Das Gehirn ist das Schlachtfeld der Zukunft

Die gerichtete Energie wird bewaffnet. Das Gehirn des Einzelnen kann durch Mikrowellen ins Visier genommen werden

Von Peter Koenig (globalresearch)

DARPA Neurologe und Leiter des Programms für Neuroethnistikstudien an der Georgetown University, Washington DC, Dr. James Giordano, der auch Waffenexperte ist, begann seine Präsentation an der West Point NY Military Academy mit den Worten: „Das Gehirn ist und wird das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts sein. Ende der Geschichte.“

Die DARPA steht für Defense Advanced Research Projects Agency, eine Denkfabrik des Pentagons.

Dr. Giordano spricht darüber, wie Directed Energy bewaffnet werden kann und wird. Die Gehirne der Personen können von Mikrowellen, der Art von 5G und bald 6G, von denen Sie Antennen wie Pilze wachsen sehen, überall auf dem Wort.

Sie sagen Ihnen, es ist, Ihr Internet und immer ausgefeiltere Computer und Smartphones schneller zu machen, mit mehr Reichweitenkapazität – und um die Digitalisierung voranzutreiben.

Das mag alles bis zu einem gewissen Grad wahr sein, aber der wahre Grund für diese Mikrowellentürme ist, SIE, das Individuum, anzusprechen.

Wozu? Aus anderen Quellen wissen wir, dass die Vierte industrielle Revolution in voller Umsetzung ist.

Klaus Schwab, ewiger CEO des Weltwirtschaftsforums (WEF), veröffentlichte bereits 2018 sein Buch „Shaping the Vierte Industrielle Revolution“.

Darin schreibt er über so wichtige Themen wie Einbettungswerte in Technologien; Das Internet der Dinge; Datenethik; Künstliche Intelligenz und Robotik ; und ein spezielles Kapitel über „Veränderung des Menschen ”.

In diesem Kapitel thematisiert Schwab Biotechnologien und Neurotechnologien, Transhumanismus – genau die Wissenschaft, die Dr. Giordano sprach 2018 an der West Point Military Academy, die in voller Umsetzung ist.

Wenn wir die Punkte verbinden, erkennen wir, dass die „Brain as the Battlefield of the Future“ JETZT ist und dass wir gewarnt wurden. Laut Dr. Giordano, die Wissenschaft der Neurotechnologien, hat vor etwa 40 Jahren begonnen und er, Giordano, ist seit mindestens 35 Jahren dabei. Daher gab es überall Warnungen, spätestens durch Klaus Schwabs „Vierte industrielle Revolution“ (verfügbar von Amazon).

Der Todeskult hat den Menschen laut ihren „Regeln“ erneut gewarnt – weit vor der Zeit, so dass sie erfolgreich sein können.

Warum, dass wir solche Warnungen nie zur Kenntnis nehmen?

Weil wir nicht an so viel eingebautes Böses an die Menschheit glauben? Oder, weil wir unsere „Komfortzone“ nicht verlassen wollen, unsere dystopische Sicht auf eine „sichere Welt“? Sie wissen es. Und wir MÜSSEN diese Grenze zwischen Komfort und Realität durchbrechen. Wenn nicht, sind wir dem Untergang geweiht.

„Wenn man ins Visier genommen wird, gibt es praktisch nichts, was man tun kann“, sagt William Binney, Ex-NSA-Technikdirektor und Whistleblower. Die NSA ist die US-amerikanische National Security Agency, eine von 15 US-Geheimdiensten.

Wenn Sie möchten, dass ein Blei-Zemonstrator nicht mehr demonstriert, zielen Sie auf sein Gehirn mit ultrakurzen Wellen.

Wir kennen sie inzwischen als 5G. Sie machen sie depressiv, so dass sie nicht mehr demonstrieren wollen; Sie machen sie selbstmörderisch und das Problem ist gelöst. Sie tun dies so oft, wie Sie wollen, und schaffen ein Ambiente der Depression. Dies sind paraphrasierte Wörter von Barry Trower, Ex-MI5 Mikrowellenwissenschaftler und Whistleblower.

Mr. Trower fügt hinzu, dass die Mikrowellen auf niedrigem Niveau alle Arten von Krebs und Leukämien verursachen können, und führt weiter aus, dass die britische Regierung, plus im Grunde alle angelsächsischen Regierungen, ihr Volk belogen haben, nicht nur die hochflünderen Gewinne dieser „Verwandlungen der „Verwandtschaftsindustrien“ zu schützen, sondern vielleicht auch die Tatsache, dass sie nicht dies tun.haben geplant.

Heute sehen wir nach und nach, was dieser „Plan“ mit sich bringt.

Durch „Electronic Telepathy“, fügt Trower hinzu, können wir das Gehirn überwachen. Wenn die Technologie an einem Punkt vorher sah, dass winzige, kaum sichtbare Chip-Implantate im Gehirn notwendig waren, um elektronisch auf das Denken der Menschen zugreifen zu können – daher das hochmagnetische Graphenoxid in vielen der Covid-Vaxx-Injektionen –, ist dies möglicherweise nicht mehr notwendig.

Mit anderen Worten, wir sind alle verletzlich – vaxxed oder unvaxxed -, um Störungen durch die weltweite Abdeckung von 5G-Kurzwellen zu stören. Und das Schlimmste ist, dass wir vielleicht nicht einmal bemerken, wenn es uns „hitet“.

Mind Manipulationen können viele Formen annehmen. Eine davon ist, dass die Leute physisch Stimmen hören – es ist nicht so, dass die Leute sich Stimmen vorstellen, aber sie können physisch Stimmen hören… es kann alles sein, alles, was man hören möchte, oder man hat Angst, Engelsstimmen oder teuflische Stimmen zu hören; die Worte von Neurowissenschaftlern zu wiederholen.

Diese Technologie könnte auf das Personal der US-Botschaft in Havanna angewendet worden sein, zuerst berichteten Mitarbeiter der US-amerikanischen und kanadischen Botschaft in Havanna, Kuba. Das sogenannte Havanna-Syndrom von 2016. Dies könnte eine Gruppe von idiopathischen Symptomen sein, die hauptsächlich von US-Regierungsbeamten und Militärpersonal im Ausland auftreten. Die Symptome reichen von Schmerzen und Klingeln in den Ohren bis hin zu kognitiven Dysfunktion.

Das Havanna-Syndrom wurde nun auch von Mitarbeitern der US-Botschaft in China gemeldet.

Die DARPA ließ 2011 / 2012 Verträge mit der University of California für das sogenannte „elektronische Telepathie“ abschließen, um die Gehirne von Menschen in der Ferne überwachen und zu bestimmen, was sie denken.

Im Rahmen eines separaten Vertrags war es die Universität, das Senden von Signalen an das Gehirn einer Person zu untersuchen und ihnen buchstäblich Nachrichten zu senden, die sagten, was sie denken müssen – und tun. Hier ist die Technologie heute.

Dies könnte sowohl in Ihrem Privatleben als auch im Berufsleben verwendet werden. Es bedeutet, dass sie schon heute dazu führen könnten, dass man es tut und sich so verhält, wie es immer ihnen lieb ist. Sie könnten dich zum Mörder machen, zum Betrüger oder einfach nur gehorsam zu Ordnungen, die folgen können.

Zur Wiederholung: „Was Sie wissen müssen, ist, dass das Gehirn das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts ist und sein wird“, sagt Dr. James Giordano, DARPA-Ranger, während seines Vortrags am Modern War Institute in West Point NY.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, zumal wir unsere Umgebung, dem Verhalten der Menschen mehr Aufmerksamkeit schenken sollten als dem, was wir gewohnt sind. Wir können viele Lektionen abziehen. So können wir das Feld der Verbindung der Punkte fortsetzen und erweitern.

Im Video unten sehen Sie ein Diagramm, das darauf hinweist, dass Neurowissenschaften, Neurowissenschaften, Neurotechnologie in der Narcotics and Special Investigation Division (NSID), Teil der DARPA, „Valid, wertvoll und bereits in der NSID-Nutzung seit 2014“ ist.

Die Technologie könnte verwendet werden, um Sie zu Massenmorden zu bewegen. Werden einige der „plötzlichen und unerwarteten“ Massenerschießungen in den Einkaufszentren durch solche Mechanismen ausgelöst?

Dies ist eine eindeutige Möglichkeit, denn in den meisten Fällen wird der Schütze nicht festgenommen und vor Gericht gestellt, sondern sofort von der Polizei am Tatort getötet, damit er sich nicht daran erinnern kann, was mit ihm passiert ist, und das Geheimnis vor Gericht preisgeben, die NSID-Nutzung des Gehirns als Schlachtfeld. In den meisten Fällen sagt die Polizei einfach, dass der „Pläubige“ der Polizei bekannt war, und / oder hatte bereits eine Polizeiakte. Das soll Sie vom weiteren Denken verwöhnen.

Warum tun sie es? Sie sind die „Monster“, die nicht so leicht Menschen genannt werden können.

Um Terror, ständige Angst zu erzeugen, um dich auf deinen Zehen zu halten. Sich an Terror und Gewalt zu gewöhnen, da schlimmer noch, viel schlimmer kommt, wenn sie ihren Willen haben. Und wir haften nur, werden deprimiert und passiv, anstatt im Einklang und in Frieden zu rebellieren, aber die Herrschaft einiger weniger über uns, die Vielen, stark abzulehnen.

Seltsamerweise gibt die Vierte Industrielle Revolution keinen einzigen triftigen Grund, warum jede Digitalisierung, Transhumanismus, totale Kontrolle der Menschheit gut für die Menschheit und für die Mutter Erde ist; ebenso wenig wie die UN-Agenda 2030.

Wir müssen diesen Missbrauch der Menschlichkeit, die menschliche Versklavung zum Wohle einiger weniger stoppen. Zum Beispiel können wir dies unter anderem tun, indem wir gemeinsam und in Solidarität die 5G / 6G-Antennen deaktivieren; indem wir so viel wie möglich von Vaxxen fernbleiben, von Medikamenten, die Ihre Gehirnaktivitäten verändern, wie Depressionen verursachen, und extremer Hektheit. Bleiben Sie weg von Mainstream-Medikamenten und vor allem von Kurzwellenantennen.

Denken Sie daran, dass verängstigte Menschen leichter manipuliert werden. Und das ist eines der Endziele, dich nach ihrem Willen zu manipulieren.

Der DARPA-Experte Giordano, der auch ein prominenter Wissenschaftler im US-Gesundheits- und Humandienst ist, der für sich selbst spricht, spricht auch über nicht-invasive Technologien wie das sogenannte „N3 Program“, das neurochirurgische, Neuromodulation und Betäubungsmittelprogramm.

„Die Idee ist, minimale Elektroden in Ihr Gehirn zu bringen, damit nur minimale Eingriffe in die Gehirnfunktion lesen und schreiben können. In Echtzeit. Abhilfelich….. Beeinflussen auf kinetische und nicht-kinetische Haltung, glaubt, Gedanken, Emotionen, Aktivitäten; Blick auf die Macht und die Werkzeuge, die die Gehirnwissenschaften sich leisten.“

Dies war das Niveau der Wissenschaft im Jahr 2018, als Dr. Giordano hielt seine berüchtigte Rede in West Point. In der Zwischenzeit sind die Neurowissenschaften nach vorne gesprungen, so dass Implantate nicht mehr notwendig sind.

Der Ex-MI5-Mikrowellenforscher Barry Tower erklärt, wie sie eine Zielperson zerstören. Er sagt,

„Wenn Sie eine bestimmte psychiatrische Erkrankung verursachen möchten, würden Sie den Mikrowellenstrahl immer auf eine bestimmte Drüse oder einen bestimmten Teil des Gehirns oder ein Auge oder ein Herz richten…” Und es gibt nichts, was Sie tun können. „Wenn das nicht funktioniert, können sie immer das FBI schicken, ein Foto machen und dann auf andere Weise herausnehmen.“

Geheimdienstgemeinschaften, auch diejenigen innerhalb der Regierungen, mit Hilfe ihrer Algorithmus-unterstützten Überwachungstools, werden so mächtig, dass sie den Grenzen des Staates entkommen, für den sie arbeiten, unabhängig werden und den Staat kontrollieren, der sie kontrollieren sollte.

Wir bewegen uns in der Verfreifachen auf einen Nazi-Stasi-Staat zu, den wir kommen sehen, aber nicht in der Lage sind, etwas dagegen zu tun, weil wir nicht miteinander verbunden sind, wir werden als Individuen getrennt gehalten, mit unseren kleinen individuellen Vorteilen und besonderen Leckereien – uns auf der individuellen Leine zu halten, zielstrebig weg von der Einheit.

„Stasi“ – für die zu jungen, um sich zu erinnern, ist ein umgangssprachlicher Begriff, um das ostdeutsche Ministerium für Staatssicherheit zu beschreiben.

Dies betrifft nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch Länder auf der ganzen Welt, insbesondere die westliche Welt, die immer noch darauf aus ist, das Imperium zu bleiben, das zu einer Ein-Weltordnung (O).

Dies kann nur mit (i) einer massiv reduzierten Bevölkerung geschehen, um den Widerstand zu reduzieren; (ii) mit einer verängstigten zur Todbevölkerung; und schließlich (iii) mit den Überlebenden, die in leicht manipulierbare TransMenschen verwandelt werden.

Wie das funktioniert, ist im Video oben sehr eloquent gezeigt worden. Unten eine zusammenfassende Version, aber ebenso explizit (23 min. Video).

Ist das die Zukunft, die uns erwartet?

Es sieht sicher so aus, zumal die meisten Menschen, vielleicht bis zu 99,999% der Menschen, keine Ahnung haben und völlig verletzlich sind, aber als solche perfekte Versuchskaninchen für Versuche, sozusagen ihr „Gehirnschlachtfeld“ zu perfektionieren.

Das ist kein lebenswertes Leben. Aber Selbstmord ist nicht die Antwort. Im Gegenteil, aus diesem teuflischen System herauszutreten, das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) mit „The Great Reset“ offen gefördert wird; die WHO mit dem internationalen QR-Code-basierten vaxx- und Reisezertifikatsklavung; und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die möglicherweise auf Augenhöhe mit The Great Reset gelesen werden kann.

Die UNO, was Sie am wenigsten glauben mögen, die UNO mit ihrer Agenda 2030, mit Zielen und Zielen, die praktisch identisch mit dem WEF-Resich sind, hat aufgehört, das zu sein, was wir alle glauben und wofür sie angeblich geschaffen wurde – die Unterstützung und Ermöglichung des Weltfriedens.

Diese Einstellung des „Friedensstifters“ des UN-Systems hat schon vor Jahrzehnten allmählich begonnen. In der Tat, so weit zurückreicht man die UNO, als sie von den Rockefeller Brothers inspiriert wurde, folgte die UNO allmählich der Agenda „Begrenzung des Wachstums“, die mit massiver Entvölkerung und – ja, dem Klimawandel zu tun hatte.

Ein Eckpfeiler des Wandels war die erste Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED), auch bekannt als „Erdgipfel“, in Rio de Janeiro, Brasilien, im Juni 1992. Von da an folgten fast jährlich die berüchtigten UN-KPd-Konferenzen (COP – Konferenz der Parteien).

Die letzte, COP27, fand im November 2022 in Ägypten statt. Die jährliche Wiederholung von COPs ist eine gut untersuchte Methode der sozialen Gehirnwäsche, Manipulation á la Tavistock – hat Wunder getan. Es ist heute schwer, jemanden unter den einfachen Leuten zu finden, der nicht an den CO2-emittierenden vom Menschen verursachten Klimawandel glaubt. Egal, welche Beweise für das Gegenteil vorliegen.

Der Ausverkauf der Vereinten Nationen an eine korrupte Elite hat mit dem Beginn der Dekade 2020, d.h. mit der UN-Agenda 2030, einen sichtbaren und riesigen Schritt nach vorn gemacht. All dies muss zuerst in das Gehirn der meisten Menschen sinken, bevor wir überhaupt anfangen können, zu widerstehen und uns in eine andere Schwingungssphäre zu bewegen.

Wie bei allem Geistigen und Dynamik, einmal begann eine kritische Masse jedoch mit kritischem Denken, dass der Schritt ins Licht schnell sein könnte.

Der Einzug ins Licht ist das, was für 2023 / 2024 vorhergesagt wird. In keiner Weise sollte diese Vorhersage als „Bann-Back“ und Beobachtung der Ermutigung angesehen werden. KOSTENLOS zu sein ist nur ein Recht, wenn wir es verteidigen und dafür kämpfen. Lassen wir keine Risse für die teuflische Verführung.

Bevor wir aussteigen können, müssen wir diese teuflischen „Illuminaten“-Methoden anerkennen und gemeinsam gegen sie aufstehen.

Bei diesem Schreiben geht es darum, diese Informationen über das „Gehirn als das and nächstes Schlachtfeld“ zu verbreiten. Viele werden es so aus ihrer aktuell denkenden Matrix finden, dass sie einfach ungläubig den Kopf schütteln oder solche Fakten und Nachrichten als „Fehlinformationen“ bezeichnen. Viele von uns waren dort. Das macht nichts. Wir müssen das Vergehen mit der Wahrheit fortsetzen.

Das Feld derer, die anfangen, auf eigene Faust zu denken, wächst; von denen, die zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen, dass wir von einer kleinen, aber mächtigen Elite versklavt werden, und der Beweis, dass es höchste Zeit ist, dieser Versklavung zu entkommen, ist überwältigend.

In der Tat muss die Ära, in der unser Gehirn das nächste Schlachtfeld ist, mit all unserer Kraft bekämpft werden.

Wir wollen keine Schlachtfelder. Wir wollen FRIEDEN.

*

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er lehrt an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autorin von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Globalisierungsforschung (CRG). Er ist auch nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang-Instituts der Renmin-Universität, Peking.

