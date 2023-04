Strategic Culture Foundation (antikrieg)

In den Jahrzehnten des Kalten Krieges war Finnland stolz darauf, in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion eine bündnisfreie Position einzunehmen. Natürlich gab es gute Gründe für diese nominelle Neutralität Finnlands. Das nordische Land hatte nicht nur eine lange Grenze mit Sowjetrussland, was seine Neutralität zu einem wesentlichen Moskauer Sicherheitsbedürfnis machte. Darüber hinaus trug Finnland auch die Schande, als Mitglied der von den Nazis geführten Achsenmächte von der Roten Armee besiegt worden zu sein.

Die europäischen Geschichtsrevisionisten neigen dazu, die Tatsache herunterzuspielen, dass viele europäische Staaten mit dem Dritten Reich in dessen Vernichtungskrieg gegen die slawischen Völker verbündet waren. Die finnische Armee spielte eine Schlüsselrolle bei der Einleitung des als Operation Barbarossa bekannten Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion im Juni 1941. Die Finnen waren Teil des nördlichen Zangenangriffs, dessen südliches Gegenstück durch die Ukraine verlief. Es war die finnische Armee, die zusammen mit den Truppen der Wehrmacht Leningrad (St. Petersburg) in einer völkermörderischen Blockade belagerte, die 872 Tage lang andauerte, bis sie von der Roten Armee vollständig durchbrochen wurde, die daraufhin das Nazireich in Berlin und seine Verbündeten der Achsenmächte, darunter Finnland, besiegte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Blockfreiheit Finnlands also keine Frage des edlen Prinzips für die Finnen, sondern eine Frage der Wiedergutmachung für die an den russischen und slawischen Völkern begangenen Verbrechen.

All diese abscheuliche Geschichte ist heute im Westen weitgehend vergessen. Als Finnland in dieser Woche dem von den USA geführten NATO-Militärbündnis beitrat, gab es viel zu feiern und metaphorische Trompetenstöße zu hören.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö erklärte, die „Ära der Blockfreiheit sei vorbei“. Es herrschte ein emanzipatorischer Ton, oder sollte man besser sagen, ein „Coming-out“. Die feierliche Affektiertheit war eher der Freude darüber geschuldet, dass Finnland scheinbar seine dunkle und ruchlose Vergangenheit als Nazi-Kollaborateur hinter sich lassen konnte.

Eine solche historische Gymnastik mag für diejenigen, die ein besseres Verständnis der Geschichte haben, erstaunlich erscheinen. Aber auch hier leben wir in Zeiten, in denen das historische Gedächtnis weitgehend ausgelöscht wurde. Das Europäische Parlament zum Beispiel hat in den letzten Jahren dafür gestimmt, die Sowjetunion als Anstifter des Zweiten Weltkriegs zusammen mit Nazi-Deutschland zu beschuldigen. Man fragt sich, wie lange es noch dauern wird, bis die Sowjetunion von den europäischen Politikern in Gänze verantwortlich gemacht und die Rolle des Dritten Reiches völlig negiert wird. Wir leben in Orwell’schen Zeiten, in denen Täter zu Opfern werden und Frieden Krieg bedeutet.

Eine ähnliche Auslöschung des historischen Gedächtnisses ist bei der von den USA geführten NATO-Allianz zu beobachten, die das Kiewer Regime unterstützt, dessen Streitkräfte offen Nazi-Kollaborateure wie Stepan Bandera, Mykola Lebed und Roman Shukhevych verehren. Die Perversion der Geschichte führt dazu, dass Kiews Präsident Wladimir Zelenski diese Woche in Warschau gefeiert wird, obwohl die Vorfahren und „Helden“ der heutigen ukrainischen Neonazis zusammen mit ihren SS-Einsatzgruppen Millionen von Polen massakriert haben.

Die Nordatlantikpakt-Organisation ist heute die Achse der militärischen Macht, die die historische Rolle Nazideutschlands übernimmt. Die treibende Kraft ist der amerikanische Imperialismus, der den deutschen Imperialismus bei dem historischen Projekt der Unterwerfung und Eroberung Russlands abgelöst hat. Der Auftrag der 1949 gegründeten NATO war immer offensiv und nicht defensiv, wie ihre propagandistischen Medien behaupten. Fragen Sie dazu einfach die Menschen in Serbien, Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien.

Die unaufhaltsame Expansion der NATO in Richtung der Grenzen Russlands seit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 ist das Markenzeichen ihrer aggressiven Absichten. Frühere Versprechen, nicht zu expandieren, wurden von aufeinanderfolgenden „vertragsunfähigen“ US-Führern, die Diener der imperialen Macht sind, schamlos gebrochen.

Finnland ist der NATO jahrzehntelang ferngeblieben, weil ein solcher Schritt angesichts der Bedrohung, die das für die Sowjetunion und später für die Russische Föderation darstellte, unvorstellbar und untragbar gewesen wäre.

Diese Woche wurde Finnland das 31. Mitglied der NATO und das 15. neue Mitglied seit 1990 und der Wiedervereinigung Deutschlands. Seit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges hat es sieben Erweiterungsrunden der NATO gegeben, die allesamt offensive Streitkräfte immer näher an das russische Hoheitsgebiet heranführten. Die finnische (NATO-)Grenze ist nur noch 160 km von St. Petersburg entfernt.

Mit einer nordischen Grenze von 1.300 Kilometern verdoppelt sich durch den Beitritt Finnlands zur NATO das bestehende Territorium, auf dem die NATO militärische Kräfte gegen Russland einsetzen kann. Finnland verschafft der NATO darüber hinaus einen deutlich verbesserten Zugang zu den Ostseewegen in unmittelbarer Nähe der russischen Küste und zu den Seewegen. Auch der nordische Nachbar Schweden soll in den kommenden Monaten dem Militärblock beitreten. Damit wird die Ostsee – abgesehen von Russland – von acht NATO-Staaten umgeben sein: Estland, Litauen, Lettland, Polen, Deutschland, Dänemark, Schweden und Finnland. Dies ist Teil eines größeren Wettstreits um die natürlichen Ressourcen der Arktis und des Wunsches, Russland auszuschließen.

Es bleibt abzuwarten, ob NATO-Truppen und -Waffen in größerem Umfang in Finnland stationiert werden. Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, sagte diese Woche, dass es keine Pläne für eine solche Verlegung gebe und dass dafür ein Ersuchen von Helsinki erforderlich sei. Ein Regierungswechsel in Finnland nach den Wahlen in der vergangenen Woche brachte einen kriegerischen, NATO-freundlichen Ministerpräsidenten Petteri Orpo ins Amt. Ironischerweise wurde er gewählt, weil die finnischen Wähler über den wirtschaftlichen Niedergang ihres Landes besorgt waren. Die neuen militärischen Verpflichtungen der NATO werden die wachsende Finanzverschuldung und die wirtschaftlichen Probleme des Landes noch verstärken.

Die bloße Möglichkeit eines NATO-Einsatzes in Finnland ist für Russland jedoch Grund genug, die neue, erhöhte Gefahr für seine nationale Sicherheit zu verurteilen. Moskau erklärte diese Woche, es werde mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen an der finnischen Grenze reagieren.

In wenigen Wochen beginnt die NATO mit den größten Militärspielen in der Geschichte der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 1949. An der Übung Air Defender werden mehr als 220 Kampfflugzeuge und 10.000 Soldaten aus 24 Ländern, darunter auch Finnland, teilnehmen. Es wird die größte Verlegung von US-Soldaten nach Europa seit dem Ende des Kalten Krieges sein. Der amerikanische Kommandeur, Generalleutnant Michael Loh, sagte zu den Übungen: „Damit wird das Bündnis jetzt schnell und mit einer glaubwürdigen Truppe zusammengeführt, um sicherzustellen, dass wir bereit sind, wenn Russland jemals an der NATO-Grenze auftaucht.“

Die Behauptung, Russland plane einen Angriff auf ein europäisches Land, ist eine absurde Propaganda. Die Amerikaner und ihre Verbündeten fantasieren hier über ihre eigene Projektion und stellen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung auf. Wenn also Russland an der Grenze zu Finnland aufmarschiert, wird das als „russische Aggression“ gewertet?

Die von den USA angeführte NATO-Achse hat durch ihre jahrzehntelange aggressive Aufrüstung an Russlands Grenzen die heutige gefährliche Kriegsspirale geschaffen. Der derzeitige Konflikt in der Ukraine ist offenkundig das Ergebnis der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten die wiederholt geäußerten Bedenken Russlands gegen die NATO-Expansion und insbesondere gegen die geplante Einbeziehung der Ukraine ignorieren.

Anstelle eines vernünftigen Verständnisses der Geschichte treibt Washington die zunehmende Feindseligkeit der NATO gegenüber Russland voran und ignoriert dabei die besten Ratschläge einiger seiner angesehensten Denker und Diplomaten, darunter der verstorbene George Kennan, der ehemalige Botschafter in der Sowjetunion Jack Matlock und Professor John Mearsheimer.

Zu denjenigen, die sich diese Woche über den Beitritt Finnlands zur NATO gefreut haben, gehörte US-Präsident Joe Biden. In einer verdrehten Sicht der Geschichte sagte er, Russlands angebliche Versuche, die NATO zu spalten, seien durch seinen „unprovozierten“ Angriff auf die Ukraine gescheitert.

Der amerikanische Präsident erklärte, der Beitritt Finnlands zur NATO sei ein Vorzeichen für ein friedlicheres und sichereres Europa. Biden sagte dasselbe vor 24 Jahren, als Polen, die Tschechische Republik und Ungarn der NATO beitraten, in der ersten von vielen Erweiterungswellen nach dem Kalten Krieg. Im selben Jahr, 1999, bombardierte die von den USA angeführte NATO-Achse 78 Tage lang das ehemalige Jugoslawien in der größten zwischenstaatlichen Gewalt in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zum ersten Mal seit der Niederlage des Dritten Reichs im Jahr 1945 wurden deutsche Truppen zusammen mit anderen NATO-Streitkräften eingesetzt.

Dass Biden und andere NATO-Cheerleader in dieser Woche den Beitritt Finnlands zum Block als „Frieden“ und „Sicherheit“ feiern, ist nicht nur grotesk. Es ist eine unheilvolle Warnung vor einem noch katastrophaleren Krieg.

