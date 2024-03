Untergang des Imperiums und kostspielige Wahnvorstellungen

Die Slogans „Make America Great Again“ (MAGA) haben den Niedergang des US-Imperiums politisch instrumentalisiert, immer in sorgfältig vagen und allgemeinen Worten.

Prof. Richard D. Wolff (globalresearch)

Als Napoleon Russland in einen europäischen Landkrieg verwickelte, verteidigten die Russen entschlossen und die Franzosen verloren.

Als Hitler dasselbe versuchte, reagierte die Sowjetunion ähnlich und die Deutschen verloren.

Im Ersten Weltkrieg und im postrevolutionären Bürgerkrieg (1914–1922) verteidigten sich zunächst Russland und dann die UdSSR mit weitaus größerer Wirkung gegen zwei Invasionen, als die Invasoren berechnet hatten. Diese Geschichte hätte die Staats- und Regierungschefs der USA und Europas warnen sollen, die Risiken einer Konfrontation mit Russland zu minimieren, insbesondere wenn Russland sich bedroht fühlte und entschlossen war, sich zu verteidigen.

Anstelle von Vorsicht führten Wahnvorstellungen zu unüberlegten Urteilen des kollektiven Westens (ungefähr der G7-Staaten: die USA und ihre wichtigsten Verbündeten).

Diese Wahnvorstellungen sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass der kollektive Westen seinen relativen wirtschaftlichen Niedergang im 21. Jahrhundert weitgehend leugnet. Diese Leugnung ermöglichte auch eine bemerkenswerte Blindheit gegenüber den Grenzen, die der Niedergang dem globalen Handeln des kollektiven Westens auferlegte. Wahnvorstellungen resultierten auch aus einer grundsätzlichen Unterbewertung der russischen Verteidigungsbereitschaft und der daraus resultierenden Verpflichtungen. Der Krieg in der Ukraine ist ein deutliches Beispiel für den Niedergang und die kostspieligen Wahnvorstellungen, die er hervorruft.

Die Vereinigten Staaten und Europa haben ernsthaft unterschätzt, was Russland tun könnte und würde, um sich in der Ukraine militärisch durchzusetzen. Der Sieg Russlands hat sich – zumindest bisher nach zwei Jahren Krieg – als entscheidend erwiesen .

Ihre Unterschätzung beruhte auf der gemeinsamen Unfähigkeit, die sich verändernde Weltwirtschaft und ihre Auswirkungen zu begreifen oder zu absorbieren.

Indem die Vereinigten Staaten und Europa den Niedergang des US-Imperiums im Verhältnis zum Aufstieg Chinas und seiner BRICS-Verbündeten weitgehend herunterspielten, marginalisierten oder einfach leugneten, übersahen sie die sich abzeichnenden Auswirkungen dieses Niedergangs.

Die Unterstützung Russlands durch seine Verbündeten und seine nationale Entschlossenheit, sich zu verteidigen, haben bisher eine vom kollektiven Westen stark finanzierte und bewaffnete Ukraine besiegt. Historisch gesehen provozieren untergehende Imperien häufig Verleugnungen und Wahnvorstellungen, die ihrem Volk „harte Lektionen“ beibringen und ihnen „schwere Entscheidungen“ auferlegen. Dort sind wir jetzt.

Die wirtschaftlichen Aspekte des Niedergangs des US-Imperiums bilden den anhaltenden globalen Kontext.

Das Gesamt-BIP, der Wohlstand, das Einkommen, der Anteil am Welthandel und die Präsenz neuer Technologien auf höchstem Niveau der BRICS-Länder übertreffen zunehmend die der G7.

Diese unaufhaltsame wirtschaftliche Entwicklung bildet auch den Rahmen für den Niedergang des politischen und kulturellen Einflusses der G7. Das massive Sanktionsprogramm der USA und Europas gegen Russland nach Februar 2022 ist gescheitert. Russland wandte sich insbesondere an seine BRICS-Verbündeten, um den meisten der beabsichtigten Auswirkungen dieser Sanktionen schnell und umfassend zu entgehen.

UN-Abstimmungen zur Waffenstillstandsfrage in Gaza spiegeln und verstärken die zunehmenden Schwierigkeiten, mit denen die Position der USA im Nahen Osten und weltweit konfrontiert ist. Das Gleiche gilt für die Intervention der Houthis in der Schifffahrt im Roten Meer und auch für andere künftige arabische und islamische Initiativen, die Palästina gegen Israel unterstützen. Zu den Konsequenzen, die sich aus der sich verändernden Weltwirtschaft ergeben, zählen viele, die darauf abzielen, das US-Imperium zu untergraben und zu schwächen.

Trumps Respektlosigkeit gegenüber der NATO ist zum Teil Ausdruck seiner Enttäuschung über eine Institution, die er dafür verantwortlich machen kann, dass sie es nicht geschafft hat, den Niedergang des Imperiums aufzuhalten.

Trump und seine Anhänger stufen viele Institutionen, die einst als entscheidend für die Führung des US-Imperiums auf der ganzen Welt galten, weitgehend herab.

Sowohl das Trump- als auch das Biden-Regime griffen den chinesischen Huawei-Konzern an, verpflichteten sich zu Handels- und Zollkriegen und subventionierten stark konkurrenzfähige US-Konzerne.

Es ist nichts Geringeres als ein historischer Wandel weg von der neoliberalen Globalisierung hin zum Wirtschaftsnationalismus im Gange. Ein amerikanisches Imperium, das einst die ganze Welt im Visier hatte, schrumpft zu einem rein regionalen Block zusammen, der einem oder mehreren aufstrebenden regionalen Blöcken gegenübersteht. Ein Großteil der übrigen Nationen der Welt – eine mögliche „Weltmehrheit“ der Weltbevölkerung – ziehen sich vom US-Imperium zurück .

Die aggressive wirtschaftsnationalistische Politik der US-Führer lenkt die Aufmerksamkeit vom Niedergang des Imperiums ab und erleichtert so dessen Leugnung. Doch sie verursachen auch neue Probleme.

Die Verbündeten befürchten, dass der Wirtschaftsnationalismus in den Vereinigten Staaten bereits negative Auswirkungen auf ihre Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten hat oder dies bald tun wird. „America first“ richtet sich nicht nur an die Chinesen. Viele Länder überdenken und rekonstruieren ihre Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten und ihre Erwartungen an die Zukunft dieser Beziehungen. Ebenso überdenken große Arbeitgebergruppen in den USA ihre Anlagestrategien.

Besonders ängstlich sind diejenigen, die im Zuge der neoliberalen Globalisierungswut des letzten halben Jahrhunderts massiv im Ausland investiert haben. Sie rechnen mit Kosten und Verlusten, die sich aus politischen Veränderungen hin zum Wirtschaftsnationalismus ergeben. Ihr Widerstand verlangsamt diese Veränderungen. Da sich Kapitalisten überall praktisch an die sich verändernde Weltwirtschaft anpassen, streiten sie auch über die Richtung und das Tempo des Wandels. Das führt zu mehr Unsicherheit und Volatilität in einer dadurch weiter destabilisierten Weltwirtschaft. Während sich das US-Imperium auflöst, verändert sich auch die Weltwirtschaftsordnung, die es einst dominierte und durchsetzte.

Die Slogans „Make America Great Again“ (MAGA) haben den Niedergang des US-Imperiums politisch instrumentalisiert, immer in sorgfältig vagen und allgemeinen Worten.

Sie vereinfachen und missverstehen es innerhalb einer anderen Reihe von Wahnvorstellungen. Trump wird diesen Niedergang, wie er wiederholt verspricht, rückgängig machen und umkehren. Er wird diejenigen bestrafen, die er dafür verantwortlich macht: China, aber auch Demokraten, Liberale, Globalisten, Sozialisten und Marxisten, die er in einer Blockbildungsstrategie in einen Topf wirft. Den wirtschaftlichen Ursachen des Niedergangs der G7 wird selten ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt, da sonst die profitorientierten Entscheidungen der Kapitalisten als Hauptursachen für den Niedergang infrage gestellt würden. Weder Republikaner noch Demokraten wagen das. Biden spricht und handelt so, als ob der Wohlstand und die Machtposition der USA innerhalb der Weltwirtschaft im Vergleich zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (dem größten Teil von Bidens politischer Lebenszeit) unverändert geblieben wären.

Die fortgesetzte Finanzierung und Bewaffnung der Ukraine im Krieg mit Russland sowie die Befürwortung und Unterstützung der Behandlung der Palästinenser durch Israel sind Maßnahmen, die auf der Leugnung einer veränderten Welt basieren. Das gilt auch für aufeinanderfolgende Wellen von Wirtschaftssanktionen, obwohl jede Welle ihre Ziele nicht erreicht. Der Einsatz von Zöllen, um bessere, billigere chinesische Elektrofahrzeuge vom US-Markt fernzuhalten, wird nur US-Bürger benachteiligen (über die höheren Preise dieser chinesischen Elektrofahrzeuge) und Unternehmen (über die globale Konkurrenz durch Unternehmen, die billigere chinesische Autos und Lastwagen kaufen).

Die vielleicht größten und kostspieligsten Wahnvorstellungen, die sich aus der Leugnung des jahrelangen Niedergangs ergeben, verfolgen die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Die beiden großen Parteien und ihre Kandidaten bieten keinen ernsthaften Plan für den Umgang mit dem untergehenden Imperium, das sie führen wollen. Beide Parteien leiteten abwechselnd den Niedergang, doch im Jahr 2024 bieten beide Parteien nur Leugnung und gegenseitige Schuldzuweisungen an. Biden bietet den Wählern eine Partnerschaft an, um den Niedergang des Imperiums zu leugnen. Trump verspricht vage, den durch die schlechte Führung der Demokraten verursachten Niedergang, den seine Wahl beseitigen wird, wieder rückgängig zu machen. Nichts, was eine der großen Parteien tut, beinhaltet nüchterne Eingeständnisse und Einschätzungen einer veränderten Weltwirtschaft und wie sie damit umgehen wollen.

In den letzten 40 bis 50 Jahren der Wirtschaftsgeschichte der G7 kam es zu extremen Umverteilungen von Vermögen und Einkommen nach oben. Diese Umverteilungen fungierten sowohl als Ursache als auch als Wirkung der neoliberalen Globalisierung. Allerdings unterminieren Reaktionen im Inland (wirtschaftliche und soziale Spaltungen zunehmend feindselig und unbeständig) und Reaktionen im Ausland (Aufkommen des heutigen China und der BRICS-Staaten) die neoliberale Globalisierung und beginnen, die damit einhergehenden Ungleichheiten in Frage zu stellen. Der US-Kapitalismus und sein Imperium können ihren Niedergang inmitten einer sich verändernden Welt noch nicht bewältigen. Wahnvorstellungen über den Machterhalt oder die Wiedererlangung der Macht an der Spitze der Gesellschaft nehmen neben wahnhaften Verschwörungstheorien und politischen Sündenböcken (Einwanderer, China, Russland) an der Spitze der Gesellschaft zu.

Gleichzeitig steigen die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kosten. Und in gewisser Weise, wie in Leonard Cohens berühmtem Lied „Everybody Knows“.

Richard D. Wolff ist emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Massachusetts, Amherst, und Gastprofessor im Graduate Program in International Affairs der New School University in New York. Wolffs wöchentliche Sendung „Economic Update“ wird von mehr als 100 Radiosendern ausgestrahlt und über Free Speech TV an 55 Millionen Fernsehempfänger gesendet. Seine drei jüngsten Bücher bei Democracy at Work sind „The Sickness Is the System: When Capitalism Fails to Save Us From Pandemics or Itself“, „Understanding Socialism“ und „Understanding Marxism“. Letzteres ist jetzt in einer neu erschienenen Hardcover-Ausgabe für 2021 mit einer neuen Ausgabe erhältlich Einführung durch den Autor.

