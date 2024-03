Demokratie im russischen Stil

Von Scott Ritter (globalresearch)

Russland hat gerade einen dreitägigen Wahlprozess abgeschlossen, der die innere Richtung dieser Nation für die nächsten sechs Jahre bestimmen und damit als treibende Kraft der globalen Transformation für die kommenden Jahrzehnte dienen wird. Russland hat etwa 112,3 Millionen registrierte Wähler. Vom 15. bis 17. März gingen etwas mehr als 77 % von ihnen an die Wahlurnen und stimmten darüber, wer ihr Präsident für die nächsten sechs Jahre sein würde. Ein überwältigender Prozentsatz – über 88 % – stimmte für den Amtsinhaber Wladimir Putin .

Es besteht kein Zweifel daran, wie das Ergebnis dieser Wahl ausfallen würde: Wladimir Putin würde immer die Wiederwahl gewinnen.

Es besteht auch kein Zweifel: Die Präsidentschaftswahlen 2024 in Russland sind das wichtigste politische Ereignis der Zeit nach dem Kalten Krieg und das Nebenprodukt einer der größten Bekundungen demokratischen Willens, die die Welt in der Neuzeit erleben wird.

Die Wahl war weit mehr als ein Vertrauensbeweis für eine Einzelperson – Wladimir Putin ist seit der Jahrhundertwende die dominierende politische Kraft in Russland, ein Mann, der Russland mit purer Willenskraft aus der dunklen Katastrophe geführt hat in den 1990er Jahren und positionierte Russland als eine der mächtigsten und einflussreichsten Nationen der Neuzeit.

Bei den Wahlen handelte es sich nicht um ein Mandat zum Krieg in der Ukraine – diese Frage war im Herbst 2022 entschieden worden, als Russland gezwungen war, seine Arbeitskräfte und seine militärisch-industriellen Kapazitäten zu mobilisieren, als sich das, was als kurze Militärkampagne gegen die Ukraine gedacht war, in eine verwandelte größerer, längerer militärischer Kampf gegen den kollektiven Westen.

Vereinfacht gesagt stand der Ukraine-Konflikt im Jahr 2024 nicht auf dem Wahlzettel.

Auf dem Stimmzettel stand die Zukunft Russlands.

Wladimir Putin ist 71 Jahre alt. Sein Sieg sichert ihm eine weitere sechsjährige Amtszeit. Wenn diese Amtszeit im Jahr 2030 endet, wird Putin 77 Jahre alt sein.

Russen sind Geschichtsstudenten und kennen das traurige Erbe der Zeit der sowjetischen Stagnation, die Mitte der 1960er Jahre unter der Führung von Leonid Breschnew begann, nur zu gut . Breschnew war 75 Jahre alt, als er im Amt starb, ein geistig und körperlich schwacher Mann. Er wurde durch Juri Andropow ersetzt , der zwei Jahre später im Alter von 69 Jahren starb, um dann durch Konstantin Tschernenko ersetzt zu werden , der 1985 im Alter von 73 Jahren starb.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Wladimir Putin sein derzeitiges körperliches und geistiges Niveau nicht für den Rest seiner neuen Amtszeit aufrechterhalten wird. Aber letztendlich sind alle Menschen gleich geschaffen, und der Zahn der Zeit lastet schwer auf jedem, selbst auf jemandem, der so außergewöhnlich ist wie Wladimir Putin.

Seit einem Vierteljahrhundert verlässt sich Wladimir Putin auf ein Kernteam von Beratern und Beamten, die ihm dabei helfen, Russland auf den Weg der Erholung zu führen. Dieses Team hat sich zwar als sehr fähig erwiesen, unterliegt aber auch den gleichen Naturgesetzen, die die menschliche Existenz bestimmen wie alle anderen – Asche zu Asche, Staub zu Staub.

Kein Mensch kann ewig leben.

Russland hingegen ist in den Köpfen der Menschen, die die russische Nation ausmachen, ewig.

Wladimir Putin hat Russland vor den Entbehrungen der 1990er Jahre gerettet, als der kollektive Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten eine Verschwörung verschwor, um Russland niederzuhalten, indem er es auseinander riss. Wladimir Putin ist sich der Lehren der Geschichte bewusst, die zeigten, was passiert, wenn eine herrschende Elite durchhält zu lange an die Macht gekommen sind, ohne darüber nachzudenken, wer ihren Platz einnehmen wird.

Michail Gorbatschow versuchte, Russland (die Sowjetunion) aus der Zeit der sowjetischen Stagnation herauszuführen. Er tat dies auf eine reaktive Art und Weise, ohne einen gut durchdachten Plan, und das Ergebnis war der Zusammenbruch der Sowjetunion und das schreckliche Jahrzehnt der 1990er Jahre.

Wenn Wladimir Putin die nächsten sechs Jahre lediglich als eine Fortsetzung seiner beeindruckenden Amtszeit betrachten würde, würde er Russland auf einen Weg führen, auf dem es mit der harten Herrin kollidieren würde, die ein historischer Präzedenzfall ist – ein alternder Mann an der Spitze ein alterndes Regierungssystem ohne klaren Plan, wie es weitergehen soll, wenn die unvermeidliche Verabredung mit dem Schicksal eintrifft.

Kurz gesagt: Sollte es zu einer Situation kommen, in der Wladimir Putin sich gezwungen sieht, im Jahr 2030 eine weitere Amtszeit von sechs Jahren als russischer Präsident anzustreben, dann wäre Russland höchstwahrscheinlich in der Gefahr, in eine neue Phase der Stagnation zu versinken, in der die bisherigen Erfolge verloren gehen Die im Laufe der drei Jahrzehnte der Putin-Herrschaft geschaffenen Maßnahmen werden vergeudet, und die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs wie in den 1990er Jahren wird zur Realität.

Aus diesem Grund ist die wichtige Statistik, die sich aus der russischen Präsidentschaftswahl 2024 ergibt, nicht die Zahl der 88 % der Wähler, die ihre Stimme für Wladimir Putin abgegeben haben, sondern die 77 % der Wahlberechtigten, die ihre Unterstützung für Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht haben Russischer Staat. Die Höhe der Wahlbeteiligung wurde immer als Ausdruck des Vertrauens einer bestimmten Wählerschaft angesehen, dass das Regierungssystem, das sie durch ihre Wahl aufrechterhielten, ihre eigene Vision von der Nation, in der sie lebten, am besten widerspiegelte.

Zum Vergleich: Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 in den Vereinigten Staaten wurde eine Rekordbeteiligungsquote von 66 % der Wahlberechtigten verzeichnet.

Die Präsidentschaftswahl 2024 in Russland übertraf diese Marke um 11 Prozentpunkte.

Das bedeutet, dass das russische Volk zuversichtlich ist, dass der 71-jährige Wladimir Putin es nicht auf einen Weg der historischen Unausweichlichkeit führen wird, auf dem es dazu verdammt ist, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Vielmehr glaubt das russische Volk im Vertrauen darauf, wohin Wladimir Putin es bisher geführt hat, dass er der Mann ist, der Russland am besten in die Lage versetzen wird, diese Errungenschaften aufrechtzuerhalten und in einem späteren Russland nach Putin weiter zu gedeihen.

Die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 waren keine Abstimmung zur Aufrechterhaltung des Status quo.

Es war eine Abstimmung für Veränderung.

Der Mann, der diesen Wandel beaufsichtigen wird, ist Wladimir Putin.

In den kommenden Monaten ist mit dem Beginn einer Wachablösung zu rechnen. Die russischen Führer, die Putin geholfen haben, Russland dorthin zu bringen, wo es heute ist, werden beiseite gelegt und durch eine jüngere Generation russischer Führer ersetzt, die unter der Führung und Führung von Wladimir Putin Russland auf alle Herausforderungen vorbereiten werden, die es nach Wladimir erwarten Putin ist nicht länger Präsident.

Wie sich dieser Wandel äußern wird – vielleicht ein Übergang von einer auf Moskau konzentrierten politischen Elite zu einer aus den verschiedenen Regionen Russlands stammenden – ist bislang unbekannt. Aber es wird Veränderungen geben, denn es muss Veränderungen geben.

Und diese Änderung stand auf dem Stimmzettel.

Der Westen verspottete die russische Präsidentschaftswahl 2024 als Schwindel.

Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.

Die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 waren der Ausdruck einer blühenden, aber von den Russen geprägten Demokratie.

Der Westen konzentriert sich auf die 88 % der Russen, die für Wladimir Putin gestimmt haben, und verspottet das Ergebnis als kaum mehr als eine ausgemachte Sache in einem System, das den Menschen nur eine echte Wahl ließ.

Die russische Demokratie wird jedoch durch eine Wahlbeteiligung von 77 % definiert und spiegelt das Vertrauen des Volkes in die Fähigkeit des russischen Staates wider, die starke Position, die Wladimir Putin ihm verschafft hat, zu überwinden und diese Stärke auch nach Putin aufrechtzuerhalten Epoche.

Es handelte sich nicht um eine Abstimmung, bei der die Vergangenheit erneut bestätigt wurde, sondern vielmehr um eine Abstimmung, die die Regierung ermächtigte, die entscheidenden Veränderungen vorzunehmen, die für die Zukunft der russischen Nation erforderlich sind.

Es war der perfekte Ausdruck der Demokratie im russischen Stil.

*

