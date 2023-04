Gröβter Abzock-Betrug aller Zeiten durch die Federal Reserve-Bank

Die Federal Reserve-Bank hat ihren Betrug im Jahr 1913 legalisiert. Seitdem hat sie den Menschen durch ihr «politisch gedecktes Mindestreservesystem» (nur ein lustiger Name für «legalisierte Geldfälschung») dermaßen viel gestohlen, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Dieses Verbrechen ist so perfekt, dass die Federal Reserve es zwar direkt vor den Augen der Öffentlichkeit begeht, aber kaum jemand nimmt wahr, was mit ihm geschieht. Und doch ist jeder betroffen … [weiterlesen bei kla.tv]

