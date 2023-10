Die Wurzeln der globalen Sicherheitskrise

Sie beleuchten Aktionen, gegen welche eine umfassend und ausgewogen informierte Bevölkerung rechtzeitig, also während ihrer Ausführung, energisch protestiert hätte. Doch eine unkritische Medienbegleitung ausnahmslos aller westlichen Militäreinsätze hat stets für eine glänzende Fassade gesorgt – nie wurden Zweifel zugelassen, denen zufolge sich hinter der behaupteten Verteidigung freiheitlich-demokratischer Prinzipien Vorgänge abspielen könnten, die nach einfachen Regeln der Logik das exakte Gegenteil bewirken müssen. (Das traf auf einen überwiegend empathiefreien, psychologisch ungeschulten Umgang des Militärs mit der „befreiten“ Zivilbevölkerung zu sowie auf den Einsatz „demokratischer“ Regierungen, die sich regelmäßig als chronisch korrupt und abgehoben von den Wünschen der Bevölkerung erwiesen haben.) So wurde der Angriff auf den Irak im März 2003 von George W. Bush mit den Worten verkündet:

„My fellow citizens, the dangers to our country and the world will be overcome… We will defend our freedom. We will bring freedom to others…“ – Meine Mitbürger, die Gefahren für unser Land und die Welt werden überwunden werden… Wir werden unsere Freiheit verteidigen. Wir werden anderen die Freiheit bringen.“- Tatsächlich hat dieser fast 9-jährige Krieg ein ruiniertes, destabilisiertes Land hinterlassen – und einen außer Kontrolle geratenen Schuldenberg der USA.