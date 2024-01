Nebensja: „Die Ukraine ist heute ein privates Militärunternehmen in westlicher Hand“

In nur einer Minute das Wesentliche auf den Punkt gebracht.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hat die Ukraine am Freitag als „privates Militärunternehmen in den Händen westlicher Länder“ bezeichnet. Sie diene einzig und allein dazu, Russland so viel Schaden wie möglich zuzufügen.

Eine Lösung der Ukraine-Krise auf dem Schlachtfeld bezeichnete er dabei als „gescheiterte und falsche Entscheidung“ und einen militärischen Sieg über Russland als „absolut unerreichbares Ziel“.

