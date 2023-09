Scholz an Demonstranten: „Es ist Zynismus, Friedensfahnen zu schwenken“

Am 8. Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt. Die SPD liegt dort aktuell bei neun Prozent Stimmenanteil. Bundeskanzler Olaf Scholz kam am 23. September nach Nürnberg, um seine Partei im Wahlkampf zu unterstützen.

Dort hatte sich eine Gruppe von Demonstranten versammelt, um erneut ein Ende der Waffenlieferungen und der Kriegsunterstützung für die Ukraine zu fordern.

Der Kanzler wandte sich an die Protestgruppe und rief ihr zu: „Es ist Zynismus, wenn man da hinten Friedensfahnen schwenkt, die ich noch aus den 70er und 80er Jahren kenne, und in Wahrheit den Ukrainern mit dieser Fahne mitteilt, dass man findet, sie hätten sich zu fügen – sie hätten es zu akzeptieren, dass ihr Land erobert wird. Das hat mit Friedenspolitik nichts zu tun.“

Sorry, aber für einen Haufen Lügen auch noch Beifall klatschen, finde ich einfach nur widerlich. Tägliche Gehirnwäsche von den Medien-Huren wirkt.

Angriffskrieg auf die Ukraine?

Eine dreiste Lüge.

Darum unterstützen wir die Ukraine?

Mit Waffen, die noch mehr Menschen töten.

Und wer ist wir? Die Regierung, die die Waffenlobby unterstützt?

Russland hat die Gaslieferungen gestoppt?

Lügen kann er wie gedruckt. Fehlte nur noch, dass Russland die NS-Pipeline gesprengt hat.



Die deutsche Wirtschaft über Jahrzehnte in eine Krise stürzt?

Kommt noch, Scholli, kommt noch.

Was ist z.B. mit den vielen Großbetrieben, die wegen der hohen Energiekosten abwandern wollen?

Das Sozial- und Gesundheitssystem ist extrem überhitzt.

Hier Sondervermögen und da Sondervermögen (Schulden).

Wer soll das finanzieren, wenn die Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren massiv zunehmen wird?

Nee, Scholli, mit dummdreisten Lügen, können Sie die meisten Menschen nicht mehr beeindrucken.

