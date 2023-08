Jüngster Tag für den Dollar? „Eine Reservewährung wird nicht mehr benötigt“

Mike Whitney – Interview mit Paul Craig Roberts (antikrieg)

Frage 1: Inwieweit hat der Krieg in der Ukraine den Übergang zu einer neuen globalen Neuordnung beschleunigt?

Paul Craig Roberts: Es waren Washingtons Wirtschaftssanktionen gegen Russland, der Diebstahl der russischen Zentralbankreserven und der Raub des venezolanischen Goldes, nicht der Konflikt in der Ukraine, die den US-Dollar zur Waffe machten und zu einer globalen Neuausrichtung führten.

Die begrenzte russische Intervention im Donbass war Putins verspätete, acht Jahre verzögerte Antwort auf den US-Putsch, der 2014 die Regierung der Ukraine stürzte und eine Regierung einsetzte, die Russland und der russischen Bevölkerung feindlich gesinnt war, die von sowjetischen Führern in die ukrainische Provinz der Sowjetunion eingegliedert worden war. Die Intervention wurde Putin durch den Aufbau einer großen ukrainischen Armee durch die Vereinigten Staaten aufgezwungen, die bereit waren, die selbsterklärten Donbass-Republiken zu stürzen.

Aus Gewohnheit und Bequemlichkeit wird der US-Dollar als Weltwährung verwendet, um Ungleichgewichte im internationalen Handel auszugleichen, aber die Sanktionen haben die Welt über die Risiken der Verwendung des Dollars aufgeklärt. Infolgedessen wurden die BRICS plötzlich um Argentinien, Ägypten, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Mitglieder erweitert. Die Organisation umfasst nun im Wesentlichen die gesamte Weltölproduktion und 40-45 % des weltweiten BIP.

Es hat also bereits eine Neuausrichtung stattgefunden.

Frage 2: Der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind nun alle den BRICS beigetreten. Wie wird sich dies auf die Rolle des Dollars als Weltreservewährung auswirken? (Ist dies das Ende des Petrodollars?)

Paul Craig Roberts: Saudi-Arabien hat das Ende des Petrodollars angekündigt, als es begann, Zahlungen für Öl in anderen Währungen zu akzeptieren. Die BRICS arbeiten daran, den Handel untereinander ohne die Verwendung des US-Dollars abzuwickeln, was faktisch das Ende der Rolle des Dollars als Weltreservewährung bedeutet.

Die BRICS könnten versuchen, eine neue Reservewährung zu schaffen, die aus einem gewichteten Korb ihrer Währungen besteht. Dies ist unnötig und könnte zu Spannungen zwischen den BRICS-Mitgliedern aufgrund von Streitigkeiten über die Anteile der einzelnen Währungen am Korb führen. Eine Reservewährung wird nicht mehr benötigt. Eine Reservewährung wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs benötigt, weil die anderen Industrieländer zerstört waren. Da die USA die einzige intakte Wirtschaft hatten, fiel diese Rolle dem US-Dollar zu. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Die Zentralbanken können ihre Reserven in Form der Währungen ihrer Handelspartner halten.

Für Washington bedeutet dies, dass die USA allmählich Finanzierungsprobleme für ihre großen Haushalts- und Handelsdefizite bekommen werden. Solange der Dollar das Weltgeld war, hielten ausländische Zentralbanken ihre Reserven in US-Schatzpapieren. Als die Haushalts- und Handelsdefizite der USA zunahmen, stiegen auch die Reserven des weltweiten Bankensystems.

Die Situation ändert sich nun. Wenn ein Dutzend Länder, die etwa die Hälfte der Weltbevölkerung und 40-45 % des weltweiten BIP ausmachen, den Dollar nicht mehr verwenden, schrumpft der Markt der ausländischen Zentralbanken für US-Schulden erheblich. Da die USA ihre Produktion ins Ausland verlagert haben, sind sie auf Importe angewiesen. Die sinkende Verwendung des Dollars bedeutet ein sinkendes Angebot an Kunden für US-Schulden, was Druck auf den Wechselkurs des Dollars und die Aussicht auf eine steigende Inflation aufgrund der steigenden Preise für Importe bedeutet.

Frage 3: Kann Washington diese Neuausrichtung zulassen oder müssen wir mit einem Staatsstreich in Saudi-Arabien rechnen, wo die USA fünf Militärstützpunkte und zahlreiche CIA-Büros unterhalten?

Paul Craig Roberts: Ich weiß nicht, ob Washington die Fähigkeit hat, die saudische Regierung zu stürzen, oder ob Russland, China und der Iran dies zulassen würden. Erinnern Sie sich daran, dass Präsident Obama Präsident Assad in Syrien stürzen wollte, aber Putin hat es nicht zugelassen.

Frage 4: Die globalistischen Träume der westlichen Oligarchen (WEF) scheinen zusammen mit der so genannten „regelbasierten Ordnung“ ihrem Ende entgegenzugehen. Welche Rolle hat Wladimir Putin Ihrer Meinung nach bei der Entwicklung einer „neuen Architektur für globale Sicherheit“ und bei der Schaffung der Grundlagen für eine neue multipolare Weltordnung gespielt?

Paul Craig Roberts: Was Washingtons Version der Weltordnung zum Einsturz brachte, war die kalte Schulter des Westens gegenüber Putins Bestreben, gleichberechtigt und nicht in einer unterwürfigen Position Teil der Weltordnung zu sein. Es war Washingtons Arroganz und Dummheit, die die Weltordnung zerbrechen ließ.

Frage 5: Bevor er starb, warnte der nationale Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, dass die USA eine Einigung mit Russland und China anstreben müssten, um den Übergang vom unipolaren System zu erleichtern. Hier sind seine Worte:

„Da ihre Ära der globalen Dominanz zu Ende geht, müssen die Vereinigten Staaten von Amerika die Führung bei der Neuausrichtung der globalen Machtarchitektur übernehmen… die Vereinigten Staaten sind immer noch die politisch, wirtschaftlich und militärisch mächtigste Einheit der Welt, aber angesichts komplexer geopolitischer Verschiebungen in den regionalen Gleichgewichten sind sie nicht mehr die globale imperiale Macht….

die Vereinigten Staaten müssen die Führung bei der Neuausrichtung der globalen Machtarchitektur übernehmen, und zwar so, dass die Gewalt … eingedämmt werden kann, ohne die globale Ordnung zu zerstören….

ein langer und schmerzhafter Weg hin zu einer zunächst begrenzten regionalen Einigung ist die einzige praktikable Option für die Vereinigten Staaten, Russland, China und die relevanten Einheiten im Nahen Osten. Für die Vereinigten Staaten wird dies geduldige Beharrlichkeit beim Aufbau kooperativer Beziehungen mit einigen neuen Partnern (insbesondere Russland und China) erfordern…

Tatsache ist, dass es bis zum Auftauchen Amerikas auf der Weltbühne nie eine wirklich „dominante“ Weltmacht gegeben hat…. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam keine andere Macht auch nur in die Nähe. Diese Ära ist nun zu Ende. (Toward a Global Realignment, Zbigniew Brzezinski, The American Interest)

Wie sollten die Vereinigten Staaten Ihrer Meinung nach mit Moskau und Peking umgehen? Gibt es einen Weg, wie wir die Interessen der USA verteidigen und gleichzeitig jahrelange Konflikte und Konfrontationen vermeiden können? Was sollten unsere außenpolitischen Ziele sein?

Paul Craig Roberts: Das Ziel der Neokonservativen, die Hegemonie zu erlangen, hindert Washington daran, Brzezinskis Rat zu befolgen. Washingtons Chance, sich mit Russland und China auseinanderzusetzen, ist vorbei. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie Russland und China mit Washington umgehen werden. Das neokonservative Monopol auf die US-Außenpolitik bedeutet, dass es für Washington keine anderen Stimmen gibt, auf die es hören könnte, und eine amerikanische Hegemonie kommt nicht in Frage.

