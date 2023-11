So nutzen die USA Europa für ihre Kriege gegen Russland, Westasien und Afrika

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Anfang November konnte ich mich in Zypern überzeugen wie der EU-Mitgliedsstaat von den USA als Nachschubbasis für ihre im Mittelmeer operierende riesige Kriegsflotte instrumentalisiert wird. Nach unserer Landung auf dem eher kleinen Flughafen Paphos kam ein Transportflieger der US Army. Über drei Flughäfen, darunter die RAF-Basis der früheren britischen Kolonialmacht in Akrotiri, rollte der Nachschub, teils aus den USA, Deutschland, Italien und anderen EU-Ländern.

Es zeichnet sich allmählich ein Bild von der allgemeinen Richtung ab, in die die US-Eliten Europa treiben wollen. Man kann sich die geopolitischen Phasen so vorstellen wie taktische Verteidigungsstrukturen. Es gibt eine erste Verteidigungslinie, dann eine zweite dahinter, die bereits in Vorbereitung ist, wenn sich der Zusammenbruch der ersten Linie abzeichnet. In ähnlicher Weise sehen die Eliten des US-Establishments die Zeichen des Krieges in der Ukraine und beginnen bereits mit der Planung der zweiten Phase des umfassenderen Konflikts, um Russland dauerhaft zu schwächen – oder wie sie es in ihrem Orwell’schen Neusprech nennen, “einzudämmen”.

Der Vorbote war die jüngste Ankündigung, dass die NATO eine militärische Schengen-Zone in Europa schaffen will, die es allen europäischen Armeen erlauben würde, sich frei zwischen den Ländern zu bewegen und große Truppenverbände in Rekordzeit ohne Papierkram und Wartezeiten zu verlegen:

„Der europäische Logistikchef der NATO, Generalleutnant Alexander Sollfrank, forderte die europäischen Staaten auf, die nationalen Vorschriften zu lockern, um im Falle eines Krieges mit Russland die schnelle Verlegung von Truppen, Ausrüstung und Munition zu ermöglichen.“

Aber die Dynamik wurde am besten in diesem Beitrag des Analysten Starshe Edda eingefangen:

„Auch die Aufnahme der Ukraine in die NATO kann daran nichts ändern. Wenn die NATO Russland in der Ukraine direkt bekämpfen wollte, hätte sie bereits gekämpft. Der Krieg wird weitergehen, bis Russland gewinnt. Gleichzeitig denke ich, dass die Intensität des Krieges zunehmen wird. Russland wird nicht in der Lage sein, diesen Krieg zu beenden, ohne seine Ziele zu erreichen. Wenn wir über das europäische Verständnis des Krieges sprechen, sehen wir hier zwei Haupttrends. Die NATO verlässt sich offen auf die “sanitäre Barriere” als Kanonenfutter – angesichts des Aufbaus osteuropäischer Armeen, in erster Linie der polnischen, und überlässt die Rolle der Reserve- und Unterstützungskräfte in der Tat den westeuropäischen Armeen. Der Grund dafür ist einfach: Der Aufbau von Streitkräften durch die westeuropäischen Länder in ihrer derzeitigen wirtschaftlichen Lage wird sich als brillant erweisen und viel Zeit in Anspruch nehmen. Es erweist sich als einfacher, das Wachstum von Polen, Rumänien, Finnland und anderen kleineren Akteuren unter diesen Bedingungen zu unterstützen. … Logischerweise müsste das neu aufgebaute System wie folgt aussehen: Die Armeen Polens und anderer Osteuropäer, die über die für ihre Volkswirtschaften vorstellbaren Grenzen hinaus eingesetzt werden, erhalten Ladung und Unterstützung durch begrenzte Kontingente aus dem Westen, die im Rahmen des “militärischen Schengen” verlegt werden. Und all dies wird von einem amerikanischen General kontrolliert. Wo ist in diesem Entwurf die EU und die Idee der Euroarmee? Nirgends, die EU wird nicht gebraucht, auch nicht von den Amerikanern und ihren Schützlingen in der NATO.“

Kurz gesagt, es handelt sich um die langsame Umwandlung der russophoben Ostfront Europas in eine Art Kanonenfuttervorhut, die nach dem Fall der Ukraine nach und nach gegen Russland mobilisiert wird.

Finanziert und ausgerüstet wird das aus der Quelle von Europas “unerschöpflichem” Zentralbank- und Papiergeldhahn. Die Strategie kombiniert das Beste aus beiden Welten: Humankapital aus der Dritten Welt mit europäischer Finanzierung, um eine entbehrliche Armee zu schaffen, die mit recht modernen und hochentwickelten Waffen ausgerüstet werden kann, um Russland auf unbestimmte Zeit ausbluten zu lassen.

Für die USA ist das eine Win-Win-Situation, da es nicht nur die Spaltung zwischen Russland und seinen engsten Nachbarn und natürlichen Verbündeten aufrechterhält, sondern auch dafür sorgt, dass Europa arm bleibt und die USA an der Spitze der “westlichen Welt” stehen. Nicht nur, weil Europa gezwungen ist, zunehmend unerschwingliche Summen für dieses Projekt auszugeben, sondern auch, weil seine eigenen erzwungenen Spannungen mit Russland Europa dazu veranlassen, wirtschaftlich katastrophale Entscheidungen zu treffen, wie z. B. das Abschneiden von billiger Energie, die Blockierung des Handels usw.

Aber es gibt viele neue und kommende Hindernisse, die diesem ganzen Plan einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Zuletzt waren es die Nachrichten über den “überwältigenden Sieg” von Geert Wilders. Der Trend in der europäischen Politik scheint sich langsam von den Positionen und Initiativen der etablierten Parteien abzuwenden. Die Entwicklung geht wahrscheinlich dahin, dass viele dieser NATO-Träume in Zukunft auf zunehmende Reibung und Widerstand stoßen werden, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass sie verwirklicht werden, mit jedem Jahr abnimmt.

Natürlich ergreifen sie auch vorbeugende Maßnahmen, um den Verlust ihrer politischen Macht aufzuhalten. So gab es in letzter Zeit Forderungen und Vorstöße zur Abschaffung des Vetorechts in der EU, und dasselbe gilt für Gremien wie den UN-Sicherheitsrat.

Sie bereiten sich eindeutig auf eine Zukunft vor, in der eine wachsende Opposition die Fähigkeit der herrschenden Klasse, ihre geopolitischen Pläne durchzusetzen, völlig lahm legt. Sie wollen dem zuvorkommen, indem sie widerspenstigen Mitgliedern die Möglichkeit nehmen, ihre Pläne zu vereiteln. So würden sie z. B. gerne Staatsoberhäupter wie Viktor Orban und den Slowaken Robert Fico daran hindern, ein Veto gegen den EU- und NATO-Beitritt der Ukraine einzulegen.

Es gibt also eine Art schleichende Machtübernahme – während “nationalistische” oder gegen das Establishment gerichtete Persönlichkeiten langsam die Kontrolle über europäische Länder übernehmen, versucht die faschistische EU-Nomenklatura, die Fähigkeit dieser Länder abzuschaffen, eine echte Stimme oder ein Mitspracherecht zu haben. Aus diesem Grund sind Initiativen wie die “militärischen Schengen”-Pläne der NATO in der Schwebe, da alles davon abhängt, welche Seite in diesem eskalierenden Machtspiel die Führung übernimmt.

In diesem Video diskutieren der frühere Geheimdienstoffizier der US-Marines Brian Berletic und der Autor und Analyst Danny Haiphong die Rolle die Europa und Israel im globalen Machtstreben der USA einnehmen.

Mit Israel verhält es sich ähnlich wie mit der Entwicklung in Europa, nur dass Israel seit seiner Schaffung 1948 die Rolle des unsinkbaren Flugzeugträgers der USA in Westasien spielt. Der unabhängige Präsidentschaftskandidat in den USA Robert F. Kennedy Jr hat dies ganz klar und offen ausgesprochen. Israel sei für die USA „die Speerspitze im Nahen Osten“, es sei „das Bollwerk für uns“, sagt er am wie berichtet in einem Interview. Über Israel habe die USA „Ohren und Augen“ in der Region. Mehr noch: Es sei „fast so, als hätte man einen Flugzeugträger im Nahen Osten“. Allerdings geht es um einen „Flugzeugträger“ am Land.

Die Existenz Israels sei für die USA demnach eine Frage der „nationalen Sicherheit“. Denn „wenn Israel verschwindet, werden Russland und China 90 % des Öls in der Welt kontrollieren.“

Der Eindämmung solcher Entwicklungen dienen die immer wieder angefachten Kriege in der Region. Sobald sich Annäherungen, ein Ausgleich oder Frieden am Horizont zeigen, wir der permanente Konflikt zum heißen Krieg angefacht. Die Annäherung von Iran und Saudi Arabien, der Eintritt von arabischen Ländern und des Iran in BRICS, die Wiederaufnahme von Syrien in die Arabische Liga – all das sind offenbar absolute Alarmzeichen für die US-Eliten gewesen. Der Angriff der Hamas kann Zufall gewesen sein, oder eine sorgfältig akkordierte Aktion.

*******

Passend dazu folgendes Zitat:

„Wir sind jetzt ein Imperium. Und wenn wir handeln, dann erschaffen wir unsere eigene Realität. Und während ihr diese Realität studiert – so akribisch ihr wollt – dann handeln wir erneut und erschaffen eine neue Realität, die ihr auch wieder studieren könnt. Und so funktioniert es. Wir sind die Handelnden der Geschichte…und euch, euch allen, bleibt nur das Studium dessen was wir tun.“ – (Karl Rove, Berater von George W. Bush)

Was aber wäre, wenn das Imperium kein Öl mehr bekäme? Wer hat Antworten?

