Soll zur Aufarbeitung der Corona-Zeit eine Enquete-Kommission eingesetzt werden? Darüber berieten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages vergangene Woche in einer hitzigen Debatte. Auslöser war die Veröffentlichung der RKI-Protokolle durch Multipolar. Vertreter aller Parteien betonten, eine Aufarbeitung zu befürworten. Die Vorstellungen dazu gehen allerdings weit auseinander.

MARCUS KLÖCKNER

„Worum es jetzt ausdrücklich nicht gehen darf, ist, Verantwortliche zu suchen, Schuldfragen hin- und herzuschieben oder halbgare Verschwörungsideen zu verbreiten“, so die SPD-Abgeordnete Heike Engelhardt in der Debatte am vergangenen Mittwoch im Bundestag zum Tagesordnungspunkt „Einsetzung einer Enquete-Kommission Coronavirus“. (Protokoll, Video, 52 min)

Die SPD-Politikerin führte aus, dass „natürlich Lehren gezogen“ würden, …

