PAUKENSCHLAG: Pfizer gibt in explosiver Senatsanhörung zu, dass privilegierte Bevölkerungsgruppen spezielle COVID-„Impfstoffe“ mit anderen Chargen erhielten

Es gibt so viele Kontroversen, Vertuschungen und Verschwörungen rund um den COVID-19-Impfstoff. So viel, dass es manchmal schwer ist, den Überblick zu behalten, was Fakt oder Fiktion ist. Aber eine Anhörung, die kürzlich in Australien stattfand, könnte der Schlüssel sein, um viele der Geheimnisse um die Impfung zu lüften. Wir erfahren, dass viele Eliten eine andere „Impfung“ erhielten als der Rest von uns. Das ist das Ergebnis einer hitzigen Anhörung, bei der australische Senatoren Mitarbeiter von Pfizer ausquetschten, die schließlich zugaben, dass sie eine „spezielle“ Charge des Impfstoffs genommen hatten, die für die übrige Öffentlichkeit nicht erhältlich war.

Wie teuflisch.

Ein Sprecher von Pfizer hat zugegeben, dass Mitarbeiter des Unternehmens eine „spezielle Charge“ des Impfstoffs Covid-19 erhalten haben, die sich wesentlich von dem Impfstoff unterscheidet, der an die übrige Bevölkerung verteilt wird. Die schockierende Enthüllung kam während einer Senatsanhörung in Australien, als der Pfizer-Sprecher enthüllte, dass der Pharmariese eine spezielle Charge von COVID-19-Impfstoffen ausschließlich für sein Impfprogramm für Mitarbeiter importiert hatte.

Der australische Senator Malcolm Roberts leitete die Befragung des medizinischen Direktors von Pfizer Australien, Dr. Krishan Thiru, und des Leiters der Abteilung für Zulassungswissenschaften, Dr. Brian Hewitt, wobei seine eindringlichen Fragen schließlich dazu führten, dass Dr. Thiru zugab, dass die Mitarbeiter von Pfizer nicht den normalen Impfstoff erhielten.

Das Verhör ging weiter:

In dem Artikel wird weiter ausgeführt, dass die Enthüllung, dass Pfizer-Mitarbeiter einen anderen Covid-Impfstoff erhielten als die Allgemeinheit, vielleicht doch nicht so überraschend ist. Dr. Ugur Sahin, der CEO von BioNTech, dem Kooperationspartner von Pfizer für den Impfstoff, gab vor laufender Kamera offen zu, dass er sich gegen den Covid-Impfstoff entschieden hat. Senator Roberts brachte auch einen interessanten Punkt zur Sprache: Die Pharmaindustrie profitierte in erheblichem Maße von der Impfung der australischen Bevölkerung, was größtenteils auf das strenge Pandemiemanagement der Regierung zurückzuführen war, das eng mit dem Weltwirtschaftsforum abgestimmt war. Welchen Impfstoff haben die WEF-Beamten genommen?

Senator Roberts wollte wissen, welche Rolle Pfizer bei den Entscheidungen der Regierung spielte, Impfstoffe für die Beschäftigung verbindlich vorzuschreiben, und welche Rolle das Unternehmen bei möglichen staatlichen Verboten alternativer Behandlungsmethoden wie Ivermectin spielte.

„Pfizer ist und war nicht an der Einführung von Impfstoffen beteiligt… Pfizer war nicht an Ivermectin beteiligt“, sagte Dr. Thiru.

Die Untersuchung nahm jedoch eine umstrittene Wendung, als Roberts die vertraulichen Entschädigungsvereinbarungen zwischen Pfizer und der australischen Regierung untersuchte und darauf hinwies, dass die Steuerzahler, die den Impfstoff finanziert haben, ein Recht darauf haben, die Einzelheiten dessen, was sie gekauft haben, zu erfahren.

„Erstreckt sich die Entschädigung, die Sie mit der Regierung vereinbart haben auch auf den Fall, dass ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber gezwungen wird sich impfen zu lassen, und dann einen Schaden erleidet? Und wenn Sie eine Entschädigung haben, möchte ich den Beweis dafür haben“, fragte Roberts.

Dr. Thiru erklärte, dass die Einzelheiten dieser Vereinbarungen vertraulich bleiben, wie es bei vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Regierung und privaten Organisationen üblich ist.

„Senator, alle Entschädigungsvereinbarungen zwischen Pfizer und der australischen Regierung sind vertraulich, und wir sind nicht in der Lage, dies in diesem Forum zu diskutieren“, sagte Thiru.

Man muss zugeben, dass Big Pharma mit diesen vertraulichen Vereinbarungen und Prozessschutzschilden den Jackpot geknackt hat. Da fragt man sich, wer sonst noch eine „Spezialcharge“ hier in Amerika in die Hände bekommen haben könnte. Schließlich haben wir alle gesehen, wie Prominente und Politiker ihre Ärmel für die Kameras hochgekrempelt haben. War es eine Show, wie einige Leute die ganze Zeit vermutet haben?

Quelle: Revolver News

