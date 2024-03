Robert F. Kennedy Jr.: NATO ist Geldbeschaffungsmaschine für Blackrock

Die NATO dient dem Profit von US-Finanzkonzernen. Das sagte der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy jr. dem Comedian und Podcaster Andrew Cameron Schulz in dessen Sendung «Flagrant».

Quelle: transition-news

«Wenn eine neue Nation in die NATO aufgenommen werden soll, besteht der erste Teil des Vertrags darin, dass diese Nation … ihre Waffen von Northrop Grummann, Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin und Boeing kaufen muss », sagte Robert F. Kennedy Jr. im Interview mit dem Podcaster Andrew Cameron Schulz. Das berichtet das Portal Vigilant News. «Und diese Konzerne gehören [dem weltweit grössten Vermögensverwalter] Blackrock», so der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat weiter.

Blackrock selbst ist eine international tätige US-Investmentgesellschaft mit Sitz in New York City. Mit mehr als 10 Billionen – also 10’000’000’000’000 – US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist der Konzern der weltgrösste Vermögensverwalter.

Es bestehe für die Konzerne also ein Anreiz, dass die NATO erweitert werde, so der 70-Jährige. «Denn das ist der einzige Weg, wie sie ihre Gewinne steigern können.» «Ein ganzer Markt sitzt jetzt in der Falle der Konzernlenker.» Es sei so, als wäre jeder Coffeeshop ein Starbucks-Laden.

Nach Auffassung von Kennedy Jr. dringen wir in einen neuen Markt ein. An der Wall Street etwa gehe man nicht mehr Fabrik für Fabrik durch und fragt: Wie ist die Produktion, wie ist die Effizienz, was sind die niedrigsten Kosten, was ist die Zukunft? Stattdessen konzentrieren sich dort alle darauf, was die US-Notenbank FED diese Woche tun werde.

Quelle:

Vigilant News: RFK Jr. Exposes NATO as a Money Laundering Scheme for BlackRock – 6. März 2024

Und alle Steuerzahler der NATO-Mitgliedsländer finanzieren diese Waffendealer. Wie dumm sind doch die Wähler, indem sie mit ihrer Stimme die Polit-Marionetten der NATO legitimieren, sie auszuplündern.

Und jetzt die Gretchenfrage. Wer könnte wohl ein Interesse daran haben, dass der Ukraine-Konflikt möglichst lange anhält? Die Antwort dürfte einem 10-jährigen Kind nicht schwerfallen. Die Medien-Huren wissen es auch, nur sie sagen es ihren Lesern oder Zuhörern nicht, weil sie …

