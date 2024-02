EU-weite Bauernproteste: „Sie wollen die Bevölkerung reduzieren und unsere Gehirne waschen“

Am Donnerstag haben rund 1.500 Landwirte bei dem Circus Maximus in Rom gegen die EU-Agrarpolitik demonstriert. „Niemanden. Europa respektiert niemanden. Wir sehen, was sie tun“, sagte einer der Teilnehmer.

In Madrid protestierten ungefähr 250 Landwirte gegen die neuen EU-Vorschriften. Ein Demonstrant beklagte, dass die spanischen Bauern trotz massiver Auflagen mit den Produkten aus Drittländern, in denen diese Auflagen nicht gelten, im selben Preissegment konkurrieren müssten.

In Breslau protestierten rund 2.000 Teilnehmer nicht nur gegen die EU-Agrarpolitik. Die Bauern forderten unter anderem auch ein Importverbot für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine.

(Visited 1 times, 1 visits today)