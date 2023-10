Israels verabscheuungswürdige Chance, Palästina von der Landkarte zu tilgen

Finian Cunningham (antikrieg)

Israelische Führer beschuldigen ihre arabischen und iranischen Feinde häufig, Israel „von der Landkarte tilgen“ zu wollen. Mit dieser Anschuldigung sollen die Gegner böser Pläne zur Auslöschung des israelischen Staates bezichtigt werden, wobei ein nazistischer Unterton mitschwingt.

Ironischerweise scheint die Eskalation der israelisch-palästinensischen Gewalt in den letzten zwei Wochen den israelischen Extremisten die Gelegenheit zu geben, die palästinensische Frage, die ihre zionistischen Träume seit Jahrzehnten behindert, endlich zu klären.

Benjamin Netanjahu bezeichnete die Massenmorde der Hamas am 7. Oktober als Israels „9/11-Moment“.

Seit den Waffen- und Raketenangriffen der Hamas bombardiert das Netanjahu-Regime den Gazastreifen jeden Tag mit einer Härte, die weit über den üblichen israelischen Blutrausch hinausgeht. Die weit verbreiteten wahllosen Luftangriffe und die Tötung von palästinensischen Zivilisten sind selbst für israelische Verhältnisse schockierend.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer beläuft sich bisher auf fast 3.000 im Vergleich zu den 1.300 von der Hamas am 7. Oktober getöteten Israelis. Weitere 1.000 Palästinenser werden vermisst und sind unter Trümmern begraben, und fast 10.000 sind verletzt. Die israelische Bombardierung ziviler Konvois, die versuchen, vor der Gewalt zu fliehen, und die Zerstörung von Krankenhäusern werden die Zahl der Todesopfer in den kommenden Tagen noch weiter erhöhen.

Für dieses Gemetzel an palästinensischen Zivilisten gibt es absolut keine Rechtfertigung, unabhängig von den abscheulichen Morden der Hamas.

Das Schweigen der amerikanischen und europäischen Regierungen angesichts dieses täglichen Massakers durch den israelischen Staat ist entsetzlich. Der Westen ist mitschuldig der Beihilfe zu Israels Kriegsverbrechen.

Bezeichnenderweise wird die schreckliche Bombardierung von einer totalen Blockade des Gazastreifens begleitet, die es den Palästinensern unmöglich macht, in der Enklave zu verbleiben, da sie keine humanitären Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Wasser und Treibstoff abdecken können. Ihnen wird befohlen, massenhaft in den südlichen Teil des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten zu ziehen.

Das Gebiet des Gazastreifens hat nur drei Grenzübergänge: den Erez-Kontrollpunkt im Norden und den Kerem-Shalom-Übergang im Süden, die beide nach Israel führen. Diese beiden Grenzübergänge sind geschlossen. Über den dritten Grenzübergang in Rafah, ebenfalls im Süden des Gazastreifens, der nach Ägypten führt, wird derzeit verhandelt, da er der einzige Weg aus der Bombenhölle ist, die die Israelis im Gazastreifen errichten.

Der von Netanjahu erwähnte 11. September scheint eine Gelegenheit zu sein, den dunkelsten aller Pläne in die Tat umzusetzen – eine „Endlösung“, um die Palästinenser ein für alle Mal aus dem Gebiet zu vertreiben. Für die Faschisten, die das derzeitige Regime in Tel Aviv bilden, ist dies eine entscheidende Chance, das zionistische Projekt eines von jeglicher palästinensischen nationalen Präsenz befreiten Gebiets zu vollenden. Wenn der Gazastreifen ausgelöscht wird, wird auch die palästinensische Staatlichkeit beseitigt.

Genauso wie die imperialen Planer der Vereinigten Staaten die Terroranschläge vom 11. September 2001 als Vorwand nutzten, um latent erwünschte Kriege im Ausland zu führen, gegenüber geopolitischen Gegnern das gesamte Spektrum an Dominanz auszuüben und weitreichende staatliche Überwachungsbefugnisse gegen die eigene Bevölkerung geltend zu machen, nutzt der israelische Staat die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober für einen noch größeren Zweck – um aufgestaute Pläne zur Auslöschung der palästinensischen Bevölkerung in seiner Mitte zu entfesseln.

Fast drei Jahrzehnte lang war der von den Vereinigten Staaten geförderte historische Friedensprozess für die Palästinenser nichts als eine zynische Sackgasse. Das Problem war, dass es in all dieser Zeit zumindest eine nominelle Option für die Schaffung eines palästinensischen Staates gab, zu der Washington und Tel Aviv Lippenbekenntnisse abgaben.

Jetzt aber hat Israel die Chance, Palästina komplett von der Landkarte zu tilgen – für immer.

Die Welt wird Zeuge einer weiteren „Nakba“ – der Katastrophe, die die Palästinenser 1948 erlitten, als der israelische Staat aus dem britischen kolonialen Mandatsgebiet Palästina hervorgegangen ist. Damals wurden etwa 700.000 Palästinenser ihres Landes beraubt und obdachlos gemacht. Viele von ihnen landeten als dauerhafte Flüchtlinge in den Nachbarländern Jordanien, Libanon und Syrien. Bis heute ist es ihren Nachkommen untersagt, in ihre palästinensische Heimat zurückzukehren.

In einem verabscheuungswürdigen Echo der Geschichte werden nun, 75 Jahre später, die 2,3 Millionen Menschen in Gaza durch den Bombenhagel zum Exodus gezwungen. Einige Palästinenser in Gaza befürchten, dass dies der Hintergedanke ist, und weigern sich deshalb, trotz des Bombenterrors um sie herum zu gehen.

Die Israelis und die amerikanische Regierung von Präsident Joe Biden behaupten zynisch, dass die palästinensische Zivilbevölkerung aufgefordert wird, den Gazastreifen zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen. Die Amerikaner unterstützen eine Bodeninvasion Israels, die in den nächsten Tagen erwartet wird. Die Anwesenheit zweier US-Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer scheint eine Warnung an andere Länder der Region zu sein, nicht militärisch zugunsten der Palästinenser einzugreifen.

Der angesehene Enthüllungsjournalist Seymour Hersh zitiert israelische Quellen, wonach Netanjahus Kriegskabinett die Auslöschung des gesamten Gazastreifens plant, um jegliche Präsenz der Hamas zu beseitigen. Hersh berichtet, dass sich das israelische Militär darauf vorbereitet, von den USA gelieferte Zwei-Tonnen-Bunkerbomben abzuwerfen, die 50 Meter unter der Erde explodieren können.

Teil des ruchlosen Masterplans ist es, die Massenvertreibung der Palästinenser in die ägyptische Sinai-Wüste zu erzwingen, wo sie sich in permanenten Zeltstädten niederlassen sollen, ähnlich wie die Flüchtlinge nach der Nakba 1948, als sie nach Jordanien, Libanon und Syrien flohen.

Die Biden-Regierung behauptet, dass sie nach einer Möglichkeit sucht, humanitäre Korridore im Gazastreifen einzurichten, um „zivile Opfer zu minimieren“. Gleichzeitig gibt sie Israel volle und uneingeschränkte militärische Unterstützung, um jede beliebige Racheaktion einschließlich des Massenmords an Zivilisten durchzuführen.

Wenn es Biden und den Israelis wirklich darum ginge, das Leiden der Zivilbevölkerung zu lindern, würden sie die beiden anderen Grenzübergänge im Gazastreifen öffnen, die in israelisches Gebiet führen. Aber das tun sie nicht. Offensichtlich wird nur der Übergang nach Ägypten in Betracht gezogen. Denn das würde die ethnische Säuberung erleichtern, die das Netanjahu-Regime schon lange anstrebt.

erschienen am 19. Oktober 2023 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)