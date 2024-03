Die Obsession des WEF mit KI und Brain Chipping. „Wir“ können ein KI-System schaffen, „wo wir nicht einmal demokratische Wahlen brauchen“ Klaus Schwab

Von Peter König (globalresearch)

Erinnern Sie sich an Klaus Schwabs Interview mit einem schweizerisch-französischen Fernsehmoderator aus dem Jahr 2016, in dem Schwab so etwas sagte: „Stellen Sie sich vor, dass wir alle im Jahr 2025 irgendwo in unserem Körper oder Gehirn einen Chip implantiert haben und wir möglicherweise miteinander kommunizieren können.“ ohne Telefon, auch ohne unsere Stimme zu benutzen…“? Klaus Schwab nennt es eine Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt.

Er spricht auch von personalisierten „Butlern“ in Form von Robotern, die nicht nur Sklaven, sondern Assistenten sind, da sie mit künstlicher Intelligenz (KI) funktionieren und von uns lernen werden.

Schwabs Obsession mit der Vierten Industriellen Revolution – der vollständigen Digitalisierung von allem – scheint grenzenlos zu sein . Sehen Sie sich dieses vollständige Interview aus dem Jahr 2016 an (Video 28 Min.), mit den gechipten Menschen ab 00:02:30.

Dies alles geht in Richtung Globalisierung und einer Eine-Welt-Regierung, für die eine drastisch reduzierte Weltbevölkerung erforderlich ist. Dies bleibt das wichtigste Ziel des WEF gemäß „The Great Reset“ und der UN-Agenda 2030. Klaus Schwabs Traum von der Vierten Industriellen Revolution , KI und der Digitalisierung von allem sind nur Instrumente, um schneller ans Ziel zu kommen.

Ein weiteres Werkzeug war Covid und die Biowaffen „Impfstoffe“, und vielleicht hat das WEF Davos24 das neue Virus „X“ propagiert – noch nicht vorhanden, aber irgendwo da draußen umherstreifend (Gates, Tedros WHO) und lächerlicherweise gibt es bereits „Vaxxe“. entwickelt – und ein wichtigstes Instrument für diesen globalistischen Völkermord ist der gewaltige Klimaschwindel .

Die Klimalüge ist im Entstehen begriffen, spätestens seit dem verheerenden Bericht des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“, der immer noch die Blaupause für vieles ist, was heute geschieht, einschließlich der Bevölkerungsreduzierung. Unter dem Klimawandel kann jeder eugenistische Traum wahr werden. Wenn wir, das Volk, es ihnen erlauben.

Der Club of Rome, eine Rockefeller-Erfindung, hat seinen Sitz ebenfalls in der Schweiz (Winterthur), ebenso wie das WEF, die WHO, GAVI (die Impf-Pharma-Allianz) und – die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), auch Zentralbank von genannt alle Zentralbanken. Alles mit voller diplomatischer Immunität und steuerfrei. Ein Zufall?

Klaus Schwabs Interview mit dem Schweizer Fernsehen fand am 10. Januar 2016 statt, kurz vor dem WEF Davos16, dem 46. WEF , das unter dem Motto „Die vierte industrielle Revolution meistern“ stattfand .

Acht Jahre später trug das 54. WEF Davos24, das gerade erst vor 6 Tagen zu Ende ging, den Titel „Rebuilding Trust“. Zu Beginn könnte man versucht sein zu glauben, dass das WEF erkennt, dass es mit den Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich Großunternehmen und einst stolzen WEF-Anhängern, immer tiefer in Uneinigkeit gerät, und dass es tatsächlich das Vertrauen wieder aufbauen muss.

Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Die in den Plenarsitzungen des WEF diskutierten Themen „Klimawandel“, das Auftreten einer neuen, noch unbekannten Krankheit „X“, die „schon irgendwo da draußen ist“, und die kultartige Bewunderung einer immer perfekteren KI – haben nicht viel bewirkt für „Wiederaufbau des Vertrauens“.

Vor allem, wenn man sich einige abgelegene Sitzungen mit begrenztem Publikum ansieht, bei denen Klaus Schwabs Besessenheit von Mikrochip-Implantaten, KI – und Gedankenlesen zum Vorschein kommt.

Das sind sicherlich einige der erschreckendsten Momente des WEF Davos24. Zum Beispiel, wenn er mit Sergey Brin spricht, Mitbegründer von Google und ehemaliger Präsident von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google. Mit einem Nettovermögen von 118 Milliarden US-Dollar (2024) ist Herr Brin der neuntreichste Mensch der Welt ( Forbes).

Klaus Schwab gibt vor zu fantasieren:

„Stellen Sie sich vor, wir sitzen in zehn Jahren hier und haben ein Implantat in unserem Gehirn, und ich kann sofort spüren, weil wir alle Implantate haben, ich kann Ihre Gehirnwellen messen und Ihnen sofort sagen, wie die Menschen auf Ihre reagieren.“ Antworten… ist das vorstellbar?“

Sergey Brin sieht von der Frage ziemlich verblüfft aus, ist sichtlich unwohl, weiß nicht, was er sagen soll, verdreht dann die Augen, dann wirft er irgendwie verlegen die Arme in die Luft und sagt zögernd … „Ich denke, das ist vorstellbar …“ Es ist eine Show für den Zirkus.

Und es erinnert an Klaus Schwabs Interview mit dem schweizerisch-französischen Fernsehen aus dem Jahr 2016.

*

Der Gründer und Vorsitzende des WEF geht dann noch einen Schritt weiter und schlägt vor:

„Wir können ein System schaffen, in dem wir nicht einmal demokratische Wahlen brauchen, weil wir vorhersagen können, wie Sie denken und fühlen werden …“

Ganz zu schweigen davon, dass demokratische Wahlen längst der Vergangenheit angehören. In den letzten etwa zwanzig Jahren gab es kaum eine Wahl auf der Welt, die nicht irgendwie von den Meistern des Universums manipuliert worden wäre … selbst im Heimatland der Meister und selbsternannten Kaiser.

Interessanterweise bezieht sich Schwab immer auf Wir , da WIR Sie, Ihre Gedanken, Ihre Gefühle kontrollieren und Sie in einen „Vorhersagemodus“ versetzen.

Was Herr Schwab jedoch nie sagt, ist jedoch stark implizit, dass die „ Wir “, die die elektronisch gesteuerten Gehirnwellen kontrollieren, Ihr Denken so beeinflussen werden, wie wir es wollen.

Sehen Sie sich unten einen 5-minütigen Videoclip für die vollständigen Schreckensmomente verrückter „vorausschauender Planung“ an. Da es sich um ein Kultritual handelt, ist es für Klaus Schwab – und andere seinesgleichen im dunklen Zeitalter – ein MUSS, den Menschen vorherzusagen, ihnen zu sagen und sie zu warnen, was sie mit uns, „Wir, das Volk“, vorhaben erfolgreich.

In einer anderen Sitzung des WEF Davos24 fragte jemand: „Was können wir tun, um zu verhindern, dass der falsche Präsident gewählt wird?“

Es wurden keine Namen genannt, aber es war offensichtlich, dass sich der Kommentator auf Donald Trump bezog, einen Globalisierungsgegner, der die USA erdrutschartig erobern würde, wenn heute FAIRe Wahlen abgehalten würden.

Wir leben derzeit in der westlichen Welt unter einer Sektendiktatur, und die meisten von uns haben es noch nicht einmal bemerkt. Durchdrungen von jahrtausendealtem Sektendenken werden dunkle Taten nur dann erfolgreich sein, wenn sie den Menschen, die davon betroffen sein werden, auf die eine oder andere Weise mitgeteilt werden.

Oftmals geschieht dies verkleidet, in Form von Fantasien oder in Filmen (Hollywood ist Teil der Kultkultur), damit die Menschen es gelassen hinnehmen und sich nicht auflehnen. Als es sie trifft, ist es zu spät.

Die Obsession, dass implantierte Chips und KI unseren Alltag bestimmen und Roboter den Menschen auf dem Arbeitsmarkt ersetzen, besteht schon seit langem. Die Indoktrination oder Social Engineering, wie das britische Tavistock Institute es als eine der wichtigsten Agenturen zur Manipulation des Geistes bezeichnet, wurde in Perfektion durchgeführt. Tavistock arbeitet wahrscheinlich mit Hollywood zusammen, um bei Veranstaltungen wie dem WEF-Davos, der UN-Generalversammlung und vielen weiteren internationalen sowie lokalen Veranstaltungen den Puls zu spüren und die Reaktionen und Impulse der Menschen kennenzulernen.

Deshalb ist es heute so schwierig, den Schwindel, zum Beispiel die Klimafarce , zu erkennen und überhaupt zu erkennen, dass er getäuscht wurde. Sich selbst und anderen gegenüber zuzugeben, dass man auf die Lüge oder Gedankenmanipulation hereingefallen ist, ist die schwierigste Hürde, die es zu überwinden gilt – und die am schwierigsten aufzuwachen ist. Die Social Engineers wissen es.

Wir leben in kognitiver Dissonanz in einer dystopischen Umgebung, in der alles „normal“ wird. Wir sind weit über George Orwells 1984 hinaus – wo Krieg Frieden und Hass Liebe ist.

Beim WEF Davos24 wurde jemand mit den Worten zitiert: „Wir müssen unseren Weg zum Frieden bombardieren.“ Leider ist die Referenz nicht mehr verfügbar. Es ist Opfer von „Faktenprüfern“ geworden, die „falsche Informationen“ beseitigen.

Wir MÜSSEN aufmerksam und aufmerksam sein, was um uns herum geschieht. Während sie in Brüssel Panikmache über die bevorstehende Einführung einer digitalen ID schüren, die mit allem Persönlichen, Gesundheitsakten, Impfakten, Bankunterlagen und letztendlich mit der alles kontrollierenden programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft wäre. Wenn das passiert und wir es aus Vernachlässigung zulassen, dann sind wir fertig.

Die digitale ID, eine Fehlbezeichnung, weil es sich nicht nur um eine ID handelt, wird in einer Form der Tarnung umgekehrt aufgebaut. In der Schweiz und anderswo in Europa werden Menschen zum QR-Code-/Smartphone-E-Banking gezwungen. Dies ist der erste Schritt zur Kontrolle des Geldes, dessen, was Sie kaufen, und wo Sie etwas kaufen oder eine Geldtransaktion durchführen, weil Sie verfolgt werden das Smartphone. Der QR-Code sammelt alle Daten.

Die Bankentyrannei ist bereits da. Wenn Sie Ihr Bankkonto weiterhin nutzen möchten, müssen Sie sich an die Regeln des Finanzsystems halten. Es hat nichts mit Gesetzen zu tun – es ist die regelbasierte Ordnung .

Der QR-Code kann eine nahezu unbegrenzte Menge an persönlichen Daten sowie Daten darüber enthalten, wo und wofür Sie Ihr Geld ausgeben – und so möglicherweise mehr über Sie wissen, als Sie selbst wissen.

Seien wir wachsam, bewusst und bereit, ein alternatives Währungs- und Bankensystem aufzubauen, das vom Volk und für das Volk betrieben wird. Es ist nicht mehr links oder rechts. Wir MÜSSEN den Globalismus bekämpfen .

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autorin von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ ( Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang-Instituts der Renmin-Universität in Peking.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Peter Koenig , Global Research, 2024

