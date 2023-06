Tod der Privatsphäre… und was als Nächstes kommt

Internationaler Mensch: In praktisch allen Ländern werden die zulässigen Grenzen für Bargeldabhebungen und -transaktionen immer weiter gesenkt.

Hinzu kommt, dass die grassierende Geldentwertung den realen Wert dieser lächerlichen Grenzwerte senkt.

Warum sind die Regierungen so versessen darauf, das Bargeld abzuschaffen? Was steckt wirklich hinter diesen koordinierten Bemühungen?

Doug Casey: Lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit auf drei Wahrheiten lenken, die mein Freund Nick Giambruno über Geld auf Bankkonten aufgezeigt hat.

#1. Das Geld gehört Ihnen nicht wirklich. Sie sind nur ein weiterer ungesicherter Gläubiger, wenn die Bank pleite geht.

#2. Das Geld ist eigentlich gar nicht da. Es wurde an Kreditnehmer verliehen, die illiquide oder insolvent sind.

#3. Das Geld ist nicht wirklich Geld. Es ist ein Kredit, der aus der Luft gegriffen ist.

Der Punkt ist, dass Bargeld Freiheit bedeutet. Und wenn der Staat den Nutzen von Bargeld – physische Dollars, die keine elektronischen Spuren hinterlassen – einschränkt, dann schränkt er Ihre persönliche Handlungsfreiheit ein und gefährdet Ihre Privatsphäre.

Regierungen sind von Natur aus gegen persönliche Freiheit und Privatsphäre, weil diese Dinge ihre Kontrolle einschränken, und den Regierungen geht es nur um Kontrolle.

Internationaler Mensch: Die Regierungen werden wahrscheinlich Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) als „Lösung“ vorschreiben, wenn die nächste echte oder erfundene Krise eintritt – was wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird.

Was halten Sie davon? Was sind die Auswirkungen auf die finanzielle Privatsphäre?

Doug Casey: CBDCs werden als Lösung vorgeschlagen, aber in Wirklichkeit sind sie ein gigantisches Problem.

Die Regierung ist nicht dein Freund, und CBDCs sind keine Lösung.

Wenn sie CBDCs erfolgreich einführen, würde das bedeuten, dass alles, was Sie kaufen oder verkaufen, und jedes Einkommen, das Sie erzielen, über CBDCs laufen wird.

Sie werden keine effektive Privatsphäre haben. Die Behörden werden automatisch wissen, was Sie besitzen, und sie werden in der Lage sein, Ihr Vermögen zu kontrollieren. Unmittelbar.

Sie werden in der Lage sein, CBDCs zu den Konten bevorzugter Personen hinzuzufügen und von den Konten derjenigen abzuziehen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, die nicht bevorzugt werden.

Digitale Dollars werden leicht einzuführen sein, da jeder bereits einen staatlichen Ausweis und ein Sozialversicherungskonto hat. Jeder hat ein Smartphone. Bald wird auch jeder ein CBDC-Konto haben.

Wenn Ihnen eines dieser Dinge fehlt, wird sich das mit Sicherheit auf Ihren zukünftigen Social Credit Score auswirken.

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken und die digitalen „Gesundheitspässe“ die gefährlichsten Bedrohungen für die Freiheit und Unabhängigkeit des Durchschnittsmenschen in der modernen Geschichte darstellen könnten.

Sie werden es dem Staat ermöglichen, einfach zu kontrollieren, wohin man gehen kann, was man tun kann und was man besitzen kann. Das sind beides sehr große Dinge, und sie werden zum Alltag gehören.

In der heutigen Welt wird es immer gefährlicher, Dinge zu sagen, die dem entgegenstehen, was als politisch korrekt gilt. Wenn man etwas nicht sagen darf, ist es viel schwieriger, etwas zu tun.

Und die Indoktrination durch Bildung und Medien macht es schwer, überhaupt zu denken. Wir werden bald in einer Gesellschaft leben, in der man nichts mehr denken, sagen oder tun darf, was nicht PC-gerecht ist. Wieder wird das Problem als Lösung angepriesen.

Es ist ähnlich wie bei der großen COVID-Hysterie, die aus medizinischer Sicht ein relativ geringes Problem darstellte. Die staatliche Lösung waren Massenverriegelungen und Massenimpfungen. Die Lösungen waren viel schlimmer als das Problem.

Auf jeden Fall stirbt die freie Meinungsäußerung mit der Stempelkultur, Trigger-Warnungen, sicheren Räumen und Strafen für so genannte Hassreden. Die freie Meinungsäußerung sollte ein absolutes Recht sein – einschließlich der so genannten Hassrede.

Ich möchte noch einmal betonen, dass „Hassreden“, obwohl sie in der Regel unhöflich, unangenehm und bissig sind, paradoxerweise eine gute Sache sind. Und warum? Weil man so herausfinden kann, was im Kopf der Person vorgeht, die sie äußert.

Und ich würde viel lieber wissen, was jemand denkt und was er wahrscheinlich tun wird, als dass sogenannte Hassreden unter Verschluss gehalten werden. Ich ziehe es vor zu wissen, mit wem ich es zu tun habe und was er denkt und fühlt.

Internationaler Mensch: Es ist nicht nur die finanzielle Privatsphäre, sondern die Privatsphäre insgesamt, die zu Grabe getragen wird.

Handys, so genannte „intelligente“ Geräte, Elektrofahrzeuge, soziale Medien und andere elektronische Geräte schaffen ein allumfassendes Überwachungssystem, dem die meisten Menschen freiwillig zustimmen.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Man sagt, dass die Kunst das Leben imitiert, aber das Leben imitiert auch die Kunst. Vor allem, wenn wir uns George Orwells berühmten Roman 1984 ansehen. In diesem Buch hatte Big Brother allgegenwärtige Videobildschirme, die das Verhalten des Volkes überwachten.

Heute gibt es Hunderte von Millionen Kameras auf der ganzen Welt – ganz zu schweigen von den Milliarden, die in Smartphones stecken. Die universelle Überwachung sorgt für sehr düstere Zeiten.

Kürzlich sagte Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, dass alles „transparent“ sein wird – ein Euphemismus für dunklere Dinge.

Aber keine Sorge: Sie haben nichts zu befürchten, sagte er, wenn Sie nichts falsch machen. Das ist doch lächerlich. Es ist genau das, was die Stasi, der KGB und die Gestapo gesagt haben.

Ich frage mich, ob Schwab bereit wäre, sich von einer Kamera in seinem Badezimmer und Schlafzimmer beobachten zu lassen, wenn er sein Bankschließfach aufsucht und ein privates Gespräch mit Freunden – oder Mitverschwörern – führt?

Nein, natürlich nicht. Transparenz ist nur etwas für den potenziell gefährlichen Pöbel, der die Ansichten seiner Vorgesetzten vielleicht nicht teilt.

Einer der Unterschiede zwischen einer zivilisierten Gesellschaft und einer primitiven, barbarischen Gesellschaft ist die Privatsphäre. In primitiven Gesellschaften gibt es keine Privatsphäre. Du hast hauchdünne Wände in deiner Hütte. Jeder sieht alles, was Sie tun, und jeden, mit dem Sie sprechen.

Eines der schönen Dinge an der Zivilisation ist, dass man sich von anderen Menschen fernhalten und sie davon abhalten kann, einen zu beobachten. Die Privatsphäre ist eines der zentralen Elemente der Zivilisation selbst.

Die Abschaffung der Privatsphäre, sei es die persönliche oder die finanzielle, ist nicht nur ein Angriff auf den Einzelnen, sondern zerstört die Zivilisation selbst. Schwabs „Transparenz“ ist ein Rückschritt in die Barbarei.

Internationaler Mensch: Es scheint, dass die Privatsphäre für die meisten Menschen tot ist.

Wenn das der Fall ist, was kommt dann als nächstes? Wohin wird dieser Trend führen?

Doug Casey: Das erste Mal, dass mir das auf persönlicher Ebene klar wurde, war auf einer Polizeistation in Washington, wo ich ein Bußgeld für einen Verkehrsverstoß bezahlen sollte. Ich fing an, mit dem Polizisten hinter dem Computerbildschirm zu plaudern. Das war vor langer Zeit, in den späten 70er Jahren.

Und während wir uns unterhielten, sagte er freundlich: „Hören Sie, Sie haben keine Ahnung, wie viele Informationen wir über Sie haben – aber es sind eine Menge.“

Er versuchte nicht, mich einzuschüchtern, sondern stellte nur eine Tatsache fest. Und das ist schon sehr lange her.

Vor etwa 25 Jahren gab Larry Ellison, der Chef der Oracle Corporation, eine schockierende Erklärung ab: „Datenschutz existiert nicht, vergessen Sie es.“ Damals dachte ich, dass Ellison dies gutheißen würde, aber heute glaube ich nicht, dass dies der Fall war. Er wies nur auf eine Realität hin.

Erst kürzlich hat Arnold Schwarzenegger während der COVID-Hysterie einen Werbespot geschaltet. Er sagte: „Zur Hölle mit eurer Freiheit“ und ermutigte die Menschen, nicht mehr gegen ihre Impfungen zu protestieren.

Kinder sagen nicht mehr: „Hey, das ist ein freies Land“, wenn einer etwas sagt oder tut, was einem anderen nicht gefällt.

Die Menschen sind darauf programmiert worden, die Privatsphäre nicht ernst zu nehmen. Schlimmer noch, sie sind jetzt misstrauisch und nehmen passiv hin, dass sie nicht existiert.

Mit Chinas Sozialkreditsystem wird alles, was Sie tun, überall, wo Sie hingehen, und sogar alles, was Sie sagen, aufgezeichnet und gemeldet. Wir werden unsere eigene Version bekommen. Man wird belohnt oder bestraft, je nachdem, was die herrschende Elite für gut oder schlecht hält.

Die Frage ist also: Wann, wenn überhaupt, wird sich dieser Trend umkehren? Nun, ich bin mir nicht sicher, dass es nicht länger eine Frage des „Wann“ ist. Es ist eher eine Frage des „ob“ – zumindest innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens.

Der Trend ist nicht nur noch in Bewegung, sondern beschleunigt sich. Ein Mangel an Privatsphäre bedeutet einen Mangel an Freiheit. Und ein Mangel an Freiheit ist das, was einen Leibeigenen auszeichnet – auch wenn man in der heutigen Welt ein Leibeigener mit hohem Lebensstandard ist.

Internationaler Mensch: Wie kann der Durchschnittsbürger seine Privatsphäre schützen und seine Gefährdung durch staatliche und unternehmerische Überwachung begrenzen?

Doug Casey: Veröffentlichen Sie Ihre persönlichen Gedanken und Handlungen nicht auf Facebook, LinkedIn und ähnlichen sozialen Medien. Das alles ist für jeden zugänglich und macht es dem Staat viel leichter, Sie zu kontrollieren.

In meinem Fall habe ich einen Teil meines Lebensunterhalts damit verdient, das Gegenteil von dem zu tun, was Sie tun sollten. Ich verstehe, dass das ein Widerspruch ist. Es ist der Weg, den ich gewählt habe. Aber vom Standpunkt der persönlichen Freiheit aus gesehen, ist es kein kluger Weg.

Ich sage das nur ungern, aber ich würde anderen raten, ihn nicht zu wählen. Es läuft darauf hinaus, sich eine Zielscheibe auf den Rücken zu malen

Wenn Sie Ihre persönliche Freiheit maximieren wollen, sollten Sie sich überlegen, in einem Land zu leben, in dem Sie kein Bürger sind. Das liegt daran, dass Regierungen Bürger als ihre Untertanen, ihr Vermögen und ihr Eigentum betrachten.

Wenn Sie jedoch ein ausländischer Staatsbürger sind, der in einem fremden Land lebt, neigt die dortige Regierung dazu, Sie als Nicht-Bedrohung, ja fast als Unperson zu betrachten.

Leider muss man sagen, dass man in der heutigen Welt vom Standpunkt der persönlichen Freiheit aus gesehen besser dran ist, wenn man nicht in seinem eigenen Land lebt. Das gilt natürlich auch für die USA und Kanada.

Aus finanzieller Sicht ist es sehr wichtig, dass Sie physisches Gold und Silber besitzen und halten, und zwar physisch in Ihrem eigenen Besitz, und nicht elektronisch. Papier- oder elektronische Konten sind für Spekulationen gut geeignet.

Aber zur Sicherheit sollten Sie einen beträchtlichen Vorrat an physischen Metallen besitzen. Außerdem werden sie irgendwann wieder zu Tagesgeld.

Und schließlich sollten Sie eine Schutzschicht zwischen sich und den Bösewichten einrichten. Scheuen Sie sich nicht, Gesellschaften und Trusts in den richtigen Gerichtsbarkeiten einzusetzen.

Schaffen Sie Barrieren, die es den Bösewichten erschweren, herauszufinden, wem etwas gehört und wo diese Person wirklich ist.

