Martin Armstrong: Westliche Führer finanzierten die Terroranschläge in Israel

Laut dem Finanz- und Geopolitik-Analysten sei das Ziel, Russland in den Dritten Weltkrieg zu ziehen. Hinter dem Vorwand des Liberalismus stecke in Wirklichkeit Faschismus.

Quelle: transition-news

Der Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong diskutierte kürzlich im «Health Ranger Report» mit Gastgeber Mike Adams darüber, wie die schrecklichen Hamas-Anschläge und der anhaltende Konflikt zwischen Israel und Palästina den Weg für einen Dritten Weltkrieg ebneten, in den Russland stark involviert wäre. Darüber berichtete Natural News.

Bezogen auf «renommierte Quellen» behauptet Armstrong: Was derzeit geschehe, sei das nächste «World Trade Center-Fiasko». Er enthüllte, dass die Truppen an der israelischen Grenze zwei Tage im Voraus abgezogen und neu eingeteilt worden waren. Adams pflichtete ihm bei und wies darauf hin, dass Israel über einen ausserordentlich fähigen Geheimdienst verfüge. Ihm sei aufgefallen, «dass die Handschuhe jetzt ausgezogen seien» und es keinen Widerstand gegen irgendeine Entscheidung der Regierung gebe, egal wie radikal oder rachsüchtig sie auch sein möge. «Was meinen Sie, wohin das führt», fragte der Journalist. Armstrong antwortete:

«Sie brauchten diesen Krieg. Sie wussten, dass er kommen würde, und sie haben ihn zugelassen. Das Gleiche gilt für 9/11. (…) Sie glauben, dass Russland mit Syrien, dem Iran und sogar der Hamas zusammenarbeitet. Sie sagen, dass einige der intelligentesten und raffiniertesten Ausrüstungen tatsächlich aus Russland stammen.»

Laut Armstrongs Quellen könnte die Anzahl der Waffen, die Präsident Joe Biden in Afghanistan zurückgelassen hat, den gesamten Krieg finanzieren. Er brachte die Konflikte in Afghanistan und Israel auch mit dem anhaltenden Chaos in der Ukraine in Verbindung:

«Es waren die USA, die Kiew 2014 zum Angriff auf den Donbas angestiftet haben. Die gleichen Leute, die in Syrien bei der Vergasung von Syrern erwischt wurden und die Schuld dafür ihrem Präsidenten Bashar al-Assad gaben, waren auch in der Ukraine involviert. Es ging darum, einen Krieg anzuzetteln.»

Armstrong bestätigte Adams Aussage, wonach der ehemalige US-Präsident Barack Obama Milliarden Dollar gewaschen und dem Iran gegeben habe, was dem Land ermöglicht habe, sein Programm zur Entwicklung von Atomwaffen wieder aufzunehmen und Hamas, Hisbollah und andere zu finanzieren. Der geopolitische Analyst bestätigte auch, dass der US-Präsident Joe Biden erst kürzlich weitere sechs Milliarden Dollar freigegeben habe und obendrein andere «Sozialisten» der US-Demokraten im Kongress jetzt die Hamas feiern würden. Armstrong erklärte:

«Sie müssen verstehen, dass hinter dem Vorwand des Liberalismus in Wirklichkeit Faschismus steckt.»

Gemäss dem Finanzanalysten bedeutet Faschismus, dass die Regierung die Kontrolle über den privaten Sektor übernimmt, indem sie bestimmt, was produziert wird, wie viel es kostet, wohin es geht und so weiter. Das sei im Grunde das, worauf sie sich einlassen würden. Mit der Cancel Culture und «all diesen Dingen» hätten wir uns in diese Richtung bewegt. Verschlimmert werde das durch die Tatsache, dass die Mainstream-Medien einen bevorstehenden Weltkrieg anfeuerten.

Adams und Armstrong stimmten darin überein, dass bei den derzeitigen Entwicklungen die Dinge ziemlich schnell zu einer nuklearen Eskalation führen könnten. Vor allem jetzt, wo zwei Millionen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff abgeschnitten sind, was einen Verstoss gegen das UN-Kriegsvölkerrecht darstelle, wie Adams bemerkte.

Natural News weist darauf hin, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schwor, die Hamas mit Unterstützung eines neuen Kriegskabinetts, dem auch ein langjähriger Oppositioneller angehört, zu «zerschlagen und zu zerstören».« Jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann», sagte er in einer Ansprache.

An anderer Stelle der Sendung ging das Duo auf das SWIFT-Verbot gegen einige russische Banken ein, das Teil der 2022 von der Europäischen Union und anderen westlichen Ländern verhängten Sanktionen gegen Russland ist. Ziel war es, die Wirtschaft des eurasischen Landes zu schwächen, um seine Invasion in der Ukraine zu beenden, indem der Zugang zum SWIFT-System für Finanztransaktionen verhindert wurde. Dies scheint jedoch zum Vorteil Russlands gewesen zu sein, zumal sich die Welt dank der BRICS-Supermächte (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) gegen den Dollar wendet. Armstrong erklärte:

«Als Russland die Krim angriff, wandte sich Obama an SWIFT und bat darum, Russland aus dem Verkehr zu ziehen. SWIFT lehnte ab und sagte: ‹Sie werden das nicht in ein politisches Werkzeug verwandeln.› Und so haben sie den Chef 2019 ausgetauscht. Er tat, was ihm gesagt wurde, und das spaltete die Weltwirtschaft in zwei Hälften.»

Die Sanktionen gegen Russland sollten laut Armstrong im Grunde ein Warnsignal für alle anderen sein, dass jeder, der nicht mit den Vereinigten Staaten «mitspielen» wolle, aus dem Spiel genommen werde. Jetzt baue China sein eigenes System auf.

Der Finanzexperte enthüllte ausserdem, dass China, der grösste Inhaber von US-Schulden, jeden Monat Milliarden Dollar verkauft habe. Somit würde es sinnlos sein, China zu bitten, weitere 100 Millionen Dollar zu kaufen, «damit wir ein paar Raketen erwerben können», um auf das Land «zu schiessen». Die USA würden nicht an die Wirtschaft denken, sondern an das, was sie nach dem Krieg erreichen können.