsprechend attributieren?

Was sind dieses gern gebrauchte Schlagwort des Nazismus, der Kampf gegen Rechts dann noch wert, wenn selbst schadlos betrieben und gleichzeitig gegen jeden anderen als Keule mißbraucht werden kann? Was für eine Scheinheiligkeit! Hat nicht jeder seine Staatsräson, seinen vaterländischen Krieg oder sonst ein Credo, welches, gleich einer kirchlichen Monstranz, vor sich hergetragen wird?

Sind die Völker dieser Erde so dumm, dass man sie mit den alten und stets gleichen Geschichten plagen kann oder gar muß? Die, die an der Front stehen für irgendwelche konstruierten Ideale, haben sie es nicht besser verdient? Ah, ich verstehe, man muß sich ja auch nach außen rechtfertigen … gegenüber der gleich verlogenen Welt, die ebenfalls, nur nach ihren Interessen, zu den gleichen Mitteln greift.

Es mag ja sein, dass die Banderas-Nachkömmlinge wie auch immer gestrickt sind, nur, ist es nicht wie bei diesem LGBT-Gedöns, wo aus einer Minderheit was gemacht wird? Und wer oder was muß in Deutschland entnazifiziert werden? Oder geht es doch wieder nur um sogenanntes Gebaren?

Dann nenne man das Kind einfach beim Namen! Wenn wir hierzulande eine Gleichschaltung von Regierung, Presse, Gewerkschaften und sonstigen integrierten Verbänden und NGO’s haben, sprecht es aus. Wenn hier nur noch hinter vorgehaltener Hand alternative Gedanken zum Ausdruck gebracht werden dürfen, geframt wird ohne Ende und selbst Kleinkinder im TV entsprechend indoktriniert werden, sprecht es aus.

Aber eines niemals vergessen, es sind nie alle und es werfe der den ersten Stein, der ohne Schuld ist!

