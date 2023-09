Atomkrieg oder Zusammenbruch der NATO?

Eric Angerer (tkp)

Ein führender russischer Militärexperte hält bei einer direkten Konfrontation mit der NATO den Einsatz von Atomwaffen für unvermeidlich. US-Medien rechnen unterdessen mit einem Zerfall der NATO – sollte Donald Trump die Wahlen gewinnen.

Der pensionierte Generalmajor Alexander Wladimirow, Präsident des Kollegiums der Militärexperten Russlands, sagte Anfang September, dass in einem offenen Konflikt zwischen Russland und dem Westen Atomwaffen unvermeidlich seien.

Bedingungen für Atomwaffeneinsatz

„Die Ziele der Parteien in dieser Konfrontation sind höher denn je“, betonte Wladimirow. „Zum ersten Mal ist das Ziel der Kriegsparteien das physische Überleben, und alle Mittel müssen zum Überleben eingesetzt werden.“

Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, könne sehr schnell kommen. Laut Wladimirow ist ein direkter Konflikt zwischen Russland und der NATO möglich, beispielsweise wenn sich Polen dem Konflikt in der Ukraine anschließt.

Wladimirow forderte die Behörden des Landes auf, ein solches Szenario ernsthaft in Betracht zu ziehen und die Bevölkerung sowie die Wirtschaft und die Armee darauf vorzubereiten. Bereits zuvor hatte der stellvertretende Präsident des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, gesagt, dass Russland im Fall einer existenziellen Bedrohung des Landes Atomwaffen einsetzen werde.

Bei diesen Aussagen kann es natürlich auch darum gehen, der NATO zu vermitteln, dass sie sich hüten sollten, den Konflikt weiter zu eskalieren. Andererseits ist Teilen der US-Führung eine solche Eskalation zuzutrauen. Während die Rand Corporation, die mit dem Pentagon verbunden ist, seit Januar 2023 einen langsamen Ausstieg aus dem Ukraine-Konflikt anregt, versuchen die extremistischen Neocons in der US-Regierung – Anthony Blinken, Viktoria Nuland, Jake Sullivan & Co. – die Konfrontation gegen Russland fortzusetzen.

Zusammenbruch der NATO?

Das US-Magazin „The Atlantic“ macht sich Sorgen um die NATO. In einem Text von 2. September wird vermutet, die NATO können wegen der Ukraine-Frage bis 2025 zusammenbrechen. Die Europäer sollten sich auf eine unabhängige Politik vorbereiten, falls Donald Trump im November 2024 an die Macht käme.

Europa und die USA stünden vor dem bedeutendsten bewussten Rückzug in den internationalen Beziehungen der letzten Jahrzehnte. Die unmittelbare Ursache für den Zusammenbruch des Nordatlantischen Bündnisses wird der Konflikt in der Ukraine sein, und die europäischen Länder seien für eine solche Entwicklung nicht bereit, schreibt The Atlantic.

In der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsinteressen Europas und die Prioritäten der Republikanischen Partei sehr unterschiedlich seien. Berichten zufolge könnte Europa, wenn Trump oder ein anderer Republikaner die Präsidentschaft gewinnt, mit einer neuen US-Regierung konfrontiert werden, die jegliche Unterstützung für die Ukraine einstellen wird.

Es sei für die europäischen Staats- und Regierungschefs an der Zeit, Pläne für eine Situation zu schmieden, in der „das Weiße Haus die NATO zerstört und eine Annäherung an Wladimir Putin anstrebt“. Wenn die dominierende Fraktion einer der größten amerikanischen Parteien nicht bereit sei, der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen, dann mache dies die USA zu einem weniger verlässlichen Verbündeten für Europa, heißt es in dem Text.

Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ geschrieben, dass der Sieg von Trump oder anderen republikanischen Kandidaten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2024 zu einem Rückgang der Unterstützung für die Ukraine führen könnte, während die europäischen Länder selbst nicht in der Lage wären, Kiew im gleichen Ausmaß zu unterstützen wie Washington.

Diese Artikel drücken sicherlich einerseits eine Besorgnis der herrschenden globalistischen Eliten der USA aus, andererseits auch eine Warnung, um einen Wahlsieg Trumps zu verhindern. Jedenfalls kann ohnehin die Frage gestellt werden, ob der Tiefe Staat der USA einen Erfolg Trumps zulassen wird.

Dann doch lieber der Zusammenbruch der NATO, oder? Wer will schon Krieg, außer die Aktionäre der Waffenlobby und deren Marionetten, die gut dafür bezahlt werden, um Feindbilder in den Köpfen von Gehirngewaschenen zu projizieren?

