Gans und Ganter in Kuba

Jacob G. Hornberger (antikrieg)

Man muss den Chinesen und Kubanern zugute halten, dass sie die völlige Heuchelei des nationalen Sicherheitsstaates der USA, seines Imperiums ausländischer Militärbasen und seiner interventionistischen Außenpolitik entlarven.

Letzte Woche berichtete das Wall Street Journal, dass China Kuba Milliarden von Dollar zahlt, wenn es ihm im Gegenzug erlaubt, eine große Anlage in Kuba zu errichten, um die Vereinigten Staaten auszuspionieren.

China und Kuba bestreiten den Deal, aber die Reaktion der US-Interventionisten ist schon komisch. Sie rasten wegen des angeblich aggressiven Verhaltens Chinas aus.

Der Senator von Florida, Marc Rubio, drückte die Gefühle aller US-Interventionisten aus, indem er ausrief: „Die Bedrohung Amerikas durch #Kuba ist nicht nur real, sie ist viel schlimmer als das.“ Rubio und US-Senator Mark Warner aus Virginia erklärten gemeinsam: „Wir sind zutiefst beunruhigt über Berichte, dass Havanna und Peking zusammenarbeiten, um die Vereinigten Staaten und unsere Bevölkerung ins Visier zu nehmen. Die Vereinigten Staaten müssen auf Chinas andauernde und dreiste Angriffe auf die Sicherheit unserer Nation reagieren.“

Die Roten kommen! Die Roten kommen!

Wartet mal! Was ist mit all den Militäreinrichtungen, einschließlich Spionageeinrichtungen, die das Pentagon und die CIA in der Umgebung von China und Russland haben? Und was ist mit dem imperialen Folter- und Gefangenenlager des Pentagons und der CIA in Guantánamo Bay, das genutzt wird, um Kuba auszuspionieren?

Oh, an diesen Einrichtungen ist nichts Bedrohliches, behaupten die US-Interventionisten. Sie dienen nur der „Verteidigung“. Die Chinesen, Russen und Kubaner leiden einfach an extremer Paranoia. Die Vereinigten Staaten, so die US-Interventionisten, seien in Wirklichkeit nur eine friedliebende Nation. Es ist egal, dass ein Großteil der Welt den nationalen Sicherheitsstaat der USA so sieht, wie Martin Luther King es tat – als den „größten Gewaltverursacher der Welt“, der für den Tod und die Verletzung von Millionen von Menschen in den letzten 70 Jahren verantwortlich ist.

Unter Bezugnahme auf das Abkommen zwischen China und Kuba erklärte John Kirby, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, dass die US-Beamten diese Aktivitäten genau beobachten und Schritte unternehmen, um ihnen entgegenzuwirken.

Tatsächlich? Und warum sollten sie das tun? Aus einem einzigen Grund: Weil sie es nicht mögen! Sie mögen es nicht, wenn eine fremde Macht aus Tausenden von Kilometern Entfernung eine Spionageeinrichtung nur 90 Meilen von der amerikanischen Küste entfernt einrichtet.

Und was passiert, wenn diese chinesische Spionageeinrichtung auf Kuba Anzeichen von Atomraketen zeigt? Ich garantiere Ihnen, dass Kirby und alle anderen Beamten des nationalen Sicherheitsapparats ausrasten und einen Bombenangriff auf Kuba oder eine Invasion fordern werden, genau wie es die Beamten des Pentagon und der CIA 1962 taten. Das liegt daran, dass ihnen die Tatsache nicht gefallen wird, dass chinesische Atomraketen aus nur 90 Meilen Entfernung auf die USA gerichtet sind.

Aber können Sie die Heuchelei erkennen, die der Rest der Welt sieht? Wenn Russland und China Einwände gegen die Militäranlagen und Atomraketen der USA und der NATO an oder in der Nähe ihrer Grenzen erheben, werden sie von US-Beamten für ihre „Aggressivität“ verurteilt.

Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass die Auseinandersetzungen zwischen chinesischen oder russischen Flugzeugen oder Schiffen und denen des Pentagons immer dort in der Nähe von Russland und China stattfinden und nicht hier in unserem Teil der Welt. Das liegt daran, dass die US-Militärflugzeuge und -schiffe dort drüben Krisen und Konflikte schüren, um das Fortbestehen von Amerikas nationalem Sicherheitsstaat aus der Zeit des Kalten Krieges zu rechtfertigen.

Die Zeit wird zeigen, ob sich die chinesisch-kubanische Verbindung zu einer weiteren ausgewachsenen Krise auswachsen wird, die natürlich zur Rechtfertigung immer größerer, vom Steuerzahler finanzierter Zuwendungen für das nationale Sicherheitsestablishment genutzt werden wird. Wenn dies der Fall ist, wird es nur eine weitere Bestätigung dafür sein, wie der US-Interventionismus im Ausland die Sicherheit der Amerikaner hier zu Hause beeinträchtigt.

Aber man kann leicht verstehen, warum die Chinesen, Russen und Kubaner sich genauso verhalten würden wie das Pentagon und die CIA. Denn aus ihrer Sicht ist das, was gut für die Gans ist, auch gut für den Gänserich.

(Visited 1 times, 1 visits today)