Der grüne Schwachsinn muss zurückgebaut werden

Doch nun zum Positiven. Dieses Beispiel zeigt, dass grüner Schwachsinn zurückgebaut, revidiert werden kann. Das gilt für alle Ebenen des grünen Schwachsinns. Eben auch für Gesetze, mit denen uns die grünen Ideologen das Leben versauen. Alle Gesetze sind menschengemacht. Das heißt, man kann alle Gesetze ändern, jederzeit, und man kann sie auch schlicht annullieren. Alles, was man dafür braucht, ist eine Regierung, die wieder Vernunft vor Ideologie stellt. Für die Kosten, die durch diesen Schwachsinn entstanden sind, müssen wir allerdings alle aufkommen.

Aber es gibt auch Vorgänge, die nicht so einfach zu revidieren sind. Dazu zählt zum Beispiel der Schaden, den unsere überqualifizierte Außenministerin angerichtet hat. Genauso wie der Schaden, den der Kinderbuchautor dem Wirtschaftsstandort Deutschland zugefügt hat inklusive der Vernichtung der Energieversorgung. Da ist noch gar nicht absehbar, wie lange es dauern wird, bis man das reparieren kann, wenn überhaupt. Aber über allem steht die Pflicht, die Klimasekten aus allen Ämtern abzuwählen. Die sind nämlich lernunfähig. Das zeigt sich ganz aktuell im Bayerischen Landtagswahlkampf. Sehen Sie sich das aktuelle Wahlplakat der Grünen an. Es wäre nur noch zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Es erinnert mich an die Geschichte vom Bock und dem Gärtner. Ach ja, eine Baerbock wurde ja schon zum Gärtner gemacht. Und wie war das mit „Keine Waffen in Kriegsgebiete“?