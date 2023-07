„Wir erleben gerade den totalen Zusammenbruch“ – Warum die USA am Ende sind

Ein Blick auf die Finanzdaten der USA bringt unglaubliche Zustände ans Tageslicht. So werden allein für dieses Jahr für die Schulden der USA eine Billion Dollar – eine Eins mit zwölf Nullen – an Zinsen fällig, was jeden anderen Etat sprengen dürfte.

Doch der finale Dolchstoß für die USA und ihre Weltmachtbestrebungen scheint aus einer anderen Richtung zu kommen. Clayton Morris erklärt in seiner aktuellen Folge von „Redacted“, was neben den Schulden den USA in rasantem Tempo den Geldhahn zudreht. Mehr dazu im Video.

„Die US-Weltmacht und ihr Dollar sind am Ende“ – und damit auch die EU und der Euro. Was ist denn der Euro? Nichts anderes als ein Derivat des US-Dollars!

Nochmal: Raus aus der NATO, raus aus der EU, raus aus dem Euro, raus aller US-Waffen und US-Truppen aus Deutschland…

(Visited 1 times, 1 visits today)