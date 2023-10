Den Nahost-Konflikt stilvoll nach Deutschland holen

von WiKa (qpress)

BRDigung: Deutschland ist nicht nur für seine Großherzigkeit gegenüber aller Welt bekannt, nein, auch für seine Dauerschuld und der daraus entstandenen Selbstverleugnung. Es schuldet der Welt soviel, schließlich hat es nach Auskunft der Geschichtsbücher alleinig alles Elend über diesen Planeten gebracht, bis hin zur Klimakatastrophe. Die jüngeren Generationen müssen fortwährend an ihre bzw. die Schuld ihrer Vorfahren erinnert werden, damit das auch so bleibt. Die Pflege besagten Schuldkomplexes ist eine der wichtigsten Aufgaben deutscher, aus dem fernen Ausland gesteuerten Politik.

Die Botschaft sitzt und gerade der aktuelle politische Ampel-Besatz des Landes lässt hieran keinen Zweifel aufkommen. Demnach scheint die höchste Form der Wiedergutmachung die Selbstzerstörung zu sein, also alles was die aktuelle Regierung derzeit in Perfektion umsetzt. Aus diesem Anlass sollte es für Deutschland ein Leich†es sein, seiner Wohltäterschaft neuen Glanz zu verleihen. Wie das? Ganz einfach. Wir holen den Nahost-Konflikt physisch nach Deutschland. Besser gesagt die absehbaren Massaker zwischen Israelis und den Palästinensern. Also nicht nur ein paar durchgeknallte Demonstranten, sondern die Hamas, alle willigen Araber und Israelis (insbesondere das israelische Militär), Kräfte die sich derzeit gegenseitig und leidenschaftlich unter unwürdigen Verhältnissen auf total beengtem Raum vernichten wollen, weil sie gemeinsam nicht existieren können … oder wollen. Hier brauchen wir dann auch nur die Kriegsgeilen, alle anderen können vor Ort bleiben.

Warum sollte der Nahost-Konflikt in Deutschland stattfinden?

Der Grundgedanke ist die Verhinderung einer Perversion, die sich gerade in den erwähnten beengten Verhältnissen von Gaza abzeichnet. Richtig Krieg spielen im am dichtesten besiedelten Raum dieses Planeten ist einfach keine sonderlich gute Idee (1,9 Mio. Menschen auf 360 km² = 5328 Einwohner pro km²), wenngleich diese Enge sehr effektiv und hilfreich bei der Vernichtung von Menschenleben sein kann. Das ist quasi sowas wie die Bombardierung eines Konzentrationslagers im Rahmen einer Befreiungsaktion. Natürlich ist so jeder Tote locker als Kollateralschaden geltend zu machen, was es etwas besser aussehen lässt. Der wahre Vorteil dieser dichten Besiedlung liegt demnach darin, dass man alle Probleme mit weniger Bomben zu erledigen vermag. Das verbessert die „Costs per Kill Ratio“ enorm, ist aber andererseits ein einseitiger und unfairer Vorteil für Israel.

So, jetzt aber fix zurück zu unserer generösen Idee der humanitären Kriegsverlagerung. Statt nun Waffen und Bomben für die Israelis zu liefern, an deren Seite wir stramm stehen, wäre es ein großer Liebesdienst wenn wir die Konfliktparteien nach Deutschland einlüden. Sie können alle ihre Waffen mitbringen und wir legen noch massenhaft welche drauf und achten darauf das beide Parteien gleich gut ausgestattet sind, wegen der Fairness. Bislang, so sagt man, müssten die guten westlichen Waffen für die Palästinenser noch den Umweg über die Ukraine … [LOCUS] nehmen, aber daran ist natürlich nur Putin schuld. Diese Überecklieferungen sind mit allerhand Mehrkosten verbunden, was ja nun wirklich nicht sein muss, um den Tod auch in diesem Konflikt erschwinglich zu halten.

Deutschland war schon immer etwas besseres

Wenn die Amis jetzt noch einen Teil Deutschlands (das ginge auch ohne deutsche Zustimmung) für diesen Zweck mal freimachen würden, hätten wir ein wunderschönes reales Schlachtfeld in idyllischer Lage, wo es sich garantiert viel schöner sterben ließe als in so einem wüsten Landstrich. Man kann hierbei vorzugsweise an Grafenwöhr … [Wikipedia] in Bayern denken, speziell den Truppenübungsplatz. Es ist mit 233 km² dem Gaza-Streifen gar nicht so unähnlich, nur eben deutscher Grund unter amerikanischem Oberkommando. Das Land ist also sowieso schon verloren. Alle kriegsnahen Dienstleistungen (für beide Parteien) können hier bei uns viel besser und DIN-zertifiziert erbracht werden. Man denke nur an die vielen BRDigungen.

Die Verlagerung der Kriegshandlungen hierher hätte den Vorteil, das man den schönen Gaza-Streifen als Lebensraum für die Region erhalten könnte. Hier in Deutschland braucht eingedenk der gerade in Umsetzung befindlichen Ampel-Politik sowieso niemand mehr Lebensraum, zumal irgendwann keiner mehr die Heizkosten bezahlen kann. Ergo kann man so einen Landstrich durchaus für den guten Zweck verheizen und der lautet maximale Vernichtung von Leuten die sich nicht leiden können. Wir wollen gar nicht die tollen Synergieeffekte erwähnen, die sich weiters durch so eine sozial ambitionierte Kriegsschauplatzverlagerung ergeben.

In Summe ist es eine absolute Win-Win-Situation für die meisten Beteiligten. Vornehmlich für den Militärisch-Industriellen Komplex, für die israelischen Hardliner, die sich gerne die Palästinensergebiete unversehrt einverleiben möchten. Worin nun genau der Vorteil für die Palästinenser besteht lässt sich so genau nicht bestimmen, aber wenn sie hier nur genügend Waffen dazubekommen, sollte es das schon wert sein … und sie sollten natürlich den deutschen Großmut schätzen lernen.

Besonders wir Deutschen können uns dann wieder wohlfühlen, weil wir damit so viel Gutes für die Menschheit getan haben. Und sollte der Konflikt bei uns ausarten und auf die Sympathisanten in Großstädte übergreifen, dann wäre selbst das kein Verlust … dann ginge die Ampel-Politik noch sehr viel früher auf. Jetzt benötigt es nur ein wenig Mut und Ambition das Projekt umzusetzen, denn auch die totale Idiotie will ganz öffentlichkeitswirksam gepflegt werden. Will sagen … bekloppter geht immer.

