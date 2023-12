Unglaublich! – Israelisches Immobilienunternehmen lässt nichts anbrennen & wirbt bereits jetzt für Strandimmobilien im Gazastreifen

von (legitim)

Palästinaverteidiger verurteilten diese Woche den Vorschlag eines israelischen Immobilienunternehmens, das sich auf den Bau illegaler Siedlungen spezialisiert hat und auf den zerbombten Ruinen des Gazastreifens Häuser am Strand für jüdische Siedler errichten will.

„Ein Haus am Strand ist kein Traum“, heißt es in einer Anzeige von Harey Zahav – einem israelischen Unternehmen, das für den Bau von Siedlungen im illegal besetzten Westjordanland berüchtigt ist -, die nach der Konferenz über die praktische Vorbereitung der Besiedlung des Gazastreifens in Tel Aviv in der vergangenen Woche internationale Aufmerksamkeit erregte.

„Ein Haus am Strand ist kein Traum“ — Yinon Magal (@YinonMagal) 17.Dezember 2023

Anfang dieser Woche veranstaltete eine Koalition von Siedlerorganisationen – großzügig finanziert vom Staat #Israel – die „Praktische Vorbereitung für die Siedlungskonferenz in #Gaza“. Es wäre ein Fehler, diese Ideen als Randerscheinungen abzutun, denn es sind die politischen Kräfte, die es geschafft haben, das Westjordanland zu besiedeln und zu annektieren. — Itay Epshtain (@EpshtainItay) 15. Dzember 2023

Die Anzeige zeigt eine künstlerische Darstellung von Luxuswohnungen, die über ein tatsächliches Foto eines Viertels im Gazastreifen gelegt wurde, das durch israelische Angriffe zerstört wurde, bei denen seit Anfang Oktober fast 20.000 Menschen getötet und über 85 % der 2,3 Millionen Einwohner des umkämpften Streifens vertrieben wurden.

So wie die israelische Regierung ihre Pläne zum Völkermord glasklar dargelegt hat, so ist auch die Kolonisierungsstrategie der israelischen Regierung nach dem Völkermord eindeutig und unverhohlen – und ein Kriegsverbrechen. Wir können dies stoppen. Schauen Sie nicht weg.

Alle Augen sind auf Palästina gerichtet. — Jewish Voice for Peace (@jvplive) 17. Dezember 2023

Obwohl die israelische Regierung Siedlerorganisationen finanziert, wird der Vorschlag von Harey Zahav nicht als staatlich unterstützt angesehen. Kritiker wiesen jedoch darauf hin, dass der israelische Geheimdienstminister Gila Gamliel einen Plan zur gewaltsamen Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel ausgearbeitet hat, und dass in einem separaten Vorschlag der rechten Denkfabrik Misgav Institute for National Security & Zionist Strategy erklärt wurde, dass „derzeit eine einzigartige und seltene Gelegenheit zur Evakuierung des gesamten Gazastreifens besteht“.

Solche Pläne wurden mit der ethnischen Säuberung der Nakba verglichen, bei der mehr als 750.000 Araber während der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 mit tödlicher Gewalt und Zwangsumsiedlung aus Palästina vertrieben wurden.

„Eine israelische Immobilienfirma verdient bereits am Völkermord, indem sie Baupläne für israelische Häuser in Gaza auf dem von Bomben zerstörten Land erstellt“, sagte die Aktivistin Sarah Wilkinson am Dienstag in den sozialen Medien.

Eine israelische Immobilienfirma profitiert bereits vom Völkermord, indem sie Baupläne für israelische Häuser in Gaza auf von Bomben zerstörtem Land erstellt — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) 19. Dezember 2023

Ein israelisches Immobilienunternehmen entwirft bereits Pläne für Siedlungen im Gaza-Streifen.

„Ein Haus am Strand ist kein Traum!“, heißt es in der Anzeige. Weiter unten heißt es, ihre Mitarbeiter würden „Eindringlinge vertreiben“.

Bei Israels Angriffen geht es nicht um „Verteidigung“.

Dies ist eine ethnische Säuberung. — CODEPINK (@codepink) 18. Dezember 2023

Der Vorschlag von Harey Zahav kommt inmitten von Äußerungen führender israelischer Politiker und Militärs, die nach Ansicht von Kritikern zum Völkermord an den Palästinensern aufrufen oder diesen befürworten. Noch vor den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober forderten zahlreiche israelische Beamte die Wiederbesiedlung eines Gazastreifens, aus dem einige oder alle palästinensischen Bewohner – etwa zwei Drittel von ihnen sind Nachkommen der Nakba-Flüchtlinge – vertrieben wurden.

Obwohl Israel seine Truppen und Siedler 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen hat, gilt die belagerte Enklave nach internationalem Recht weiterhin als besetzt.

Quelle: Common Dreams

