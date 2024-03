Die Berichterstattung über den Terroranschlag auf die Moskauer „Crocus City Hall“ im Westen ist geprägt von dem offensichtlichen Bemühen, jeden Verdacht von der Ukraine wegzulenken. Dabei ist das größte Problem der westlichen Propaganda, dass die ausführenden Terroristen überlebt haben und Geständnisse ablegen.

Von Wladimir Kornilow (rtdeutsch)

Eine Woche ist seit dem schrecklichen Massaker vergangen, das von Terroristen in der Konzerthalle „Crocus City Hall“ verübt wurde. Dank der Schnelligkeit und Professionalität unserer Beamten sitzen alle Verdächtigen lebend hinter Gittern. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, die gesamte Kette zu ermitteln, die zu dieser Gräueltat führte – vom Auftraggeber bis zum kleinsten Gehilfen der Haupttäter. Der Direktor des FSB, Alexander Bortnikow, hat bereits vorläufig benannt, wer hinter dem Anschlag stehen könnte. Aber natürlich warten wir alle auf die vollständige Aufklärung, auch auf Grundlage der Geständnisse der Terroristen.

Davor haben diejenigen, die den Anschlag befohlen und organisiert haben, offenbar am meisten Angst! Wir können sehen, wie sie in Washington nach den Worten Bortnikows (und sogar davor, nur wenige Stunden nach dem Terrorakt) sofort aufgeschrien haben:

Die Reaktion der Vertreter des Weißen Hauses und des Außenministeriums ähnelt dem Verhalten eines launischen Jungen, der sich, weil er nicht auf die Anweisungen der Erwachsenen hören will, die Ohren mit den Händen zuhält und schreit: „Ätsch, Bätsch, ich höre nix!“

Nun, da der Westen dieses Verbrechen in Rekordzeit „gelöst“ und einen Täter benannt hat – den Islamischen Staat* -, muss er nun aktiv seine eigene öffentliche Meinung von den erwarteten Enthüllungen aus Moskau ablenken. Es ist fast sicher, dass die Planer dieser Operation damit gerechnet haben, dass die Täter an Ort und Stelle sterben oder während der Verfolgung und Festnahme getötet werden, womit jede Spur zu ihnen abbricht. Der Verdacht steht im Raum, dass die Schützen, wenn sie das für sie vorbereitete Schlupfloch an der ukrainischen Grenze erreicht hätten, nicht am Leben gelassen worden wären: zu gefährliche Zeugen, die von allen Kameras erfasst wurden. Aus Sicht der Planer gab es praktisch keine Chance, dass sie alle überleben und vor Gericht stehen würden. Und nun gerät der Westen, der anfangs die Taktik „Hört auf niemanden, die Ukraine hat damit nichts zu tun!“ wählte, offen in Panik.

Und wo Panik herrscht, werden zwangsläufig Fehler begangen, insbesondere schlecht erfundene Lügen in die Welt gesetzt. So beeilten sich praktisch alle westlichen Medien zu behaupten, es gebe keine Beweise dafür, dass sich die Terroristen nach der Tat in Richtung Ukraine bewegten. Die Times ging in ihrem Kommentar zur Rede des russischen Präsidenten sogar so weit zu sagen:

„Putin sagte, ohne Beweise vorzulegen, dass die Terroristen in Richtung Ukraine geflohen seien.“

Keine Beweise? Eine Landkarte scheint für die Briten kein Beweis zu sein.

Der Nachrichtendienst der britischen BBC ging sogar noch weiter. Er zeigte der Öffentlichkeit eine Karte des Ortes, an dem die Verdächtigen verhaftet wurden. Und kam zu einer höchst erstaunlichen Schlussfolgerung, die ein vollständiges Zitat verdient:

„Die Faktenprüfer der BBC können zwar nicht unabhängig bestätigen, wohin die Verdächtigen unterwegs waren, aber wir haben mehrere Videos und Fotos von ihrer Verhaftung überprüft. Und trotz Putins Behauptungen fanden die Verhaftungen weit von der ukrainischen Grenze entfernt statt. Durch den Abgleich von Details aus ihrer Umgebung wissen wir, dass die beiden verhafteten Verdächtigen auf dem Video etwa 90 Meilen (145 Kilometer) von der ukrainischen Grenze entfernt aufgegriffen wurden.“