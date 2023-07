Russischer Wissenschaftler fordert Atomschlag auf Washington im Falle eines nuklearen Zwischenfalls in der Ukraine

Der russische Wirtschaftswissenschaftler und Orientalist Jewgeni Satanowski, der führende russische Experte für Israel und anderen Staaten in Nahost, fordert eine harte Ansage an die USA: Sollte es im Zuge der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine zu irgendeinem nuklearen Zwischenfall kommen, werde man Washington angreifen. „Und zwar nicht mit taktischen Waffen, das muss man verstehen.“ Nur eine klare Abschreckung könne einen atomaren Weltkrieg noch verhindern, so Satanowski.

