Anja Reschke – Preisgekrönter Journalismus

Anja Reschke zum Beispiel, ist eine Vorzeige-Journalistin und hat für ihre journalistische Haltung, ihre Überzeugungskraft und ihre investigative Berichterstattung schon viele Preise erhalten. Sie ist Leiterin der Abteilung Innenpolitik im Programmbereich Zeitgeschehen/Fernsehen des NDR, somit auch Chefin der Sendungen Panorama und Zapp. Inzwischen hat sie sogar ihre eigene Sendung auf ARD, mit dem Namen „Reschke-Fernsehen“.

Man könnte also davon ausgehen, dass man in ihrer hohen Position, sich die Freiheit rausnehmen könnte, eigene Themen mit einzubringen und diese journalistisch, so neutral wie möglich auszuarbeiten.

Doch manchmal kommt einem die Auswahl der Themen des ÖRR-Journalismus nur noch wie eine Werbedauerschleife vor.Wo bleibt die Neugier der Journalisten, gewisse Themen zu hinterfragen und wo bleibt die, für die Gesellschaft notwendige, journalistische Kritik?





