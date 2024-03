Politik ist nur ein Spiel

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Am 15. Juni im Jahre 1992 besuchte der amerikanische Vizepräsident Dan Quayle die „Munoz Riviera“ Grundschule in New Jersey. Interessiert verfolgte er den Unterricht in einer Klasse. Der Schüler William Figuera wurde vom Lehrer aufgefordert, das Wort „potato“ (Kartoffel) an die Tafel zu schreiben. Als der Junge „potato“ geschrieben hatte griff der Vizepräsident ein: Das sei zwar phonetisch korrekt, aber es fehle noch etwas.

William fügte ein „e“ am Schluss hinzu. Der Vizepräsident war glücklich. Die Schülerinnen und Schüler brachen in Applaus aus. Eine Demonstration der Macht von Indoktrination. Denn „potato“ wird korrekt „potato“ geschrieben. Später nannte William Figuera, in aller Öffentlichkeit, den amerikanischen Vizepräsidenten Dan Quayle einen Idioten.

Die Bürgerinnen und Bürger nahmen das Urteil des Jungen zur Kenntnis. Überrascht hatte es sie nicht. Quayle war bekannt für seine „Weisheiten“. Es gab sogar eine Zeitschrift, „The Dayle Quarterly“, die im Zeitraum von 1989 bis 1992 die neuesten Kapriolen des amerikanischen Vizepräsidenten vor aller Welt ausbreitete. Zum Beispiel Erkenntnisse wie: „Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass die Unentschlossenen sich in die eine oder andere Richtung entscheiden könnten.“ Oder: „Für NASA hat der Weltraum noch immer eine hohe Priorität.“ Gefragt über den Planeten Mars erläuterte Quayle: „Falls es dort Sauerstoff gibt bedeutet das, wir können atmen.“ Kein Wunder daher, bei all diesen klugen Erkenntnissen, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu dem Urteil kam: „Wir haben die am besten gebildeten Amerikaner auf der Welt.“

Ein Fernsehreporter gestand: „Als ich ihm (Quayle) in die Augen schaute konnte ich seine äußere Hirnschale erkennen.“ All das ließ Dan Quayle anscheinend unbeeindruckt über sich ergehen. Er war der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der potentielle Präsident. Ein berühmter Star. Er hatte sich sogar, in einer Fernsehdiskussion mit seinem Kontrahenten, vor der Wahl, als der neue John F. Kennedy bezeichnet. Besagter Kontrahent, Lloyd Bentsen, verwies allerdings Quayle auf seinen Platz: „Senator, ich diente unter Kennedy. Ich kannte Jack Kennedy. Er war mein Freund. Senator, Sie, Sie sind kein Jack Kennedy.“ Die Zuschauer im Saal brachen in lang andauernden Applaus aus. Hatte Bentsen dem Quayle den Gnadenschuss verpasst? War Quayle erledigt? Zumindest hätte man das annehmen können. Aber was geschah?

Nun, George H.W. Bush und Dan Quayle gewannen trotzdem die Wahl. Quayle erwies sich dann allerdings als der unpopulärste Vizepräsident in der U.S. Geschichte. Na und? Sie werden es nicht glauben, damit war die politische Karriere des Mannes noch immer nicht erledigt. Anfang 1999 erklärte er seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten. Jedoch warf er im September desselben Jahres das Handtuch. Der Welt blieb ein Präsident Quayle erspart.

Ursula von der Leyen

Sie kennen die Frau. Ich will es kurz machen. Ursula von der Leyen kandidierte bei den Bundestagswahlen 2009, 2013 und 2017. Sie verlor all diese Wahlen, schaffte es jedoch stets in den Bundestag. Die Magie der „Liste“. Die Dame füllte dann eine Reihe von Ministerposten, wurde Familienministerin, wurde Arbeitsministerin, wurde Kriegsministerin. Obwohl sie nie (nie!) eine Wahl im Bund gewonnen hat. Ist es nicht erstaunlich, wie wahre Demokratie funktioniert? Und was hat die Frau an Erfolgen in all diesen Ämtern vorzuweisen? Nichts. Aber egal, Inkompetenz muss belohnt werden, und daher wurde Ursula von der Leyen schließlich sogar zur Präsidentin der Europäischen Kommission nicht gewählt. Und hat trotzdem diesen Job bekommen. Die mächtigste Frau Europas, wie sich vor allem zu Zeiten von Corona herausstellte. Sie unterschrieb Milliardenverträge mit Vertretern der Pharmaindustrie, entschied über Leben und Tod. Und von nix Ahnung. Eine Grundvoraussetzung für ihre gigantische Karriere. Sogar im Ukrainekrieg spielt sie eine führende Rolle. Ihr Busenfreund Selenskyj darf auf Ursula zählen. Der Rubel rollt mit Brüssels Hilfe. Milliarden über Milliarden.

Was sagen Sie? Sie wollen die Frau loswerden? Nein, die Europäer können die Frau nicht loswerden. Sie ist unkündbar. Denn sie wurde und wird nicht gewählt. Der Frau kann niemand. Oder doch? Sie haben vielleicht gehört, dass der Premierminister der Slowakei, Robert Fico, eine Übersterblichkeit von etwa 20,000 in seinem Land festgestellt hat und öffentlich ein paar unangenehme Fragen zu der ganzen Covid Impferei äußerte. Es müsse doch wohl Gründe gegeben haben, warum die von Ursula unterzeichneten Verträge, warum da fast alle veröffentlichten Seiten geschwärzt worden waren. Was sei das denn für eine Demokratie? Und jetzt all die Toten. Wir wünschen dem guten Robert Fico bei seiner Mission alles Gute. Es wäre das erste Mal, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Denn Ursula steht unter dem Schutz mächtiger Kräfte.

Emmanuel Macron

Am 26. Februar gab der französische Präsident, im Anschluss an ein Treffen mit den Vertretern der NATO in Paris, eine Pressekonferenz. Von dem Herrn angeblich geäußerte Ungeheuerlichkeiten verbreiteten sich schnell. Ich wollte das alles nicht glauben und musste mich daher der Tortur unterziehen, mir das mal in aller Ruhe anzuhören. Ja, tatsächlich, der Präsident von Frankreich verbreitete, eigentlich ganz gelassen, wahre Wahnanwandlungen in die Welt. Der sagte doch: „Die Vernichtung Russlands ist unerlässlich“ („La defaite de la Russie est indispensable“). Daher: Die NATO Länder müssten ihre Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umstellen. Russland könne und dürfe diesen Krieg nicht gewinnen. Und dann, auf die Frage einer Reporterin hinsichtlich des Einsatzes von NATO Soldaten in der Ukraine, wies Macron darauf hin, dass es hier zwar noch Uneinigkeit gäbe, aber dennoch nichts auszuschließen sei („mais, en dynamique, rien de doit etre exclus“). Hat der Mann noch alle Tassen im Schrank?

So weit haben wir es gebracht seit 1989, seit der ewige Frieden in Europa angeblich ausbrach. Solche drittklassigen, ungestüm phantasierenden Politiker laufen heutzutage frei im Westen herum. Dabei, selbst wenn er wirklich glaubte was er da sagte, selbst dann müsste Macron, so hoffen wir, sich doch ein wenig mit der knallharten Realität beschäftigt haben, bevor er solchen Stuss absonderte. Denn: Russland hat den Krieg bereits gewonnen. Und die Umstellung auf eine Kriegswirtschaft der europäischen Länder würde 10 bis 20 Jahre dauern. Und dann: Wer soll das bezahlen? Macron forderte die versammelten Vertreter der NATO Länder auf, noch mehr zu zahlen. Obwohl die NATO bereits über zehnmal mehr Geld für Rüstung ausgibt als Russland. Und hat trotzdem keine Chance, eine Auseinandersetzung gegen Russland zu gewinnen. Wie momentan demonstriert, denn es handelt sich eigentlich bereits um einen Krieg der NATO gegen Russland. Putin sieht das so. Und handelt entsprechend. Hat Putin nicht recht?

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das anders und erklärte in einer Stellungnahme, dass die NATO nicht eingreifen solle und schon gar nicht Soldaten schicken dürfe. Vor allem keine deutschen Soldaten. Der Mann gab sogar ein heiliges Versprechen ab. Dabei töten bereits deutsche Waffen und deutsche Munition russische Soldaten. Nur am Drücker sind keine Deutschen. Angeblich. Und Sie haben ja gehört, wie deutsche Generäle phantasierten. Aber macht das wirklich noch einen entscheidenden Unterschied aus? Der Herr Bundeskanzler praktiziert Augenwischerei. Putin hat recht. Die NATO führt seit spätestens 2014 Krieg gegen Russland. Das wird inzwischen sogar zugegeben.

Denn da hat doch das CIA Amtsblatt, die „New York Times“, vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass der amerikanische Geheimdienst in der Ukraine 12 Stützpunkte betreibe. Auch England hat gestanden. Frage an den Herrn Bundeskanzler: Gehören die U.S.A. und England nicht zur NATO? Und: Wie viele NATO Soldaten wurden bereits in der Ukraine getötet? Noch eine Frage: Herr Scholz, Hand aufs Herz, worum geht es eigentlich bei diesem Krieg der NATO gegen Russland? Geht es wirklich um die Ukraine? Geht es um die U.S.A.? Wofür wurden die hunderttausende von ukrainischen und russischen und NATO Soldaten verheizt?

Monsieur Macron hat uns auf diese Frage eine ein wenig versteckte Antwort bei seiner Pressekonferenz gegeben. Der sprach doch im Zusammenhang mit der Finanzierung seines neuen Krieges gegen Russland von Euroanleihen, die von unserer Heldin Ursula von der Leyen herausgegeben werden sollen. Die europäische Union würde damit zum Staat avancieren, der selbst „Geld“ herausgeben kann. Und dann, so natürlich die logische Konsequenz, dann müsste Ursula natürlich auch erlaubt sein, Steuern einzutreiben. Denn wie sollte sie sonst die Zinsen für die Anleihen bekommen? Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Der Traum aller Politiker

Die Eurobonds von Ursula wären ein riesiger Schritt in die falsche Richtung. Denn der Traum aller Politiker besteht darin, sich von den lästigen Wählern zu lösen und, in aller Freiheit von Zwängen, tun und machen zu wollen und zu können wie es ihnen beliebt. Daran arbeiten die emsig. Dazu brauchen sie Geld.

Covid war daher eine großartige Gelegenheit, auf diesem Arbeitsgebiet richtige Fortschritte zu machen. Unter dem Deckmantel „Koordination“ schob man die Problemlösung der EU zu. Und Ursula machte dann auch brav. Unangefochten. Und damit verflüchtigte, damit verflüchtigt sich allmählich die Souveränität der Mitgliedsländer. Und ward und ist nimmer mehr gesehen. Merken Sie es nicht?

Da stand der Scholz und versprach dem deutschen Volk was er nie versprechen könnte. Denn der Mann hat keinerlei Kontrolle über das Schicksal dieser Bundesrepublik Deutschland, die eine Kolonie der Amerikaner ist. Wenn es hart auf hart kommt, muss Olaf wieder in den Flieger, um sich in den U.S.A. seine letzten Instruktionen abzuholen. Der wird wieder einmal einbrechen und tun, wie ihm befohlen wurde. Im schlimmsten Fall würde er von den Amis rausgeschmissen und ein anderer Lakai würde zur Befehlsausgabe in Washington antanzen.

Es läuft also alles nach Plan für die Amerikaner. Europa fällt auseinander. So oder so. Im Krieg oder im Frieden. Die Elite verlässt bereits das sinkende Schiff. So wie es aussieht, wird sich sogar Porsche auf nach Amerika machen. Wenn Sie die Geschichte von Porsche kennen, dann stehen Ihnen Tränen in den Augen. Wird Olaf Scholz Tränen in den Augen haben? Oder von der Leyen? Oder Macron? Nein, die leben in einer völlig anderen Welt. Da haben Tränen nichts verloren.

Die Parallelwelt mit Namen Politik

Sie müssen wissen, dass ein Politiker nicht ein Mensch ist wie Sie und ich. Ein Politiker hat seine Freiheit für eine Karriere eingetauscht, die ihn zum Büttel von mächtigen Männern macht, die diese Welt regieren. Politiker sind die Handlanger der sogenannten Weltelite. Politiker sind also eigentlich für uns völlig überflüssig. Nein, wir brauchen die nicht. Aber das dürfen Sie nicht sagen.

Nehmen wir das Beispiel Ukrainekrieg. Nein, was Sie sehen ist nicht die Wirklichkeit. Entgegen Ihrer Vermutung gibt es in Wirklichkeit zwei Ukrainekriege: Den physischen Krieg und den Informationskrieg. Der Westen verliert zwar den eigentlichen Krieg, gewinnt aber den Informationskrieg. Was zählt? Die Bürgerinnen und Bürger in der EU wissen nicht, dass die NATO den Krieg bereits verloren hat. Und die Politiker machen auch wie bisher weiter, liefern weiter Waffen und Munition, lassen Menschen sterben, obwohl das völlig sinnlos ist. Denn, noch einmal: Der Krieg ist bereits verloren. Aber wenn keiner davon weiß, dann ist das doch völlig unwesentlich. Was zählt ist was in den Köpfen der Menschen abläuft. Da läuft nicht viel, da es meistens um Emotionen geht. Um Angst. Angst.

Sollte es sich bei Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, um einen richtigen Menschen handeln, dann wird doch Ihr Herz bluten bei dem Gedanken an die hunderttausende von Toten und deren Familien. Frage: Glauben Sie, dass Ursula von der Leyen, dass Emmanuel Macron oder Olaf Scholz heute Nacht wieder mal nicht schlafen können, weil sie ihr Gewissen plagt, weil sie wissen, dass sie eine Mitschuld an diesem Verbrechen tragen? Nein, das bewegt die nicht. Darüber sprechen die auch nie. Mitgefühl gehört nicht zu ihrem Leben. Sie bewegen sich in einer blutleeren Welt mit Namen Politik. Politiker spielen nur mit Menschenleben. Politiker sind keine wirklichen Menschen. Ein wahrer Mensch würde solche Verbrechen nicht begehen. Er würde dagegen aufbegehren. Oder nicht?

Sie müssen sich eines immer und immer wieder klar machen: Politik hat mit Ihrem Leben aber auch wirklich gar nichts mehr zu tun. Politiker leben in einer völlig anderen Welt. Ja, ich weiß, das war mal anders. Aber jene Zeiten sind vorbei. Männer von Format haben heute in der Politik keine Chance mehr. Politiker heute sind nicht mehr als Angestellte von bestimmten Interessen. Das sind nicht Ihre Angestellten. Ihre Sorgen interessieren die Politiker nicht die Bohne. Daher ändert sich auch nichts. Es darf sich nichts ändern. Auf keinen Fall.

Regel # 1 für alle Politiker in der westlichen Welt

Die wichtigste Regel für alle Politiker im Westen lautet: Politiker dürfen eigenständig niemals etwas von Bedeutung tun. Vor allem dürfen sie unter keinen Umständen richtige Probleme lösen. Denn Probleme sind der Blutzoll, mit dessen Eintreibung die Reichen immer reicher werden. Diese Probleme sind unlösbar!

Es ist den Politikern allerdings erlaubt und sie werden auch dazu ermutigt, völlig neue Probleme zu schaffen und sich mit den von ihnen geschaffenen, neuen Problemen die Zeit zu vertreiben und mit diesen Problemen die Bevölkerung in Atem zu halten. Skrupel? Bei Gott, nein, auf keinen Fall. Merke: Es ist alles nur ein Spiel, ein Spiel, das von den Idioten in der Bevölkerung ernst genommen wird, ein Spiel unter Zuhilfenahme der Medien, die stets bereit sind, mitzuspielen.

Politik ist außerdem nichts weiter als ein Unterhaltungsprogramm (abgeleitet von: „unten halten“) der Reichen und Mächtigen für Sie. Damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Damit Sie sich herrlich aufregen können. Damit Sie nicht die Hoffnung verlieren. Vor allem aber: Damit Sie nicht Ihre eigene Logik bemühen und dumme Fragen stellen. Schon gar nicht dürfen Sie auf die Idee kommen, den gesunden Menschenverstand zu bemühen. Sollten Sie derlei Verbrechen begehen, werden Sie schnell mit Schimpfworten bombardiert und bestraft. Denn Gerechtigkeit und Menschlichkeit und ähnliche Verschwörungstheorien sind eine Gefahr für das System. Wie Sie hoffentlich wissen ist das System heilig. Das System ist eine Religion. Sie laufen Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Und wer will das schon?

Das Narrativ ist die Bibel unserer Zeit

Das Narrativ ist die offizielle Interpretation der Ereignisse in unserer Welt. Das Narrativ sagt, dass Putin die Inkarnation des Teufels sei und Russland sei das Reich des Bösen. Die Covidimpfungen seien ein Segen für die Menschheit. Israel verteidige sich gegen einen unmenschlichen Feind und verdiene daher unser aller Unterstützung. Und so weiter. Und so weiter. Das Erfreuliche an dem Narrativ ist, dass es Ihnen das Denken abnimmt. Sie brauchen nichts weiter zu tun als das Narrativ nachzuplappern. Und das machen die meisten Menschen auch. Egal ob Bauer oder Universitätsprofessor. Die meisten Menschen haben sich angepasst. Denn gegen das Narrativ ankämpfen können Sie nicht. Gegen das Narrativ kämpfen Götter selbst vergebens. Fragen Sie Julian Assange.

Daher mein Rat: Spielen Sie schön mit. Seien Sie kein Spielverderber. Bitte nicht aufregen. Anpassen. Gehorchen. Kuschen. Brav sein. Merke: Das Leben besteht aus maximal 100 Jahren. Die werden Sie schon durchstehen. Und wenn Sie sich brav verhalten, können Sie Ihre Jahre hier auf Erden vielleicht sogar genießen. Egal. So oder so: Im Vergleich zur Ewigkeit ist das Leben hier auf Erden doch nun wirklich nichts von Bedeutung. Verstehen Sie das? Wollen Sie das verstehen? Wenn Sie es nicht verstehen wollen, habe ich noch ein Schmankerl für Sie:

Also, Sie wollen doch bestimmt wissen, warum es mit dieser Bundesrepublik jetzt so schnell den Bach hinunter geht? Die Begründung ist ganz einfach: Eigentlich war es zwar vorgesehen, Russland zu erobern und auszunehmen. Aber wie wir festgestellt haben, das hat leider nicht geklappt. Daher besteht nach wie vor für Amerika die Gefahr, dass Russland und Deutschland sich zusammentun. Dadurch verlöre Amerika seine Vormachtstellung. Es blieb also den Amis keine andere Wahl als Deutschland zu vernichten. Denn wie Sie sehen ist das viel einfacher als sich mit Russland herumzuschlagen. Die Deutschen sind sogar bereit, Selbstmord zu begehen. Ja, ja, der deutsche Gutmensch ist der Heilige unserer Zeit. Er opfert sich für seinen Nächsten auf. Vor allem für die Amerikaner. Und die Amerikaner sorgen dafür, sozusagen sicherheitshalber, dass die Deutschen die Russen hassen. Und die Russen sollen die Deutschen hassen. Dabei hilft es auf jeden Fall, wenn Deutsche Russen töten. Je mehr desto besser. Und daher ist die Sache mit „Taurus“ doch genial. Deutsche Raketen auf Russland. Und dann, dann könnte es endlich wieder russische Raketen in Deutschland hageln. Endlich!

Noch einmal: Nichts für ungut. Nehmen Sie Politiker und Politik nicht so ernst. Es ist alles nur ein Spiel. Und legen Sie bitte Ihre Gefühle der Menschlichkeit ab. Wer will schon all den Stress? Die Gefühle der Menschlichkeit stören nur. Wenn Politiker das können, dann müsste das Ihnen doch auch gelingen. Sobald Sie sich Ihrer Gefühle entledigt haben ist das Leben viel einfacher. Und viel schöner. Und dann sind sogar auch Sie in der Lage, sich in die Politik einzubringen. Na? Eine richtig schöne Karriere als Politiker? Nein, machen Sie sich keine Sorgen um die Wahlen. Wenn Ursula das kann, dann können Sie das auch. Denken Sie an Dan Quayle. Und an Olaf Scholz. Was schert Sie schon die Meinung des Volkes? Pfeifen Sie auf das Volk. Die Armleuchter im Volk haben nichts zu bestellen. Nichts. Null.

Daher, als großes Finale, zum Schluss noch die gnadenlose Enthüllung des größten Geheimnisses. Bitte sagen Sie es nicht weiter. Sie wollen doch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbürgern haben. Also, hier ist die Offenbarung des Geheimnisses: „Demokratie ist die größte Verarschung seit es Schokolade gibt“. Und die gibt es schon seit langer Zeit. Seit wann? Seit etwa 4.000 Jahren.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Ist es nicht beeindruckend, wie Hans-Jürgen Geese vom anderen Ende der Welt die Lage auch in Deutschland treffend analysiert? Da können wir Ihnen nur empfehlen, das Werk desselben Autors zu genießen. Mit dem Titel „Ausverkauf vom Traum Neuseeland“ spannt Geese den Bogen von Neuseeland zu Deutschland. Seine messerscharfen Analysen zeigen auf, wie die Bürger weltweit von den immer gleichen Akteuren mit den immer gleichen Methoden unterdrückt und ausgebeutet, ja zu Sklaven gemacht werden. Täuschen Sie sich nicht. Was Geese in Neuseeland wie unter dem Brennglas aufzeigt, findet auch in Deutschland statt. Es ist nur nicht so leicht zu erkennen. „Ausverkauf vom Traum Neuseeland“ ist erhältlich im Buchhandel oder bestellen Sie Ihr Exemplar direkt beim Verlag hier.

Hier können Sie eine Rezension zu diesem Werk ansehen:

https://www.anderweltonline.com/kultur/kultur-2020/ausverkauf-vom-traum-neuseeland-wie-ein-bluehendes-land-verramscht-wurde/

(Visited 1 times, 1 visits today)