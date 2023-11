WM-Kuss-Skandal – geht es wirklich um Frauenschutz?

Wenn die Mainstream-Medien einen spontanen Kuss zu einem größeren Skandal hochstilisieren als tagtägliche Vergewaltigungen, dann wird damit eine bestimmte Absicht verfolgt. Mehr dazu in dieser Kurzsendung. [weiterlesen bei kla.tv]

Wie bitte? Dem spanischen Fussballfunktionär, der vor Begeisterung kurzzeitig in der Öffentlichkeit sein Gehirn ausgeschaltet hatte, drohen vier Jahre Haft? Auch wenn er für diesen Aussetzer nur einen Tag absitzen müsste, wäre das ein Skandal.

Und was ist mit all den Kriminellen, die unwissende Menschen zur Covid-Impfung überredet haben? Nein, die müssen nicht vor Gericht. Sie hatten sogar die Erlaubnis, von den unsinnigen PCR-Tests und den Stich in den Oberarm zu profitieren. Das Zeug, das dem Steuerzahler Mrd. Euro gekostet hat, musste ja irgendwie untergebracht werden.

