Darum wartet Scholz mit Rücktritt noch 10 Tage!

Am 8. Dezember 2023 wird unsere Ampel-Regierung endlich zurücktreten! Es gibt nämlich sehr wichtige Gründe, warum Scholz so lange gewartet hat und noch weitere 10 Tag mit dem Rücktritt warten muss. „Ich habe etwas sehr Wichtiges entdeckt, worüber niemand spricht“

Falls Scholli seinen Hut nehmen sollte, dann nur auf Befehl aus Washington. Möglicherweise könnte auch an einem Deal gestrickt werden. Dreck am Hals hat er ja genug. Jedenfalls steckt er ziemlich tief in der Sch….

Andererseits, sollte es in drei Monaten Neuwahlen geben, könnte Dr. Markus Krall in so kurzer Zeit keine Partei installieren, die zur Bundestagswahl zugelassen werden würde. Was Dr. Krall und Co. vorhaben, könnte das korrupte politische Establishment aus den Angeln heben. Davon wären auch u.a. die GEZecken betroffen, die diesen undemokratischen Apparat auch noch mit ihren Lügen kräftig unterstützen.

Ich persönlich wäre für ein Durchregieren bis Herbst 2025. Denn dann käme die Demontage der Ampel bei den Bürgern erst so richtig zur Geltung. Was käme bei einer Neuwahl im Frühjahr denn raus? Eine GROKO? Eine cdu/csu/afd-Regierung? Alles andere käme wohl nicht in Frage, oder?

Hat jemand andere Vorstellungen? Bitte laßt es mich wissen.

(Visited 1 times, 1 visits today)