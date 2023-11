Israel: Wasser im Visier

Institute for Public Accuracy (antikrieg)

Das Büro der Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten berichtet: „Am 4. und 5. November wurden sieben Wassereinrichtungen im Gazastreifen direkt getroffen und schwer beschädigt, darunter drei Abwasserleitungen in Gaza-Stadt, zwei Wasserreservoirs (in Gaza-Stadt, Rafah und im Flüchtlingslager Jabalia) und zwei Brunnen in Rafah. Die Stadtverwaltung von Gaza warnte vor der unmittelbaren Gefahr einer Überschwemmung.“ Siehe den jüngsten Bericht des Büros, einschließlich Informationen über die katastrophale Wassersituation.

Es gibt Berichte über die Bombardierung von Hilfslieferungen des Roten Kreuzes durch Israel.

Yoav Gallant, der Chef des israelischen Militärs, sagte im Oktober: „Wir verhängen eine vollständige Belagerung des Gazastreifens. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Gas. Es ist alles geschlossen. Wir kämpfen gegen Tiere und handeln entsprechend.“

Zeiad Abbas Shamrouch ist geschäftsführender Direktor der Middle East Children’s Alliance. Er sagte heute: „Die Kinder in Gaza erleben nicht nur einen schrecklichen Angriff auf ihre Häuser, Schulen und Gemeinden. Jetzt sind sie auch noch durstig und werden krank von den geringen Mengen an verschmutztem Wasser, das sie trinken können. Israels Israels gezielte Angriffe auf den Zugang zu Wasser in Gaza werden zu mehr Todesfällen und Krankheiten führen, insbesondere bei kleinen Kindern. Sie töten also nicht nur tausende von Kindern durch ihre Bombardierungen, sondern sie sorgen auch dafür, dass die Überlebenden durch das Trinken von verschmutztem Wasser psychisch geschädigt und körperlich traumatisiert werden.

„Weil Israel einen Teil der Wasserversorgung abgeschnitten und wichtige Wasserinfrastruktur Infrastruktur und Lagertanks zerstört hat, sind die Menschen gezwungen, Wasser aus unsicheren Quellen zu trinken. Dehydrierung und durch Wasser übertragene Krankheiten breiten sich aus und die Medikamente gehen zur Neige. Es gibt Ausbrüche von Windpocken, Krätze und Durchfall aufgrund von Wasserknappheit“.

Die Gruppe stellt außerdem fest, dass Al-Jazeera TV berichtet, dass Zehntausende in Gaza, die meisten von ihnen Kinder, an schwerem Durchfall leiden, weil sie verseuchtes Wasser getrunken haben.

erschienen am 8. November 2023 auf > INSTITUTE for PUBLIC ACCURACY > Artikel

